Beslutet: De utlyser undantagstillstånd

Tolv av fallen har bekräftats i staden New York.

– Jag uppmanar inte till lugn, säger New Yorks guvernör Andrew Cuomo, enligt The New York Post.

– Jag uppmanar till att se verkligheten.

En av de smittade är en 33-årig chaufför som kör för taxitjänsten Uber. Hans tillstånd ska vara ”allvarligt”, enligt New Yorks borgmästare Bill de Blasio. Han hålls nu isolerad på sjukhuset i Queens.

Många fall kopplas till Lawrence Garbu

Inga officiella skolor i New York City har hittills stängt. Westchester är det värst drabbade området i staten med 69 fall. Där har man beslutat att stänga vissa skolor.

De flesta av de fallen är kopplade till 59-årige Lawrence Garbuz som ska ha spridit viruset i synagogan. Själv ska han ha smittats under en resa i Miami, skriver The New York Post.

Över 400 fall av covid-19 har nu konstaterats i USA. Värst drabbade är staterna Washington och Kalifornien, med 103 respektive 81 fall.

