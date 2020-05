Natten till fredagen, och hela dagen, har varit kaotisk på flera håll i USA, men framför allt i Minneapolis i delstaten Minnesota, där 46-årige George Floyd dog i samband med ett polisingripande i veckan.

Butiker har plundrats, bilar och byggnader har satts i brand och polisen har skjutit tårgas mot demonstranter.

I ett försök att hålla nere tumultet inför natten till lördagen har borgmästaren i Minneapolis – och hans dito i tvillingstaden Saint Paul – utfärdat utegångsförbud från klockan 20 på kvällen, lokal tid. Men det ser inte ut att räcka långt. Runtom i Minneapolis ger sig folk ut för att demonstrera igen. På handskrivna skyltar syns budskap som:

”Upprättelse för George Floyd.”

”Ingen rättvisa, ingen fred.”

”Passivitet är förtryck.”

”Sluta skydda mördare.”

”Vårt folk är trötta på att bli mördade”

Demonstranter på väg till US bank stadium skanderar:

– One down, three to go – en borta, tre kvar.

De syftar på den polis – Derek Chauvin – som är gripen efter George Floyds död, och de tre andra poliserna som var på platsen när Floyd dog.

Demonstranten Marcel Malekebu, 27, säger:

– Jag blev glad att han gripits, men det är tredje gradens mord-anklagelser. Maxstraffet för det är 25 års fängelse. Jag tycker inte att det räcker. Det skulle vara första gradens mord, och 25 år borde vara minimistraffet.

"Jag tycker inte att det räcker. Det skulle vara första gradens mord, och 25 år borde vara minimistraffet", säger demonstranten Marcel Malekebu om den gripne polisen Derek Chauvin. Foto: Nina Svanberg/Expressen

Third degree murder motsvarar ungefär vållande till annans död i Sverige.

Janelle, 30, demonstrerar med sin flickvän Amber, 32. De går över Stone Arch Bridge som blockeras av demonstranter.

– Vi är trötta. Vi vill ha rättvisa. Vårt folk är trötta på att bli mördade. Vi vill att det de tre andra ska ställas inför rätta. Vi kommer inte att ge oss.

Janelle skriker med i kören: ”One down, three to go”.

– Utegångsförbudet gör det bara sämre. Det gör oss bara ännu mer upprörda. Rättvisa måste fortfarande skipas.

Nationalgardet på plats i Minneapolis. Foto: Nina Svanberg/Expressen

– Det var en mäktig känsla att vi kan uppnå ett mål, en fredlig protest. Vi lyckades stoppa trafiken på motorvägen utan att någon skada. Vi satte ett exempel, det var en monumental känsla, säger Tim Gill, 26, och fortsätter:

– Nu ska jag bara försöka ta mig hem säkert.