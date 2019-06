Uppskattningsvis 425 000 soldater från båda sidorna dog under slaget om Normandie mellan 6 och 25 juni 1944.

Mindre än ett år efter invasionen var Adolf Hitler död och Tyskland hade kapitulerat.

I samband med 75-årsdagen för den extraordinära invasionen publicerar brittiska släktforskningssajten Ancestry nya siffror som visar på att de flesta krigsveteranerna valt att inte prata om striderna, skriver brittiska Metro.

Endast 25 procent av de 61 715 soldaterna som deltog har pratat med familjemedlemmar om invasionen. 31 procent valde att inte prata om det eftersom de förlorat så pass många vänner. 32 procent ville lämna dagen bakom sig, och 24 procent var för ”blygsamma” för att prata om sin roll.

– Veteraner från D-dagen var från en annan generation där man inte vill visa känslor och framstå som en hjälte. Det hindrade människor från att prata med dem om händelser som måste varit fruktansvärt svåra och tragiska, säger Russel James på Ancestry till Metro.

”Synd att vi gick miste om så många berättelser”

Samma rapport visar att en tredjedel av britter som är släkt med D-dagen-veteraner har förlorat alla historiska dokument, foton och brev, skriver Metro.

– Det är synd att vi gick miste om så pass många personliga berättelser och att dokument försvann eller kastades, säger Russel James.



D-dagen i siffror 7 miljoner ton krigsmateriel Sammanlagt sju miljoner ton av olika krigsmateriel, inklusive 450 000 ton ammunition, hämtades från USA och fördes till Storbritannien under förberedelserna för invasionen. 17 miljoner kartor Under förberedelserna använde sig de allierade av oerhört många kartor för att skapa sig en bra bild över hur invasionen i Europa skulle genomföras. Sammanlagt blev det drygt 17 miljoner kartor. Nästan 12 000 flyg invaderade Den 6 juni 1944 hade planerna nått D-dagen och strax efter midnatt lämnade 11 590 flyg med fallskärmsjägare och bomber ombord för att invadera Frankrike. Över 100 000 invaderade stränderna Sammanlagt landsteg 132 715 soldater fem olika stränder i Normandie den 6 juni 1944. 57 500 var amerikanare – resterande var britter och kanadensare. Tusentals döda första dagen Under D-dagen stupade 2 499 amerikanska soldater och 3 184 skadades. Drygt 2 700 av de brittiska soldaterna skadades under invasionens första dag. Källa: Business Insider Visa mer Visa mindre



Samtidigt har 17 procent av den brittiska befolkningen ingen aning om de är släkt med någon som deltog under ett av världshistoriens mest berömda slag.

Under 75-årsdagen kommer USA:s president Donald Trump resa till Frankrike för att delta i en ceremoni tillsammans med president Emmanuel Macron. Under onsdagen befann sig den amerikanska presidenten, tillsammans med Theresa May och drottning Elizabeth, i brittiska Portsmouth för att hedra hjältarna från D-dagen den 6 juni 1944.