Priset, som år 2019 mottogs av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, går varje år till några personer eller organisationer som på något sätt bidrar till social eller hållbar förändring och rättvisa.

Pristagarna får en miljon svenska kronor var och 2021 års pris går till fyra personer och organisationer.

Juristen och jämställdhets- och fredsaktivisten Marthe Wandou från Kamerun prisas för sitt långa arbete med att förebygga och bekämpa sexuellt våld mot barn. Hon har arbetat i decennier med att hjälpa offer för våld från Boko Harams extremistgrupper i Kamerun och området runt Tchadsjön.

Juristen Marthe Wandou får priset för sitt arbete med att hjälpa flickor och kvinnor som blivit offer för extremistgruppers våld i Kamerun. Foto: Right Livelihood/Pressbild

Ryska Vladimir Slivyak får också Right Livelihoods pris. Han är en av landets mest framstående klimataktivister och medgrundare till miljöorganisationen Ecodefense, som har stoppat kol- och kärnkraftsprojekt i Ryssland och kämpar för förnybar energi.

Vladimir Slivyak, medgrundare till miljöorganisationen Ecodefense. Foto: Right Livelihood/Alexey Milovanov

Den tredje pristagaren är Frida Hudson från den kanadensiska urbefolkningen Wet'suwet'en. Hon är förespråkare för urfolks rättigheter, hjälper människor att bearbeta sina trauman från kolonialt förtryck och försvara sina marker. De senaste åren har de brott som begåtts mot urfolk Kanada fått större uppmärksamhet.

Frida Hudson får priset för sin kamp för urfolks rättigheter i Kanada. Foto: Michael Toledano

Den indiska organisationen LIFE, Legal Initiative for Forest and Environment, får också Right Livelihood-priset. Grundarna och advokaterna Ritwick Dutta och Rahul Choudhary startade LIFE 2005 och har sedan dess drivit rättsprocesser mot klimat- och miljöförstörande projekt i Indien, ofta som representanter för utsatta befolkningar.

Ritwick Dutta och Rahul Chowdhury, grundare av LIFE, Legal Initiative for Forest and Environment. Foto: Right Livelihood/Ankit Kumar

DET HÄR ÄR RIGHT LIVELIHOOD-PRISET Right Livelihood-priset som brukar kallas det ”alternativa Nobelpriset” har delats ut sedan 1980. Nomineringar tas emot från allmänheten och pristagarna utses sedan av en internationell jury. De som får priset arbetar ofta inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, hälsovård, utbildning och fredsarbete. De senaste åren har utdelningen av Right Livelihood-priset ägt rum på Cirkus i Stockholm i slutet av året. Visa mer

