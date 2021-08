De var gifta i 50 år – båda dog av covid samma dag

Efter att ha varit självisolerad i hemmet i skotska Fife med maken John i 18 månader under pandemin närvarade May Cropley vid sin kusins 60-årsfest i somras. Både May och John insjuknade därefter i covid-19 trots att de var fullvaccinerade.

– De vet inte hur de smittades, men det tog bara några dagar innan de blev allvarligt sjuka. Jag hade nyligen träffat May och vi hade pratats vid över telefonen. Jag visste att de kände sig sjuka, men jag blev ändå chockad när jag hörde att de hade hamnat på sjukhuset, säger Mays kusin Janet McKay.

”Jag kommer att sakna dem båda fruktansvärt mycket”

May och John, som båda led av hälsoproblem redan innan de smittades av covid-19, placerades i samma rum på ett sjukhus i Dundee. Johns tillstånd förvärrades snabbt och när han avled vägrade May låta sig behandlas vidare av sjukhuspersonalen.

– De kallade på sjukhusprästen som kände dem båda och medan de sjöng ”Amazing Grace” ihop somnade hon in, säger Janet McKay.

May och John, som hade varit gifta sedan våren 1971, begravdes förra veckan.

– Jag kommer att sakna dem båda fruktansvärt mycket, jag hade känt dem i hela mitt liv. John var så rolig, han hade ett grymt sinne för humor. Och May var så snäll, säger Janet McKay.