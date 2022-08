”De vill inte prata – de vill att vi kuvas”

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Ukraina tvingats ge upp mark i de östra delarna av Ukraina efter en ny rysk offensiv. Bland annat har hårda strider ägt rum i staden Avdiivka och i byn Pisky, som båda ligger utanför staden Donetsk.

Ukraina har medgett att den ryska offensiven i området rönt viss framgång för Putin. Samtidigt uppger Ukraina att man återerövrade två byar i närheten av staden Slovjansk, för att sedan tryckas tillbaka igen.

President Volodymyr Zelenskyj säger samtidigt att det är omöjligt att inleda några fredsamtal. Han menar att Ryssland aldrig har varit intresserade av dialog utan bara ställt ultimatum. Vid en presskonferens på torsdagen uppgav Zelensky att han försökt få till en dialog med Putin och Ryssland under flera års tid, men utan att få napp.

– Jag ringde honom (Putin, reds. anm) många gånger men de hittade alltid en anledning till att inte tillåta dialog, sa Zelenskyj, enligt ukrainska Interfax.

Zelenskyj: ”De bakbinder våra händer”

Zelenskyj utvecklade:

– När de kom för att ockupera oss, vad skulle jag gjort? Skulle jag ha ringt igen? Det här är inte en dialog eller en förlikning. Det är ett ultimatum som låter så här: ”Om ni inte gör som vi vill, så dödar vi er”.

– De bakbinder våra händer, skär av våra tungor och säger sedan att de är redo att ha en dialog.

Natochefen Jens Stoltenberg kallade under torsdagen kriget i Ukraina för det farligaste ögonblicket i Europa sedan andra världskriget – och att Ryssland inte ska tillåtas vinna det. Stoltenberg sa också att Natoländerna kan behöva bidra med vapen och annan hjälp under lång tid framöver, rapporterar Reuters.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, har det ryska försvarsministeriet inte varit lika ivriga i att kommunicera kring ryska territoriella framsteg på senare tid då rapporteringen fått kritik. I stället vill man skapa ett nytt narrativ, där man bland annat fokuserar på att västerländsk militärutrustning slås ut och att den ukrainska stridsmoralen sjunker.

