De överlevde efter 18 timmar på isflak

På Arlanda i Stockholm väntar en pilot på att få flyga svenska charterturister till Thailand.

Flyg är Troel Hansens passion. Han kallar det en drog. Och flygverkstaden hemma i Göteborg har han döpt till sitt gubbdagis.

Men danskens liv kunde ha slutat för nästan exakt 14 år sedan just på grund av en flygresa. Hansen hade köpt en begagnad liten Cessna 337 i Ohio som han skulle flyga hem till Göteborg via Grönland.

Som resekamrat hade han bjudit med sin vän och flygstudent Oliver Edwards-Neil, 25.

Rutten skulle gå via Iqaluit och rakt ut mot öppet hav över Grönland.

Men över Hudsonbukten, på 3000 meters höjd, började båda motorerna krångla.

Ena stunden satt de med en kopp kaffe i handen och njöt av det vackraste Troels vet, en solnedgång från luften.

Nästa sekund visade instrumenten oljeläckage.

Troels minns fortfarande tankarna under färden nedåt mot is och vatten.

I dag tror Troels att han vet varför planet kraschade – men han kan inte bevisa det.

Han tänker på sina tre barn och sin fru, och att han kan dö.

Men Troels känner också att det är hans ansvar att se till att Oliver kommer hem till sin svenska fru igen.

– Oliver kunde ha varit min son. Han var 20 år yngre än jag och jag hade liksom bjudit med honom på den här resan och jag tänkte att det här berodde på något jag inte haft koll på, att det är mitt fel att det här händer. Det gör man ju lätt.

En pilot på ett KLM-plan som tar upp deras nödrop ”Mayday, mayday, mayday” undrar vad de behöver.

Ja, hur specificerar man det i en nödsituation?

”Just send the guys out and get us”, svarar Troels.

Planet sjunker

Landningen i det iskalla vattnet är hård, inte alls som när en svan når vattenytan som Troells hade hoppats. De lyckas ta sig ur planet, klädda i sina torrdräkter, och upp på ett isflak som inte är större än ett vardagsrum. Det guppar så mycket att det suger i Troels mage. Sedan ser de hur planet sjunker med all utrustning.

I planet finns nödraketerna och sändaren som skickar nödsignalen.

Mardrömmen i mörkret blir ännu värre när de upptäcker att nödlamporna på deras livvästar inte tänts som de ska i vattnet.

Troels börjar genast försöka laga dem.

Det var mörkast då helikoptern inte hittade oss. Det gick några timmar från då det blev tyst och den slutade leta till dagsljuset

Han hoppas att lampan är sönder på Olivers livväst och batteriet slut på hans egen, och försöker förgäves få ihop en fungerande lampa av delar från bägge.

Han behöver göra något för att hålla uppe värmen och liv i hoppet om att de ska överleva. Utan sändare, nödraket och lampa kan ingen hitta dem.

– Det var en tyst kamp mot kylan, berättar Hansen till Expressens reporter Robert Börjesson.

Ingen hittar dem

I nattmörkret hör de efter sju timmar en helikopter som letar efter dem. Men eftersom de inte har något att signalera med, eller lampor som visar var de befinner sig, kan räddningsinsatsen inte hitta dem hur mycket de än ropar och viftar. Ett tag är helikoptern så nära deras isflak att Troels kan se piloten.

När de hör hur helikoptern försvinner kommer de destruktiva tankarna.

– Det var mörkast då helikoptern inte hittade oss, säger Troels. Det gick några timmar från då det blev tyst och den slutade leta till dagsljuset. Jag vet ju inte hur många timmar det gick, men ska vi säga fem, sex timmar kanske. Under den tiden, under natten då det är helt tyst, får jag tankar om att det här kanske inte går vägen. Det är allvar nu.

Troels dotter Maja var tio år när hennes pappa försvann. Då skrev hon ett brev till tomten och önskade hon att han skulle komma hem. Foto: CLEARWATER SEAFOOD

Kampen mot extremkylan

I 20 minusgrader turas vännerna om att som pingviner skydda varandra mot den hårda vinden. Den som agerar vindskydd masserar och kramar också den andre för att få upp kroppsvärmen. De tappar snart känseln i fötterna. Troels kan inte stoppa käken från att skaka. Det känns som att det blåser in i benmärgen.

Under natten blir han orolig för att Oliver ska ge upp.

– Oliver var ganska ledsen mitt i natten. Det jag minns mest tydligt är när jag står med ryggen mot vinden och jag håller om honom, masserar honom på bröstkorg, axlar och mage och bankar på honom. När jag tycker att nu behöver jag få lite vård också, då släpper jag honom och backar. Då hörde jag hur han säger ”Hold me”. Då var han långt nere.

Pratade ni mycket med varandra om hur viktigt det var att fortsätta kämpa?

– Nej, nej, nej... vi pratade inte särskilt mycket. När jag sa till honom att vi måste klara oss till dagsljus sa han inte mycket mer än ”I know”. Nej, det var inte mycket prat då, säger han och skrattar.

Brevet till tomten

Hemma i Mölnlycke, där Troels familj drabbats av influensa lagom till julen, har hans fru Martina en dålig känsla av att något hänt Troels. När två unga poliser knackar på dörren får hon det bekräftat. Troels är förvunnen. Planet har kraschat i ishavet.

Dottern Maja frågar en av poliserna om de ofta gör sådant här, kommer hem till folk och berättar saker.

– Du menar, kommer med dödsbud, svarar han.

Det oväntade svaret får Maja att försvinna till sitt rum.

Efteråt har hon berättat för pappa vad hon gjorde.

– Maja var tio år gammal och hade precis fått mobiltelefon så hon satte sig och ringde mitt nummer, säger Troels. Då kom hon till mitt mobilsvar. Då la hon på och ringde på nytt - om och om igen.

– Och så skrev hon ett brev till tomten. Hon önskade att jag skulle komma hem, att tomten skulle hjälpa henne att hitta mig. Hon la det i fönsterkarmen i sitt rum. Det är fantastiskt. Jag har kvar det fortfarande.

Räddningen på ishavet

18 timmars resa från platsen för nödlandningen hör Bo ”Basse” Mortensen, kapten på räktrålaren Atlantic Enterprise, nödropet.

I bara tio knop ger han sig av mot området för olyckan.

När han kommer fram ser redarsonen från Bornholm två män på ett isflak.

Troels har just föreslagit att de ska hoppa mellan isflaken mot land. De vet dock inte hur långt de måste hoppa. Är det 400 meter eller 400 kilometer? Det går inte att se. Oliver tycker att det är för riskabelt. Det spelar ingen roll att Troels visar vägen och börjar hoppa mellan isflak mot land, han vägrar följa efter.

De slutar diskutera Troels räddningsplan när de upptäcker räktrålaren på håll.

När hjälpen till slut kommer har Troels och Oliver tillbringat 18 timmar ute ensamma i kylan på ett isflak i havet och är kraftigt nedkylda. Foto: CLEARWATER SEAFOOD

Trafikeras det här området verkligen av handelsfartyg?

Men framföra allt, kommer besättningen upptäcka dem?

Vågar de hoppas?

Ljuset från fartygets stålkastare dansar över området, och plötsligt fastnar den på Oliver och Troels. Och den stannar där.

– När ljusprojektilen lyste direkt på oss sa jag till Oliver ganska kort tid efter att ”We are being rescued” och det enda han sa var ”I know”. Han sa inget annat. Jag minns de orden så tydligt. Då visste vi.

På räktrålaren förs de direkt till sjukstugan. Därefter hjälper kapten Mortensen dem att ringa hem med en satellittelefon. Det är dottern Maja som svarar när Troels ringer till huset i Mölnlycke.

Tårarna rinner när Troels berättar om telefonsamtalet hem till dottern Maja för att berätta att han överlevt. Foto: OLLE SPORRONG

– Det var svårt att prata för jag var väldigt andfådd och pulsen var väldigt hög, säger Troels. När vi kom in till sjukhuset två timmar senare var pulsen 168. Jag kunde knappt prata, men jag kommer ihåg att jag sa till Maja ”Pappa lever. Pappa kommer hem. Pappa lever”. Bo, kaptenen, stod vid sidan och jag tittade på honom och det rann tårar ned för hans kind.

Tårarna rinner nu även ned för Troels kind när han återberättar samtalet för 14 år sedan.

– Det är för mycket. Nu blev jag tagen själv. För helvete! säger han till sig själv på skarpen och börjar skratta.

– Förlåt, det är lite för mycket, säger han.

När jag säger till honom att jag fortfarande inte kan greppa att de gjorde det för mig, för oss, så säger han att sådant gör man bara på sjön. Det är inget val.

Han tackar Bo Mortensen för sitt liv.

– Det är helt otroligt, säger Troels. De håller på att tråla där och de drar upp trålen, och de är 30 man ombord, och de åker i 18 timmar. Den går i tio knop vet du. Helvete, de gör allt det där för min skull, va. Det är inte klokt!

Bo och Troels har blivit vänner sedan dramat. Varje december, på årsdagen för dramat, talar de lite extra länge med varandra på telefon. Och Troels skickar alltid en julklapp.

– Det kommer jag göra tills jag går bort, säger han.

– När jag säger till honom att jag fortfarande inte kan greppa att de gjorde det för mig, för oss, så säger han att sådant gör man bara på sjön. Det är inget val.

Oliver på sjukhuset efter att de räddats. Troels på sjukhuset.

”Mardrömmar om isbjörnar”

Troels har arbetat på Ving i 32 år.

Han flög igen bara sju dagar efter att han kommit hem till Göteborg efter nödlandningen, då med ett litet plan.

– Flygandet finns i blodet på mig. Det går inte att bli av med, säger han.

Redan en månad efter dramat på isflaket flög han passagerarplan för Ving igen, dock efter att ha gjort en första flygning med instruktör för att kontrollera att han var psykiskt redo för jobbet.

– Det kändes inte annorlunda än det gjort tidigare. Jag hade väl en vecka efter att jag kommit hem när jag drömde att jag var på ett isflak med min fru och att det kom isbjörnar, men det försvann. Sedan slutade jag drömma mardrömmar om det.

Oliver ville först inte flyga igen, trots att det varit även hans passion. Han hittade dock tillbaka till cockpiten och började arbeta som pilot i Sydostasien.

Ett tag arbetade de två kompisarna tillsammans. De bytte ett isflak mot solresor.

– Vi har fortfarande mycket kontakt, säger Troels. Han bor i Doha nu. Han flyger Airbus 380 för Qatar Airways. Vi hade flera resor tillsammans för Ving. Det var fantastiskt roligt. Han ville inte flyga i några år efteråt, men sedan ville han det igen och det är jättebra att han har kommit så långt.

Löftet på isflaket

Hur det kändes att komma hem? Som ”en pånyttfödelse”.

– Jag fick ju tillbaka livet. Om en människa blir frisk från en svår sjukdom eller överlever en olycka då kan han få en känsla som jag kallar ”en reborn feeling”. Inget spelar någon roll längre. Du är bara på ”cloud nine”. Allt släpper bara. Ja, du är bara extremt tacksam.

Hur är det att komma tillbaka till vardagen då, för alla andra är ju inte på samma ”cloud nine”?

Han skrattar.

Troels flög igen bara sju dagar efter att han kommit hem igen efter kraschen. Han har nu jobbat på Ving i 32 år. Foto: OLLE SPORRONG

– När man står där på isflaket så lovar man ju att man ska bli en bättre människa. Man ska bli snällare mot sina medmänniskor, sina barn och sin fru, men man går ju tillbaka till den man är. Så är det bara, mer eller mindre.

Med tiden har nära döden-upplevelsen gett honom en annan insikt.

– Allt vi håller på med i vardagen, jobbet och allt jagande man gör, det är fullständigt likgiltigt. Det var ”reborn feeling” nummer två för mig.

– Jag tar inte fighter jag inte behöver längre. Jag är lugnare när det gäller alla saker i vardagen som irriterar mig nu. Som att klaga på att det är ett jävla pissväder. Det gör jag aldrig längre. Det gör ju ingenting. Jag är lite mjukare i kanten.

Därför störtade planet

Ingen av dem har fått fysiska men.

– Det enda jag har är att det kan känns som att jag fryser om fötterna när jag vaknar på morgonen, fast att jag inte gör det. Det är lite konstigt, som fantomsmärtor. Det är kanske bara hjärnan som lurar mig.

Så varför dog då båda motorer under resan? Troels tror att han vet varför.

Planets två propellerregulatorer hade precis varit på översyn och installerats i en verkstad i USA. Han kan inte bevisa det, men är övertygad om att två pluggar inte var fastlåsta, vilket gjorde att de lossnade under resan. Det ledde till att det läckte olja.

– Det är precis samma som om du inte spänner hjulmuttrarna tillträckligt när du byter till vinterdäck. När du kört några dagar så ramlar däcken av, säger han.

Det är dags att förbereda sig för arbetspasset och resan till Phukets stränder.

Innan vi skiljs minns han en annan sak dottern Maja gjorde när han var försvunnen på ishavet.

– Hon tröstade sin mamma och sa att pappa skulle komma hem för det hade pappa lovat, säger han och ler.

Troels och Oliver hörs varje jul, och varje jul skickar Troels en julklapp till honom. ”Det kommer jag göra tills jag går bort”, säger han. Foto: OKÄND

Troels lärdomar från nödlandningen Går du ned i vatten kom ihåg att det enda du får med dig är det du har på dig.

Kom ihåg att starta din nödsändning så snart du kan. Tänk på att ge positionsrapport flera gånger, precis innan du tar vatten. Visa mer