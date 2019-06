Demokraterna som vill utmana Donald Trump om Vita huset

ONSDAG 26 JUNI:

Elizabeth Warren, 69

Foto: MICHAEL BROCHSTEIN/SOPA IMAGES/SHUTTERS

Senator från Massachusetts och tidigare professor i juridik vid Harvard Law School. Warren meddelade tidigt att hon ställer upp som kandidat inför presidentvalet och har stadigt funnits med i toppen av opinionsmätningarna så här långt. Warren har koncentrerat sig mycket på orättvisor under sin kampanj och har bland annat föreslagit en särskild skatt för de allra rikaste.

Övrigt: Har gjort sig känd för att ta selfies med alla som vill under sina kampanjmöten.

Beto O’Rourke, 46

Foto: BRYNN ANDERSON / AP TT NYHETSBYRÅN

Tidigare kongressledamot från Texas som var ett relativt okänt namn till dess att han – utan att lyckas – försökte bli vald till senaten 2018 och utmanade republikanen Ted Cruz. En av profilfrågorna för O’Rourke, som växte upp vid gränsen till Mexiko, har varit invandringsfrågan och han har varit en stark kritiker av president Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko.

Övrigt: Har använt sig av livestreaming för att locka väljare, bland annat när han klipper sig.

LÄS MER: De tar strid mot Trump om presidentposten

Cory Brooker, 49

Foto: TNS/ABACA / STELLA PICTURES/TNS/ABACA

Senator från New Jersey som blev känd under sin tid som borgmästare i Newark. Booker har bland annat profilerat sig på frågor som höjda minimilöner, att legalisera marijuana liksom att införa allmän sjukvårdsförsäkring. Har tidigare kopplats samman starkt med Wall Street och kända techpersoner som Facebooks Mark Zuckerberg.

Övrigt: Bookers flickvän är skådespelerskan Rosario Dawson och han skulle bli en av få ogifta presidenter.

Julián Castro, 44

Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Tidigare borgmästare i San Antonio i Texas som även varit bostads- och stadsplaneringsminister under president Barack Obama. Castro har fokuserat mycket på utbildningsfrågor och vill ha förskolor för alla barn, ställt sig bakom sjukvårdsförsäkringen Medicare for all och varit en stark kritiker till att Donald Trump drog USA ur Parisavtalet.

Övrigt: Castros tvillingbror Joaquin är kongressledamot och bröderna är mycket lika.

John Delaney, 55

Foto: MEG KINNARD / AP TT NYHETSBYRÅN

Affärsman och tidigare kongressledamot från Maryland som varit den yngsta vd:n på börsen i New York. Var en av de tidigaste som meddelade att han skulle ställa upp som kandidat till presidentvalet och lanserade sin kampanj i juli 2017. Vill bland annat höja minimilönerna och har sagt sig vara positiv till ett universellt sjukvårdssystem, men inte Medicare for All.

Övrigt: Delaney var som kongressledamot den sjätte rikaste av de folkvalda i representanthuset och senaten.

Bill de Blasio, 58

Foto: ERIK PENDZICH/SHUTTERSTOCK / ERIK PENDZICH/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

New Yorks borgmästare sedan januari 2014 har bland annat uppmärksammats för att höjda minimilöner och sänkt brottslighet i staden. Har sagt att hans prioritet som presidentkandidat kommer att vara arbetarklassväljare. Bill de Blasio är dock en omtvistad borgmästare och flera av hans allierade har sagt att de inte tycker han borde ställa upp i presidentvalet.

Övrigt: De Blasio är med sina 196 centimeter den längsta kandidaten sedan Bill Bradley 2000.

Tulsi Gabbard, 37

Foto: MEG KINNARD / AP TT NYHETSBYRÅN

Kongressledamot från Hawaii som tjänstgjorde under Irakkriget. Har fokuserat på fredsfrågan och förespråkar minskad militär närvaro i Mellanöstern. Har kritiserats för ett kontroversiellt möte med Syriens president Bashar al-Assad 2017 liksom för att ha arbetat för sin pappas organisation som motsatte sig samkönade äktenskap.

Övrigt: Gabbard fick mestadels hemundervisning som barn men gick även på en skola i Filippinerna.

LÄS MER: Joe Biden populärast inför Demokraternas primärval

Jay Inslee, 68

Foto: BRYNN ANDERSON / AP TT NYHETSBYRÅN

Guvernör i delstaten Washington och tidigare kongressledamot som mer eller mindre har baserat hela sin kampanj på klimatfrågan. Inslee har bland annat fokuserat på att klimatarbetet kan skapa nya jobb och skapa ekonomisk tillväxt. Han står även bakom det omdiskuterade klimatpaketet Green New Deal.

Övrigt: Inslee är god vän med den tidigare vicepresidenten och klimataktivisten Al Gore.

Amy Klobuchar, 58

Foto: DARREN HAUCK / AP TT NYHETSBYRÅN

Blev den första kvinnan att väljas till senator i Minnesota och har bakgrund som advokat och åklagare. Klobuchar har bland annat fokuserat på att USA ska ansluta sig till Parisavtalet, nätsäkerhet, samt ställt sig bakom ett universellt sjukvårdssystem. Fick mycket uppmärksamhet för sina tuffa frågor under utfrågningen av domarkandidaten Brett Kavanaugh.

Övrigt: Har kritiserats för sin chefsstil och ska vid ett tillfälle ha ätit en sallad med sin kam efter att en medarbetare glömt ta med bestick.

Tim Ryan, 45

Tim Ryan. Foto: NATI HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Kongressledamot från Ohio som beskrivs som en av de minst kända av kandidaterna. Han har tidigare varit en stark motståndare av toppdemokraten Nancy Pelosi, när hon tidigare var minoritetsledare i representanthuset. Under sin tid i kongressen har han kämpat för fackliga frågor och satsningar på förnybar energi.

Övrigt: Ryan är en entusiastisk utövare av meditation och yoga.

De gör upp i den första debatten

TORSDAG 27 JUNI:

Joe Biden, 76

Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

USA:s tidigare vicepresident och mångårig senator från Delaware. Det här är tredje gången han ställer upp som kandidat inför ett presidentval och han är en av de mest kända kandidaterna. Har bland annat fokuserat på att stärka medelklassen samt att återta USA:s ställning på den internationella scenen. Har kritiserats för att vara för fysisk i sin kontakt med andra människor.

Övrigt: Biden valdes första gången som senator när han var 29 år.

Bernie Sanders, 77

Foto: JIM LO SCALZO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Senator från Vermont som blev ett mycket känt namn när han ställde upp som kandidat inför presidentvalet 2016. Utmanar med en socialistisk plattform och vill ha kostnadsfri högre utbildning och förespråkar sjukvårdssystemet Medicare for All. Har varit tydlig i sin kritik av Donald Trump och kallat presidenten bedragare, rasist och xenofob.

Övrigt: Efter att ha gift sig reste Sanders och hustrun Jane på en kombinerad bröllops- och arbetsresa till Yaroslavl i Sovjetunionen.

Michael Bennet, 54

Foto: MICHAEL BROCHSTEIN/SOPA IMAGES/SHUTTERS

Senator från Colorado som har tryckt på sin bakgrund inom näringslivet och menar att han har bäst förmåga att arbeta över partigränserna. Har bland annat fokuserat på ett nytt sjukvårdssystem och vill se investeringar på förnybar energi. Meddelade att han ställer upp som kandidat efter att ha opererats för prostatacancer i april.

Övrigt: Bennets far arbetade under presidenterna Jimmy Carter och Bill Clinton.

Pete Buttigieg, 37

Foto: ROBERT FRANKLIN / AP TT NYHETSBYRÅN

Borgmästare i South Bend i Indiana och kallas ofta ”Mayor Pete”. Buttigieg, som är gay och har bakgrund i det militära, har fokuserat sin kampanj på att han representerar en verklig förändring som ledare och ser det som en fördel att han inte har en bakgrund i Washington DC. Har gått från att vara helt okänd till att bli en av de mest uppmärksammade kandidaterna.

Övrigt: Buttigieg talar åtta språk, varav norska är ett.

Kirsten Gillibrand, 52

Foto: MEG KINNARD / AP TT NYHETSBYRÅN

Senator och tidigare jurist från New York som profilerat sig på kvinnorättsfrågor, vapenlagstiftning, invandring och vill att högre utbildning ska bli mer tillgänglig. Har öppet anklagat Donald Trump för att vara sexist och var drivande i att senatorn Al Franken skulle avgå efter anklagelser om sexuellt utnyttjande.

Övrigt: Ersatte Hillary Clinton som senator 2009 när hon blev Barack Obamas utrikesminister.

LÄS MER: Jill Biden försvarar maken efter anklagelserna

Kamala Harris, 54

Foto: ALBERTO E. TAMARGO / ALBERTO E. TAMARGO/SIPA USA SIPA USA

Senator från Kalifornien som tidigare varit delstatsåklagare. Har ställt sig bakom Medicare for All och vill legalisera marijuana. Har bland annat fokuserat sin kampanj på skattelättnader för medelklassen och höjda lärarlöner. Om Harris lyckas bli demokraternas kandidat blir hon den första afroamerikanska kvinnan att ta hem nomineringen.

Övrigt: Harris arbetade för medborgarrättskämpen Jesse Jacksons presidentvalskampanj under 1980-talet.

John Hickenlooper, 67

Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Tidigare guvernör i Colorado, borgmästare i Denver, geolog och bryggeriägare. Har bland annat fokuserat på vad han uppnådde under sin tid som guvernör med skärpta vapenlagar i delstaten samt stärkt ekonomi. Har också lyft fram att han blev egenföretagare efter att ha blivit arbetslös. Har kallat Donald Trump en kris som hotar allt USA står för.

Övrigt: Ska enligt CNN tidigare ha övervägt att ställa upp som vicepresident tillsammans med republikanen John Kasich.

Eric Swalwell, 38

Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Kongressledamot från Kalifornien har fokuserat sin kampanj på skärpta vapenlagar och vill även lägga mer pengar på forskning kring alzheimer, cancer och ALS. Han har även varit en stark kritiker av Trumpadministrationen. Swalwell har även tryckt mycket på att han representerar en ny generation av ledarskap med ny energi och nya idéer.

Övrigt: Swalwells båda föräldrar uppges vara republikaner.

Marianne Williamson, 66

Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Författare från Texas som är känd som Oprah Winfreys spirituella rådgivare. Hon har skrivit flera bästsäljande böcker, bland annat ”Healing the Soul of America”. Budskapet i hennes kampanj har handlat om ett moraliskt och spirituellt uppvaknande för USA. Har tidigare försökt bli vald till kongressledamot men lyckades bara få 13 procent av rösterna.

Övrigt: Williamson fick i sin tidigare kampanj stöd av Kim Kardashian och Alanis Morissette.

LÄS MER: New Yorks borgmästare ställer upp i presidentvalet

Andrew Yang, 44

Foto: MICHAEL BROCHSTEIN/SOPA IMAGES/SHUTTERS / MICHAEL BROCHSTEIN/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTE

Tidigare techentreprenör som grundade Venture for America, ett initiativ för att stötta unga att komma i kontakt med start up-företag. Meddelade redan 2017 att han tänkte ställa upp inför presidentvalet bland annat med löfte om att alla amerikaner över 18 år skulle garanteras minst 1 000 dollar i månaden i inkomst för att bekämpa ekonomiska orättvisor.

Övrigt: Ett av Yangs första budskap var att han ville stoppa robotar från att stjäla jobb från amerikaner.