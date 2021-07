De säljer sina njurar för att överleva

Platsen har blivit en skördeåker för organ

I internflyktinglägret där det bor 122 familjer har en hjälporganisation hittat nästan hundra personer som sålt sina njurar.

Enbart i ett hörn av Afghanistan finns en plats där nästan hundra människor har samma slags ärr. Flera decimeter långa snitt som löper från magarna och snett upp över ryggarna. Det är internflyktinglägret Sa Shanbe i Herat, en yta med sand och lerhus där ingenting kan gro, som har förvandlats till en skördeåker för organ.

Ahmad Mohammadi fick knappt 23 500 kronor för sin njure. Foto: STEFANIE GLINSKI

Den första flyktingen som skars upp var Ahmad Mohammadi. En mager man med en grönmönstrad turban och en grön väst. Han sålde en njure på den illegala marknaden och efter det gjorde andra i lägret och de vuxna i hans släkt samma sak. Alla utom några av hans frus släktingar som inte vågade. De dog av svält.

För fem år sedan stod Ahmad inför det valet. Att leva eller dö. Många nätter låg hans barn med tomma magar på golvmadrasserna i flyktingbostaden. Han lånade pengar för att köpa mjöl, olja och ris och det var en matematik som inte gick ihop. Folk kom till hans dörr och sa att de skulle ta en av hans söner om han inte betalade tillbaka.

Marknaden för organhandel började blomstra i Afghanistan när privatsjukhuset Loqman Hakim i staden Herat specialiserade sig på njurtransplantationer.

Ryktet om att det går att sälja en njure och få pengar har spridit sig bland den krigsdrabbade befolkningen.

En hjälporganisation har hittat nästan hundra människor som har sålt sina njurar enbart i internflyktinglägret Sa Shanbe utanför Herat, där det bor 122 familjer som har flytt internt inom Afghanistan.

I en släkt som bor i lägret har alla vuxna sålt sina njurar, utom några som inte vågade och dog av svält.

Beslutet att sälja njurar grundar sig i krigsrelaterade orsaker som att betala för en flykt, en lösensumma, skulder, vård och mat.

De som säljer sina njurar får ingen eftervård och vittnar om svåra smärtor, starka begränsningar i vardagen och ånger för att de har sålt ett organ.

Sjukhuset som utför majoriteten av njurtransplantationerna medger att de gör operationerna, men nekar till att de skulle känna till den illegala organhandeln.

Han försökte lösa ekvationen med skräp. Plockade upp det som andra slängde och sålde det som kunde användas igen. En dag när han samlade sopor på privatsjukhuset Loqman Hakim i Herat, det första i Afghanistan som specialiserade sig på njurtransplantationer, såg han en lapp.

Vi är nio i min familj, men jag räknas som halv eftersom min andra halva inte är komplett

– Jag kan inte läsa, jag har inte gått i skola, så jag frågade en person vad det stod på lappen. Han sa att någon behöver en njure och vill köpa en. Jag hittade mannen, Gul Lala, som behövde en njure och sa att jag har skulder och vill sälja en.

Sedan Ahmad Mohammadi kom på att det gick att sälja njurar på den illegala organmarknaden har alla vuxna i hans släkt gjort det. Utom några av fruns släktingar, som inte vågade. Foto: STEFANIE GLINSKI

I en släkt har alla vuxna sålt sina njurar, utom några som inte vågade och dog av svält.

Han fick 220 000 afghanis för sin högra njure, knappt 23 500 kronor. Innan han hann tillbaka från operationsbordet till flyktinglägret kom de han var skyldig och krävde tillbaka skulderna. När de lämnade honom hade han ungefär 2 000 kronor kvar.

– Det är ett sådant miserabelt och olyckligt liv. Vi är nio i min familj, men jag räknas som halv eftersom min andra halva inte är komplett. Vi har någonting att äta i dag men i morgon vet jag inte, kommer vi ha något att äta då eller inte?

I minnet vet 42-åriga Ahmad att han en gång var en stark och vacker man, men kriget som har härjat runtomkring honom sedan han föddes 1979 har förintat allt. I hemprovinsen Badghis band talibaner fast honom och en annan man runt ett träd och slog dem med kablar tills Ahmads ena axeln gick sönder och de nästan dog. När striderna tilltog flydde han med sin släkt till lägret i Herat.

Ahmad Mohammadi visar ett ärr han fått när talibanerna misshandlade honom. Han säger att de nästan slog ihjäl honom ”bara för att de hade lust”. Foto: STEFANIE GLINSKI Ahmad var den första i lägret som sålde sin njure, för ungefär fem år sedan. Foto: STEFANIE GLINSKI I dag ångrar Ahmad sitt beslut att sälja sin njure. Foto: STEFANIE GLINSKI Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Eftersom han bara har en njure ska han gå på kontroller en gång i månaden, men det har han inte råd med och han har inte fått någon eftervård alls. På kvällarna lägger hans fru kuddar på sidorna av hans kropp för att han inte ska röra sig i sömnen.

– Jag har en outhärdlig smärta och jag kan inte ens ge mina barn en limpa bröd. Jag ångrar så mycket att jag sålde min njure.

”Jag har en outhärdlig smärta och jag kan inte ens ge mina barn en limpa bröd”, säger Ahmad Mohammedi, här med frun Bibi Gul och tre av deras barn. Foto: STEFANIE GLINSKI

Det enda som återstår nu är att sälja en son, det som han hotades med från början.

– Om vi inte får någon hjälp snart, så måste jag sälja ett barn för att ge mat åt de andra, vad annars kan jag göra?

Ahmads fru Bibi Gul är enligt hans egen logik också halv. Hon sålde en njure för två år sedan, när deras yngsta son låg i magen.

– Jag blev mycket dålig efter operationen. Förlossningen gjorde väldigt, väldigt ont. Än i dag kan jag inte bära något tungt, inte ens vatten. Jag mår inte bra, när jag äter något får jag svår smärta och jag kan inte gå till sjukhuset och få mediciner för det har vi inte pengar till.

”Vi är törstiga och hungriga och kan bara vänta på Guds nåd”, säger Bibi Gul. Foto: STEFANIE GLINSKI

Bibi Gul visar upp sitt ärr. Foto: STEFANIE GLINSKI

Bibi Guls runda ansikte är gyllene av solen. Hon tvättar andras filtar och mattor och kan efter en dags gnidande av smuts få tio eller tjugo kronor. När hon kommer in i sitt kök tar hon av sig sin svartgrönrutiga chador strödd med silverglitter och ammar sin pojke. Deras sjunde barn, som hennes man överväger att sälja.

– Jag har det hemskt från morgon till kväll varje dag. Vi är törstiga och hungriga och kan bara vänta på Guds nåd. Jag hade några släktingar som inte vågade sälja sina njurar och de dog till slut av hunger.

En av Bibi Guls söner. Tillsammans med maken har hon sju barn. Foto: STEFANIE GLINSKI

”Alla pengar är slut och vi är som vi var innan, fattiga och behövande”, säger Bibi Gul. Foto: STEFANIE GLINSKI

Sin köpare hittade 35-åriga Bibi Gul på samma sjukhus som sin man, Loqman Hakim.

– Det var en kvinna där med sin son som var ungefär 15 år och jag frågade varför de var där och hon sa att sonen behöver en njure. De var från Kabul.

Priset blev drygt 23 300 kronor för hennes vänstra njure och som sist gick det mesta till skulder.

– Vi var skyldiga folk i Badghis för mat och flykten till Herat. Alla pengar är slut och vi är som vi var innan, fattiga och behövande.

Den yngsta i flyktinglägret som har sålt en njure är Ahmads kusin Peri Gul. Hon är osäker på sin ålder.

– Jag gissar att jag är 20 år.

Peri Gul, längst till vänster, sålde sin njure för att ha råd med sin mans sjukhusvård. Foto: STEFANIE GLINSKI

Det hon är säker på är att hennes liv har varit lika svart som hennes chador.

– Jag blev gift när jag var 15 år, tror jag. Min man blev skadad i Badghis för ett par år sedan, han hade skador från en raketattack, i benen och flera andra ställen på kroppen, så jag behövde pengar för hans vård.

Peri Gul hade ingen vuxen att vända sig till, så hon vände sig i desperation till sjukhuset Afghan Arya, det andra i Herat som utför njurtransplantationer.

– Det var en man där från Kabul som köpte min njure.

Hon fick betalt i dollar, nästan 4 400. Över 37 000 kronor. Organ från unga kroppar är dyrare.

– Jag betalade min mans vård, men han dog i alla fall.

De hann aldrig få några barn.

– Det är svårt att vara änka, jag har ingenting. Det finns ingen som kan ta hand om mig, mina bröder är för unga.

Mohammed Shah har cerebral pares. Hans mor brukar binda fast honom för att han inte ska skada sig själv. Foto: STEFANIE GLINSKI

Ett barn i lägret kallas, mot bättre vetande, för ”galningen”. En 15-åring som heter Mohammed Shah och är Ahmads systerson. Det är svårt för honom att stå och gå och när han leker med familjens kattungar förstår han inte att det inte går att hålla dem om halsen. Han har cerebral pares och hans mor Pari Gul vet inte vad hon ska göra med honom. Hon brukar binda fast honom för att han inte ska skada sig själv.

Pari Gul och hennes man sålde sina njurar för att ha råd med sin sons behandling. Foto: STEFANIE GLINSKI Pari Gul med tre av sina barn. Foto: STEFANIE GLINSKI Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Min son är jättesjuk. Både jag och min man har sålt våra njurar för att betala för hans behandlingar och våra skulder. Han hade så ont i benen och armarna. Han kunde inte ens sitta ordentligt.

En ung kvinna från provinsen Mazar-e Sharif köpte Pari Guls njure för 2 500 dollar, knappt 21 200 kronor, på sjukhuset Afghan Arya.

Sjukhuset Afghan Arya. Foto: STEFANIE GLINSKI

Pari Gul ångrar att hon sålde sin njure. Foto: STEFANIE GLINSKI

Jag önskar att min son hade dött i stället

– Vi har fortfarande usel ekonomi och jag har ont. Jag kan inte jobba för mycket för jag är för svag. Och jag är gravid också.

Nu kan sonen gå med stöd, men hon tycker inte att det var värt besväret.

– Jag ångrar att jag sålde njuren. Jag önskar att min son hade dött i stället för då hade jag inte behövt göra det.

Hennes yngre bror Ghulam Nabi, som är 30 år, håller med.

– Han är ju handikappad ändå.

Hans flyktingbostad är dekorerad med bonader och mattor som hänger överallt på väggarna. Håret är lockigt och kammat i snedbena, den blå långskjortan smyckad med guldmönster, runt ett lillfinger glimrar en ring i blått och silver.

Ghulam Nabi visar upp sitt ärr efter operationen som tog 3,5 timme. Han fick 2 500 dollar, drygt 21 000 kronor för njuren. Foto: STEFANIE GLINSKI

”– Jag ångrar att jag gjorde det. När jag sitter har jag ont, när jag sover har jag ont, när jag går har jag ont. Jag kommer ha ont resten av mitt liv”, säger Ghulam Nabi. Foto: STEFANIE GLINSKI

Att den 35-åriga systern har ett cp-skadat barn tycker han inte är dramatiskt. Det som har hänt deras 22-åriga lillebror Abdul Ghani tycker han är dramatiskt. Ghulam Nabi har flera gånger skickat honom med människosmugglare till Iran.

Jag kommer ha ont resten av mitt liv

– Jag ville att de skulle ta honom till Istanbul för att jobba, men det gick inte. De kidnappade min bror och hotade mig och pressade mig på pengar.

Därför sålde Ghulam en njure. På sjukhuset delade han rum med tre andra personer som också skulle sälja sina njurar. Operationen tog 3,5 timme och han fick 2 500 dollar, drygt 21 000 kronor.

6-årige Nabi, ett av Ghulam Nabis syskonbarn, sitter på golvet. Foto: STEFANIE GLINSKI

Ghulam Nabi har aldrig hört talas om att någon utlänning har köpt en njure. De han känner till har varit afghaner. Foto: STEFANIE GLINSKI Ghulam Nabi visar upp sitt ärr. Foto: STEFANIE GLINSKI Foto: STEFANIE GLINSKI Foto: STEFANIE GLINSKI Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Han som köpte den är från provinsen Farah och heter Abdul Latif. Han är kylskåpsreparatör och har en affär här i Herat.

Ghulam har aldrig hört talas om att någon utlänning har köpt en njure, de han känner till har varit afghaner, som Abdul. De opererades samtidigt i samma sal på Loqman Hakim.

– Jag ångrar att jag gjorde det. När jag sitter har jag ont, när jag sover har jag ont, när jag går har jag ont. Jag kommer ha ont resten av mitt liv.

Före allt det här arbetade Ghulam Nabi på byggen för 16 kronor per dag.

– Det gick inte att leva på det. Jag har sex bröder och vi har alla sålt våra njurar. Tre av mina systrar har också sålt njurar och två av deras män. Nu har vi inga njurar kvar att sälja så nästa sak att sälja är barnen. Folk här har ingenting. Om det fortsätter så här kommer människor bli tvungna att sälja sina barn.

Abdul Ghani berättar att han misshandlades av smugglarna. Foto: STEFANIE GLINSKI

Abdul Ghani visar ett foto på sig efter fångenskapen. På kinderna syns tydliga blåmärken och han har en stödkrage runt den misshandlade nacken. Foto: STEFANIE GLINSKI

Hans lillebror Abdul Ghani, som släpptes av kidnapparna efter att Ghulam betalade lösensumman, har ärr på nästan alla kroppsdelar. Själen är lika ärrad, men det syns inte utanpå.

– Jag var 19 år när de kidnappade mig. De slog mig så mycket, även på nätterna. Jag såg folk som slogs ihjäl. Vi hade inga toaletter och ingen dusch. Det var mycket flugor. Vi fick inte tvätta oss på månader. Jag var väldigt rädd för att dö. Jag var rädd för att jag aldrig mer skulle få träffa mina föräldrar och dö ensam.

Han sticker ner handen i byxfickan och tar upp ett foto som visar hur han såg ut efter fångenskapen. En spillra av honom själv, med blåmärken på kinderna och en stödkrage runt den misshandlade nacken.

När han blev fri sålde även han en njure. Han hade inget annat sätt att betala för vården av sina tortyrskador och familjens skulder.

Han har köpt två njurar

Abdul Latifs egna njurar gjorde honom sjuk. Nu har han Ghulam Nabis vänstra njure i sin kropp. Foto: STEFANIE GLINSKI

I en livlig basar nära en gatuparkering mitt i Herat finns en lokal med trasiga kylskåp och glassmaskiner. Det är Abdul Latifs affärsverksamhet. Han lagar dem.

Han har försökt laga sig själv också. Med Ghulam Nabis vänstra njure.

– Av de fyra njurar jag har haft i min kropp är Ghulam Nabis den enda som fungerar bra.

”Jag har inte ont alls”, säger Abdul Latif. Foto: STEFANIE GLINSKI För sju år sedan köpte Abdul Latif en njure i Pakistan, vilket kostade honom 46 000 kronor. Foto: STEFANIE GLINSKI Foto: STEFANIE GLINSKI Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I mörkret bakom maskinerna visar Abdul Latif de grova ärren på magen, ett på vänster sida och ett på höger. Hans egna njurar gjorde honom sjuk.

– Jag hade mycket vätska i kroppen, när det var som värst över 40 kilo vätska i kroppen. Jag kunde inte äta och gick på dialys.

Den 45-åriga fyrabarnspappan från provinsen Farah bestämde sig för att överleva. För sju år sedan köpte han en högernjure i Pakistan, vilket är olagligt eftersom det inte är tillåtet att handla med njurar där om man är utlänning. Han använde sig av en mellanhand och det kostade honom motsvarande 46 000 kronor. 26 000 för operationen och 20 000 till för kontroller varje månad.

• Ahmad Mohammadi, 42, har flytt sin hemprovins Badghis där han nästan slogs till döds av talibaner. Han var den första i internflyktinglägret Sa Shanbe som sålde en njure.

• Bibi Gul, 35, Ahmad Mohammadis fru, sålde en njure för att betala skulderna efter familjens flykt från Badghis.

• Peri Gul, 20, sålde en njure för att betala akutvård för sin man när han skadades i en raketattack, men han dog i alla fall och hon blev änka.

• Pari Gul, 35, sålde en njure för att betala vård för sin cp-skadade son Mohammad Shah, men önskar att sonen hade dött i stället.

• Ghulam Nabi, 30, sålde en njure för att betala lösensumman för sin lillebror Abdul Ghani, 22, som kidnappades och torterades av människosmugglare under ett försök att fly Afghanistan.

• Abdul Ghani, 22, sålde en njure när han släpptes av sina kidnappare, för att betala för vård av sina tortyrskador.

• Abdul Latif, 45, elektronikreparatör, köpte Ghulam Nabis njure.

• Farid Ahmad Ejaz, läkare på Loqman Hakim Hospital, specialiserad på njurtransplantationer och den som började utföra dem i Afghanistan.

Efter tre år slutade den nya njuren fungera och han blev sjuk igen. Hans bror fick tag på Ghulam Nabi och åkte till flyktinglägret för att ordna med allt.

– Han togs till sjukhus för att testa om hans blodgrupp matchade min. Det gjorde den. Sedan togs han till Kabul för ytterligare tester. Efter alla undersökningar gav han mig sin njure. Jag gjorde operationen här i Herat. Det var på Loqman Hakim och jag är väldigt nöjd med deras service.

Han nämner läkarens namn:

– Doktor Ejaz.

I Afghanistan, där all organhandel är förbjuden, blev det dyrare än i Pakistan. 1,2 miljoner afghanis, nästan 130 000 kronor, varav endast 21 000 till Ghulam.

”Jag är väldigt nöjd med deras service”, säger Abdul Latif om sjukhuset Loqman Hakim. Foto: STEFANIE GLINSKI

Abdul Latif är ingen rik man, men han har sitt företag och hans släktingar har hjälpt honom med pengar. Varje månad betalar han omkring 5 400 kronor för kontroller och mediciner.

– Jag har inte ont alls.

Han tog njurtransplantation till Afghanistan

Privatsjukhuset Loqman Haqim, specialiserat på kirurgi, är ett glänsande höghus i Herat, som håller på att bli två. Det byggs ett lika stort mitt emot.

Väntrummet på bottenplan är fullt av patienter som sitter på ljusgröna metallstolar. Väggarna lyser av gyllene lister och bländande kakel.

Loqman Hakim-sjukhuset uppger själva att de gjort mer än 1 000 njurtransplantationer på fem år. Foto: STEFANIE GLINSKI

Sjukhuset marknadsför sig som Afghanistans första center för njurtransplantationer och har gått ut med att de har gjort mer än 1 000 njurtransplantationer på fem år. Hur många som har gjorts totalt i landet är okänt.

Några våningar upp lutar sig vice verkställande direktör Farid Ahmad Ejaz tillbaka i en fåtölj på sitt luftiga kontor, där det finns en skrivbordsdel, en soffgrupp och en rad stolar. Anställda på sjukhuset kommer och går med frågor och papper som ska skrivas på. Gäster bjuds på drycker, tilltugg och konversationer.

Allt vi gör här är enligt reglerna

Farid Ahmad Ejaz reser mycket i jobbet och berättar att han har varit i Europa, i länder som Italien, Sverige och Island. På det styva visitkortet som han sträcker fram, det är gjort av plast, inte av papper, presenterar han sig som njurtransplantationskirurg, grundare av njurtransplantation i Afghanistan, medlem av italienska kirurgförbundet och amerikanska transplantationsförbundet.

Loqman Hakim-sjukhuset i Ankara, Turkiet. Foto: STEFANIE GLINSKI

– Allt vi gör här är enligt reglerna. De som opereras fyller i formulär, skriver under och sätter dit sitt fingeravtryck.

Det menar han gäller även för njurtransplantationerna.

– Två personer kommer till sjukhuset, den ena vill donera och den andra behöver en donation. Det är helt normalt.

Han hävdar att han inte känner till om det finns ekonomiska uppgörelser mellan personerna, det som är illegalt och som driver de fattiga och krigsdrabbade att sälja sina njurar.

– Det kan inte jag veta.

Kirurgen lägger benen i kors och vänder handflatorna mot taket. Han verkar inte tycka att organhandeln är något att prata om.

– Folk säljer sina barn i Afghanistan.

Den prisbelönta krigskorrespondenten Magda Gad är baserad i Mellanöstern och har spenderat många år i vår tids värsta konflikter. Hon förklarar det politiska spelet, möter människorna på alla sidor av fronterna och avslöjar krigsbrott.

Journalisten och fotografen Stefanie Glinski rapporterar om krig, katastrofer och den humanitära situationen i Asien, Mellanöstern och Afrika för tidningar som Foreign Policy, The Guardian, The Telegraph, LA Times och The Economist.

De har rapporterat från Afghanistan sedan 2018.