Den olåsta mobilen gav polisen ett jättetillslag

I boken ”Gangsterparadiset” skildras bland annat polisens kamp för att knäcka det kriminella nätverk från Rinkeby som i medierna kommit att kallas ”Dödspatrullen”. I december 2017 greps två män i ledarkvartetten, som i boken kallas Said och Abdullahi, och polisen beslagtog två mobiltelefoner, varav den ena visade sig vara olåst. Här kan du läsa utdraget från boken:

”Den händelsekedja som nu inleds kommer att skriva in sig i kriminalhistorien. Så snabbt han kan lämnar spanaren över mobilen till en av de kolleger som anslutit, för att istället koncentrera sig på Said och Abdullahi. Kollegan, som vi kan kalla Micke, söker av skärmen med ögonen och upptäcker flera välbekanta symboler: Wickr, Telegram, Signal och andra gratisappar som använder krypterad informationsöverföring. Micke trycker på Wickr-appen. Den information som uppenbarar sig är inget annat än en guldgruva.

– Allt låg öppet. Jag insåg att det var ett ögonblick vi inte fick missa, berättar Micke.

Han tar upp sin egen mobil och aktiverar videokameran. Sedan filmar Micke meddelandena i Wickr-appen ett efter ett. I efterhand ska han sammanfatta det han ser så här:

I applikationen ”Wickr” framkommer det omgående att innehavaren av mobiltelefonen och det aktuella kontot ”quattro44” fört utförliga konversationer kring hantering av narkotika i stor omfattning. I en specifik konversation med användaren ”alffonzo” från 2017-12-25 framgår det att ”alffonzo” mottog 30 kg narkotika som han skulle hämta på en adress och därefter hur han skulle hantera narkotikan. Bland annat utförliga instruktioner hur personen skulle använda sig av fläktar för att torka det som han fått och hur han sedan skulle förpacka det.

Så vem är Alffonzo? Och var finns narkotikan? Micke kan se att det bara har gått ungefär en kvart sedan användarkontot Quattro44 skickade sitt senaste meddelande. I detta står att Quattro44 – vilket rimligen måste vara antingen Abdullahi eller Said – är på väg för att möta Alffonzo. Var det alltså därför Abdullahi och Said var så angelägna att försöka undkomma polisen? Och vart var de i så fall på väg? Micke bestämmer sig för att söka igenom även andra appar. I Telegram hittar han en adress: xx (adressen, reds anm.) i Sundbyberg. Var detta den uppgjorda mötesplatsen?

Vid det här laget har Micke fått kontakt med sin arbetsledare Mats Lindström, som befinner sig i hemmet. De kommer överens om att ses på polisstationen i Solna. På väg dit händer det som inte får ske – mobilens tidsstyrda kodlås aktiveras. Micke svär för sig själv. Sedan får han en vild idé.

– Jag kom på att vi hade noterat en kod som en i den här gruppen hade synts slå in på en annan mobil när vi hade övervakning på dem på Arlanda flygplats. Koden var lätt att komma ihåg, det var helt enkelt smeknamnet på en av de misstänkta, berättar Micke.

I nästa ögonblick är mobilen öppen igen, de misstänkta har uppenbarligen gjort det lätt för sig och använt samma kod till flera olika mobiler. En stund senare lägger en euforisk Micke upp mobilen på bordet inne på polisstationen. Det här är nästan för bra för att vara sant, det är han och Mats Lindström överens om. Sedan får de en idé. Men kan de verkligen ...?

Det som följer ska i förundersökningen komma att beskrivas som en offensiv spaningsåtgärd. Men den juridiska termen är bevisprovokation. Och bevisprovokation är något som anses tillåtet – förutsatt att det redan finns en misstanke om brott. Så är det tveklöst i det här fallet. Men vad som också krävs är ett godkännande av en åklagare. Något sådant finns däremot inte – och kommer sannolikt att ta alldeles för lång tid att få.

– Jag tänker först på vad Gunvald Larsson hade gjort, sedan på vad Justitieombudsmannen hade gjort. Jag bestämmer mig för att det får bli på Gunvald Larssons sätt, berättar Mats Lindström och syftar på Sjöwall- Wahlöös pragmatiska deckarkaraktär.

Micke funderar på hur Said hade formulerat sig. Sedan börjar han skri- va: Det var stress. Skicka din adress igen. Svaret från Alffonzo kommer snabbt: xx (adressen, reds anm.)

Micke hade gissat rätt. En spaningspatrull har för säkerhets skull skickats till Sundbyberg och nu får spanarna den exakta adressen över radion. Ett nytt meddelande syns på skärmen. Alffonzo undrar om även han ska ta sig till platsen. Micke inser att den okände medhjälparen förmodligen också kör bil. Vilken bil har du, så jag vet? skriver han. Passaten, svarar Alffonzo. Micke vidarebefordrar uppgiften till spanarna, som nu hunnit parkera framför det punkthus i Sundbyberg där Alffonzo alltså tror att han ska möta sin uppdragsgivare.

Två minuter senare rullar en Volkswagen Passat upp framför porten. Föraren, en svensk kille i tjugoårsåldern, grips utan dramatik. Bevis- provokationen har gått i lås och uppe i mannens lägenhet hittas samma kväll en knarkcentral. Drygt fjorton kilo amfetamin håller på att torkas med hjälp av byggfläktar i vardagsrummet och i köket hittas en säck med nästan lika mycket till. I mannens vindsförråd beslagtas så småningom över 9 000 ecstasy-tabletter och en del kokain, cannabis och ytterligare amfetamin.

Den omhändertagna Iphonen ska fortsätta att vara polisens kikare in i 3MST:s narkotikaverksamhet. Det visar sig nämligen att Quattro44-kontot fortfarande är aktivt – trots att Said och Abdullahi nu sitter anhållna. Dagen därpå kan Micke följa hur Quattro44 dirigerar en person att åka till Balder- gatan i Märsta för att leverera två kilo cannabis, vilket nämnts i tidigare kapitel. Även hit skickas spanare och leverantören – en taxichaufför på bolaget Taxi 020 – kan gripas. Taxichauffören har tidigare varit granne med Said och har nu börjat jobba för 3MST. Tack vare chaufförens noggranna redovisningar i ett anteckningsblock och sparade filmer i taxins övervakningssystem får polisen bevis för att han, under Taxi 020:s täckmantel, har transporterat både narkotika och medhjälpare åt ligan.

Även chaufförens bostad i Rinkeby tros ha använts som narkotikalager – och dessutom som 3MST:s vapengömma. Men i det här fallet verkar det som att Quattro44 hunnit före polisen. I ett meddelande som dykt upp i den beslagtagna mobilen ger Quattro44 en annan användare order om att 30 kg braj, 5 tabbar och 2 kallar snabbt måste flyttas från taxichaufförens bostad. När polisen väl hittar fram till bostaden visar det sig att den drabbats av inbrott. Micke och hans kolleger drar slutsatsen att trettio kilo cannabis, fem pistoler och två kalasjnikov-karbiner har flyttats till okänd plats.

Så vem är då den mystiske person som döljer sig bakom Quattro44 och uppenbarligen fortfarande håller i trådarna?

– Vi har kanske våra aningar, men i det här läget är personen okänd, säger polismannen Micke.

Fenix-styrkans arbete under dessa intensiva dygn ger prov på hur svensk polis regelmässigt skulle kunna jobba i kampen mot den grova organiserade brottsligheten, om riksdagen hade godkänt det som kallas hemlig dataavläsning. I avvaktan på ett sådant beslut ska myndigheten tills vidare vara utlämnad till turen och enskilda polisers resultatinriktade kreativitet. I det aktuella fallet kommer en åklagare att göra en anmälan om misstänkt tjänstefel, men efter en internutredning läggs fallet ner och varken Micke eller Mats Lindström kommer att klandras.”