Under natten mot onsdag håller president Donald Trump det viktiga State of the Union-talet inför kongressen i USA. Talet har försenats en vecka efter att representanthusets talman Nancy Pelosi stoppade Donald Trump från att hålla talet under den rekordlånga stängningen av statsapparaten.

Talet inleds klockan 03 svensk tid och delar av innehållet har redan gjorts offentligt.

Presidenten väntas uppmana till samförstånd och samarbete mellan partierna, även kring den infekterade frågan om gränssäkerhet.

– Tillsammans kan vi bryta årtionden av politiskt dödläge, ska presidenten planera att säga enligt ett utdrag som släppts av Vita huset.

Väntas tala om muren

Trump väntas även använda tillfället till att återigen tala om varför han menar att en mur mot Mexiko är enda sättet att stoppa införsel av droger och stävja kriminalitet. Donald Trump har de senaste dagarna antytt att han kan använda tillfället för att utlysa nationellt nödtillstånd och kringgå kongressen.

Men han tros även lyfta upp handelsfrågan samt den amerikanska ekonomin och kan också offentliggöra tidpunkten för mötet med Nordkoreas Kim Jong-Un.

I år har Demokraterna utsett Stacey Abrams från Georgia att leverera partiets svar på presidentens tal. Den 45-åriga juristen fick stor uppmärksamhet när hon under mellanårsvalet 2018 försökte bli vald som landets första svarta kvinnliga guvernör i en traditionellt republikansk delstat.

Imponerade inom partiet

I valet lyckades hon inte gå hela vägen – men hon fick flest röster av demokratiska kandidater i delstaten historiskt. Detta bland annat efter att ha kämpat för att öka valdeltagandet bland minoritetsgrupper.

– I en tid när vår nation behöver höra ledare som kan enas kring ett gemensamt mål är jag hedrad över att stå för Demokraternas svar på State of The Union. Jag tänker tala om en vision för välstånd och jämlikhet, som låter alla i vår nation ha en röst och där alla dessa röster blir hörda, säger Abrams i ett uttalande.

Stacey Abrams framgång i mellanårsvalet imponerade inom Demokraterna och hon ses som en blivande stjärna inom partiet.

– Hon är helt enkelt en bra talesperson. Hon är en fantastisk ledare. Hon har gått i täten för att förändra rösträtten, vilket mer eller mindre är grunden till allt annat, säger demokraternas minoritetsledare i senaten Chuck Schumer.

Trump: "Jag respekterar henne"

President Donald Trump har efter att Demokraternas val blev känt sagt sig vara imponerad av Abrams.

– Jag hoppas att hon gör ett bra jobb. Jag respekterar henne, har Trump sagt enligt nyhetsbyrån AP.

Däremot har presidenten tidigare hävdat att hon inte var kvalificerad att bli guvernör i Georgia, enligt New York Times.

– Delstaten kommer att hamna i stora, stora problem väldigt snabbt och det vill inte invånarna i Georgia, sa presidenten inför mellanårsvalet.