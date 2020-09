De kämpar om Trumps nominering till HD

Domare Amy Coney Barrett ser just nu ut att bli Trumps nominering till HD-domare, enligt uppgifter till CNN. Enligt källorna ska hon under tisdagen ha besökt Vita huset för andra dagen i rad – efter att ha imponerat stort på såväl presidenten som hans stab under det första mötet.

– En väldigt bra intervju, bekräftar en källa för Washington Post vars källor också hävdar att att Trump sagt att det är troligt att han kommer att välja Coney Barrett.

Enligt Politico finns det två läger som talar för de två olika kandidaterna. Vita husets stabschef, uppbackad av religiösa och djupt konservativa, propagerar för Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett ses som en mycket konservativ domare och har indikerat att hon är emot såväl Roe v. Wade – HD-domen som legaliserar abort i USA – som Affordable Care Act, lagen som också kallas Obamacare. Hon ska också vara medlem av en katolsk grupp kallad ”People of Praise” som anser att mannen är familjens överhuvud och att kvinnan ska vara underdånig.

Barbara Lagoa – ett valtaktiskt drag

Det andra lägret lyfter fram valtaktiken. Barbara Lagoa är från Florida med föräldrar från Kuba. Med den latinska bakgrunden hoppas detta läger att valet skulle kunna hjälpa Trump i delstater med mycket latinska väljare – och ännu viktigare: Hjälpa honom i Florida. Utan en seger i Florida, där opinionsläget är extremt jämnt, skulle det bli mycket svårt för Trump att vinna valet.

Samtidigt stärks utsikterna för Trump att få igenom sin nominering i senaten. Demokraterna behöver få med sig fyra republikanska senatorer för att stoppa nomineringen. Susan Collins, republikan från Maine, sa på söndagen att hon kommer att rösta nej oavsett vem som nomineras.

– Vi är helt enkelt för nära valet, sa hon och hänvisade till att republikanerna stoppade Obamas nominering innan valet 2016.

Även Lisa Murkowski har sagt att hon tycker att en nominering ska vänta till efter valet. Däremot meddelade två andra republikanska senatorer som Demokraterna hade hoppats på, Mitt Romney och Cory Gardner, att de kommer att rösta ja om Trump lyfter fram en kvalificerad kandidat.