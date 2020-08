Demonstranternas drag – bär gasmask och sköldar

Det har blivit kväll och mörkret har lagt sig runt parkområdet Peninsula Park i Portland. Under dagen har flera personer hållit brandtal i parken om sociala orättvisor och rasismen i dagens USA.

Nu lämnar hundratals Black Lives Matter-demonstranter parken och börjar i stället marschera bort mot Portland Police Association, polisfacket. Det är den 72:a natten av protester och demonstranter kommer förberedda för sammandrabbning – vana att polisen går hårt åt mot dem.

Polisen har använt tårgas och olika typer av så kallad icke-dödlig ammunition.

En majoritet av demonstranterna bär gasmask – skyddar mot corona också –, de är svartklädda för att polisen ska ha svårare att skilja dem åt, vissa har skyddsväst och knäskydd. En del har hemmagjorda eller nätbeställda sköldar.

Polisfackets lokaler i brand

Under lördagskvällen ser jag demonstranter dra fram stora containers från bakom en mack. De tänder eld på dem utanför polisfackets lokaler.

När en man på macken försöker protestera mot att de ska tända på blir han hotad med en blixtrande bedövningspistol.

Medan containrarna brinner ute på gatan lyckas några personer ta sig in i polisfackets lokaler. De startar en brand där inne med virke från träskivorna på husets utsida.

Det är inte första gången demonstranterna är här.

En kort stund senare kommer polisen med förstärkning. De rullar nedför gatan, bilarna flankerade av fem poliser på varje sida.

Demonstrationen har utropats till ”ett upplopp”, meddelar polisen i högtalare och alla som stannar i området riskerar att gripas.

Demonstranterna drivs i väg och sprids ut i villakvarteren i närheten, polisen använder batonger och så kallade flash bangs (låter extremt högt) för att demonstranterna ska skingras.

”He got me good”

Jag går bakom poliserna och följer arbetet med att driva bort demonstranterna – jag hör poliserna hosta och svära:

– He got me good, säger en av poliserna till kollegerna och syftar på demonstranter som gick till attack mot dem.

Brand inne i polisfackets lokaler. Foto: Twitter Sopcontainrars dras fram och gatan spärras av. Foto: Nina Svanberg

Några minuter senare tar poliser längre fram upp jakten på en man som brottas ned med batonger och handkraft mot marken. Poliserna springer längs villakvarterets mörka trottoarer och hoppar på honom så att han faller till marken. Han dras ut i gatan där gatlamporna lyser.

Demonstranterna sprids ut på gatorna för att samlas igen. Polisen kommer och uppmanar att de ska upplösas, och så håller det på lördagsnatten igenom.

Så har demonstrationerna förändrats

Sedan den 26 maj (då demonstrationerna efter George Floyds död började) har 10 000-tals människor demonstrerat över hela USA. Det är – förutom coronapandemin – det som fortfarande dominerar det offentliga samtalet här i USA.

Merparten av demonstrationerna under dagtid har varit fredliga.

Senaste veckorna har det varit lugnt här i Portland – efter intensiva upplopp när federala agenter var ute på gatorna – men senaste nätterna har nya protester poppat upp.

Detta är är Black Lives Matter Black Lives Matter, förkortat BLM, är en amerikansk människorättsrörelse som arbetar mot polisbrutalitet och den systematiska rasism som drabbar afroamerikaner. BLM grundades 2013.

När protesterna började gick demonstranterna ut i tunna kläder. Frivilliga sjukvårdsteam sprang runt och hällde mjölk i ögonen på dem som trotsat polisens försök att trycka tillbaka massorna.

Nu har det gått över två månader sedan dess. Demonstranterna i Portland är färre än de varit när federala agenter skickades hit på Trumps order – men demonstranterna har professionaliserats.

Som demonstranten Max Smith sa till MSNBC nyligen:

– När vi kom i t-shirts blev vi tårgasade. Så vi kom tillbaka med gasmasker. När de började skjuta oss kom vi tillbaka med västar. Sen siktade de på våra huvuden, så vi tog på oss hjälmar. Nu kallar de oss terrorister, vem eskalerar vad?

25-årige Adam ute på Portlands gator för samma resonemang. Han har köpt en sköld på Wish, har gasmask och tjocka arbetshandskar på händerna.

– Vi svarar på vad polisen bemöter oss med. Det är för att skydda mig, skölden kostade 25 dollar. Jag kommer inte ihåg vem som sa det först: Men det är kapitalismen som kommer att sälja oss repet vi hänger oss med.

Vad har protesterna betytt?

Sedan George Floyds död, och protesterna som följde, har frågan om att flytta resurser från – eller till och med lägga ned – polisen – blivit en politisk fråga som letat sig ända upp till president Donald Trumps bord. Demokraternas presumtiva presidentkandidat Joe Biden har sagt att han inte nödvändigtvis är för att polisen läggs ned eller töms på resurser - men att han tror på en polisreform.

För ett år sedan var det en icke-fråga.

Donald Trump har utnyttjat situationen och tagit chansen att utmåla Portland – demokratstyrt – som en stad där dess styrande tappat kontrollen.

Poliserna springer i mörkret och hoppar på mannen för att få stopp på honom. "Get him", skriker poliserna. Foto: Nina Svanberg Sju-åtta poliser står på utsidan av en stor van och åker med nedför gatan. Foto: NATHAN HOWARD / AP TT NYHETSBYRÅN Demonstranter samlade på fredagskvällen utanför Penumbra Kelly Building i där Portlandpolisen huserar. Gasmasker, hjälmar och skyddsglasögon hör till utrustningen. Foto: Nina Svanberg

Men för att återgå till vilken förändring som skett:

Flera amerikanska storföretag har redan agerat och utlovat eftergifter för att under så lång tid har förfördelat afroamerikanska anställda.

Adidas har lovat att 30 procent av de som nyanställs ska vara afroamerikaner eller latinamerikaner.

Nikes CEO John Donahue gick 5 juni ut med ett pressmeddelande om att skoföretaget kommer att se över sitt agerande för att skapa en mer inkluderade och mångkulturell arbetsplats. De har också lovat investera 40 miljoner dollar för att stötta afroamerikanska communities.

Facebook donerar 10 miljoner dollar till grupper som arbetar mot rasism.

Premier leagues spelare kommer de 12 första matcherna att bära Black Lives Matter-loggan på ryggen i stället för respektive spelares efternamn.

Bilderna som kablats ut över världen på polisvåld

Kort sagt – mycket har hänt i det amerikanska samhället sedan demonstrationerna de första nätterna i Minneapolis – när många chockades av att se amerikansk polis tårgasa och skjuta demonstranter med gummikulor.

Vi har sett äldre, fredliga demonstranter puttas till marken av amerikanska poliser.

Upprörts av att se veteraner bli slagna av batonger och pepparsprayas i ansiktet.

Det är inte bilder som många förknippat med ett land som USA – en av världens mäktigaste demokratier.

Blacklivesmatter formerades redan 2013 – men det är först 2020 som rörelsens budskap slungats med katapult in i den amerikanska valrörelsen, och blivit en kraft svår att bortse från.

Rasismen i USA lär bli en het valfråga när USA går in i valspurten inför presidentvalet i november.

Nu trycker över 100 federala agenter inne i domstolsbyggnaden i Portland efter att man kommit överens om att de inte ska vara ute på gatorna. Detta efter att trupperna kritiserats för att de eskalerat gatuvåldet. Från Trumpadministrationens sida har det i stället hetat att delstatens styrande tappat kontrollen.

Trump har inte varit sen att utnyttja stökigheterna på Portlands gator genom att skicka agenter till staden för att, som han uttryckt det, skapa ordning i en situation utan kontroll.

Justitieminister William Barr försvarade användandet av trupperna i justitieutskottet och berättade där att de federala byggnaderna varit belägrade av hundratals upprorsmakare.

Han sa, och syftade på demonstranter:

– De har kommit utrustade med kraftiga slangbellor, släggor, knivar, gevär och sprängmedel.

Det stämmer, både i Minneapolis och i Portland har demonstranterna skjutit fyrverkerier mot poliserna.

Helgen i Minneapolis innebar fortsatta protester – och protesterna ser inte ut att upphöra. Det återstår att se om de federala agenterna blir kvar i Portlands domstolsbyggnad. Enligt källor till Oregon Public Broadcasting lär Trump vilja behålla trupperna i Portland fram till valet i november.

Demonstranter och polisen har drabbat samman vid flera tillfällen under upploppen.

