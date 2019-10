Amerikanska Victoria Williams, 26, började använda e-cigaretter för att bli av med sitt vanliga cigarettberoende.

Inför sina 58 000 följare på Instagram började hon göra reklam för olika e-cigaretter och vapeprodukter och tjänade mycket pengar. För en bild på Instagram kunde hon få mellan 20 till 350 amerikanska dollar, motsvarande cirka 200 till 3 400 svenska kronor.

– Jag tjänade tillräcklig mycket pengar för att betala min hyra och mina räkningar, plus att jag hade lite extra över som jag kunde sätta in på mitt sparkonto, säger Victoria Williams till New York Post.

Företag backar efter kritiken

I juli upptäckte en kongressrapport att e-cigarettsföretaget Juul Labs hade spenderat över 200 000 dollar, motsvarande 1 950 500 kronor, på att rekrytera influencers för att göra reklam för deras produkter.

De senaste månaderna har skarp kritik riktats mot e-cigaretter och vapeprodukter.

26 personer har dött och närmare 1 300 personer har insjuknat i vad som tros vara en lungsjukdom orsakat av farliga ämnen i vapeprodukter som säljs på gatan.

Den federala kongressmyndigheten i USA har nu beslutat att undersöka hur e-cigaretter marknadsförs i sociala medier.

Kritiken har även gjort att flera företag har backat och slutat att betala influencers för att göra reklam för dem – något de unga marknadsförarna själva inte är nöjda med.

– Förra månaden var jag tvungen att låna pengar av min pappa för att betala min hyra. Jag måste byta olja på min bil och jag är sen med att betala räkningarna för mina kreditkort, säger Victoria Williams till New York Post.

Blockar minderåriga

Priscilla Gomez, 22, är en annan influencer som har marknadsfört e-cigaretter i sina sociala medier. 22-åringen menar att de produkter hon gjort reklam för i sina kanaler inte tillhör de som tros orsaka den farliga lungsjukdomen.

Samtidigt menar Priscilla Gomez att hon blockar minderåriga personer på Instagram från att följa henne.

– Jag kollar i mina inställningar på Instagram över vilka som följer mig och upptäcker jag någon minderårig så blockar jag personen, säger Priscilla Gomez till New York Post.

Priscilla Gomez menar vidare att hon inte skulle ha några problem med att sluta göra reklam för e-cigaretter, även om hon inte tror att hennes inlägg påverkar unga till att börja röka.

– Jag tror inte att det är det som får tonåringar till att prova vape... Tonåringar gillar att vara rebeller, säger hon till New York Post.