De skänker julmatkassar – insamlingen slog rekord

I snart 70 år har organisationen Lions club hjälpt behövande i småländska Vetlanda. Pengarna kommer in genom bidrag på de årliga aktiviteterna, men i år har det varit extra tufft.

– Vi har varit väldigt oroliga, säger Jenny Eriksson.

Fick ställa in största eventet

För femte året i rad förvandlar organisationen bidrag till kassar med julmat till personer som har det kärvt under julen. Den största summan samlas oftast in under den årliga vårmarknaden, men i år fick den ställas in.

– Restriktionerna om högst 50 personer i offentliga tillställningar var kvar även under hösten, så det blev inget då heller, tyvärr. Då fick vi fundera på hur vi kan göra nu, berättar Jenny Eriksson.

Samlade in 33 450 kronor

Men det fanns inga tvivel – på ett eller annat sätt skulle påsarna fyllas med julmat. I ett inlägg på sin Facebooksida skrev Lions öppet om hur de nu behövde hjälp för att hjälpa andra. Det dröjde inte länge innan pengarna började trilla in.

Utöver leksaker och kläder kom det fram till 13 december in 33 450 kronor. I veckan kunde 68 hushåll ta emot julmatskassarna. Det är dubbelt så många hushåll som i fjol.

– Vi brukar se till att barnen får någon liten julklapp i den här julmatskassen. I år kan barnfamiljer som sökt få mer julklappar än tidigare år, det är jätteroligt.

Hur har reaktionerna varit?

– Alla är supertacksamma. Det är verkligen roligt att få åka ut med de här kassarna. Julen handlar ju så mycket om att ge och inte få, det är nog också därför vi fått så stort gensvar i sociala medier.

