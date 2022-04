Det 331:a regementets överste Sergej Sukharev, dödades i Ukraina den 13 mars och tilldelades efter sin död Ryska federationens hjältemedalj. Vid Sukharevs begravning sa biträdande försvarsminister general Yuriy Sadovenko att översten ”levde för framtiden, för folkets framtid, en framtid utan nazism”.

Sukharev tog befäl över det 331:a regementet, som består av fallskärmsjägare, för sex månader sedan från deras bas i ryska staden Kastroma, som ligger 300 kilometer nordöst om Moskva.

Redan 2014 under Rysslands invasion av Donbass, tjänstgjorde Sergej Sukharev med 331:a regementet som ofta visas upp som ett exempel på professionaliseringen av den ryska armén och som anses tillhöra Rysslands militära elit.

Minst 39 elitsoldater döda

Men mycket pekar nu på att elitstyrkans framfart inte har gjort det avtryck som den ryska militären haft förhoppningar om. Enligt uppgifter från BBC är det många fler än Sukharevs liv som gått förlorat efter elitförbandets intåg i Ukraina.

I Ryssland har det inte rapporterats allmänt om förluster kring ryska styrkor men enligt BBC som har kammat så väl sociala medier som traditionella ryska på information har man funnit att minst 39 andra medlemmar från 331:a regementet har dött i Ukraina.

Det är dels genom VK som är en rysk motsvarighet till Facebook och även genom journalistiska ryska medier som BBC kunnat framställa sin lista med namn på döda.

Det rysslandshyllade elitförbandet gick in i granlandet via Belarus, ledda av luftburna styrkor, känd under förkortningen VDV. Elitförbandets närvaro underströk prioriteringen av deras mål - att avancera mot huvudstaden Kiev.

Även Sergei Duganov är en av de 39 döda från 331:a regementet som dött i Ukraina. Falskärmsjägaren Andrey Kovalevsky dog i Ukraina.

Hemstaden uttrycker sorg på sociala medier

Från början av mars började rapporter cirkulera om dödsfall från det 331:a regementet och på sociala medier, främst VK - delas uttryck för sorg och bilder på soldater som dött i striderna.

Även om många inlägg verkar acceptera Kremls förklaringar om att kriget förs mot ukrainska fascister, visar vissa också oro över bristen på tillförlitlig information.

På en minnessida för sergeant Sergei Duganov har enligt BBC en kvinna skrivit: ”Det 331:a regementet försvinner. Nästan varje dag publiceras bilder på våra Kostroma-pojkar. Jag får rysningar längs min ryggrad. Vad är det som händer? När ska detta sluta? När ska folk sluta dö?”

Hennes inlägg följdes av ett annat, där en person skrev: ”Kostroma har förlorat så många unga män, vilken tragedi”. Och en tredje vädjar: ”Gud, hur många fler dödsbesked ska vi få? Snälla förbarma dig över våra pojkar, hjälp dem att överleva, lämna tillbaka dem till sina fruar och mödrar. Jag ber dig!”

BBC:s sammanställda lista med 39 namngivna döda medlemmar från det 331:a regementet gäller dödsfall som skett senast den 13 mars. Enligt BBC har lokalbefolkning berättat att den riktiga dödssiffran troligen är nära 100 döda.

