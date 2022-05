Emina Nilsson, 22, från Tomelilla hade egentligen inga planer på att tillbringa sina dagar bakom ratten i en lastbil – men nu kan hon inte tänka sig något annat.

Hon är just nu aktuell med att visa hon upp sitt yrke som lastbilschaufför i den senaste säsongen av dokusåpan ”Svenska truckers” på Viaplay. Men att ha fyra kameror i ansiktet hela dagarna tog lite tid att vänja sig vid.

– Vi satt ofta intryckta tre personer med fyra kameror i bilen vilket kändes konstigt till en början, säger Emina Nilsson.

Att kamerateamet satt i bilen var dock något som hon snabbt lärde sig tycka om. Trots att teamet byttes ut flera gånger under inspelningen, kom hon alla väldigt nära under de två säsonger som hittills spelats in.

– Det var roligt med sällskap i bilen på dagarna. Det var som att ha sina vänner sittandes i baksätet.

Det roligaste med jobbet är hur arbetsdagarna kan se olika ut tycker Emina. Foto: Peter Eskilsson

Syns i ännu en säsong

Hennes medverkan i tv-programmet gjorde succé och redan efter första säsongen fick hon förfrågan att ställa upp i en andra säsong – som visas nu på tv.

Emina tror att många uppskattar att se en ung tjej bakom ratten just för att en gammal bild av yrket är att det skulle vara okvinnligt att köra lastbil – en myt hon vill krossa. Ibland händer det dock att hon möter någon ute på jobb som kommenterar hennes yrkesval, baserat på att hon är kvinna.

– Det har hänt att äldre personer höjer på ögonbrynen eller lägger en kommentar, men de brukar tystna när de ser hur bra jag kör.

Eftersom hon bor i en relativt liten ort händer det att hon blir igenkänd på stan. Särskilt när ett team med kameror följer efter henne på dagarna.

– Det var lite pinsamt i början men nu har jag vant mig vid att folk tittar.

Hennes framgång i programmet fortsätter och just nu spelas en tredje säsong in av Svenska truckers där man också får följa Emina på vägarna.

Upplever att fler tjejer intresserar sig

Även om det är kul med sällskap i bilen gillar Emina Nilsson vanligtvis att köra ensam. Ett vanligt arbetspass kan ligga på mellan elva och 14 timmar, men trots långa arbetsdagar med mycket tid för sig själv, saknar hon inte en arbetsplats med mer närvarande kolleger.

– Jag brukar lyssna på musik eller podd medan jag kör. Sen pratar jag alltid med kunderna när jag ska lämna av leveransen.

Emina Nilsson älskar sitt jobb och tror hon kommer vilja köra lastbil ett bra tag framöver. Foto: Privat

Emina tycker det är roligt att få visa upp sina arbetsdagar i lastbilen genom Svenska truckers. Inspelningen var särskilt rolig när filmteamet imponeras över hur hon kan hantera en sådan stor bil på egen hand. Innan inspelningen drog i gång delade hon länge med sig av sina dagar på Tik-tok. Där kunde hon ibland motta en del hatkommentarer från användare.

– Efter programmet tycker jag inställningen har ändrats, nu får jag i princip bara positiva kommentarer.

Även unga tjejer i hennes hemort frågar om utbildning till lastbilschaufför inför deras gymnasieval efter hennes medverkan i Svenska truckers. Hon har fått flera frågor av unga personer son vill veta var man kan vända sig för att utbilda sig.

– Det är roligt att kunna påverka unga på det sättet.

Se mer: