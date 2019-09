De bloggade om sin resa – åtalas för spioneri i Iran

De australiska medborgarna Mark Firkin och Jolie King, som även har ett brittiskt pass, lämnade Perth i Western Australia 2017. Då gav de sig ut på en lång resa genom Asien, med London som slutmål.

Under resan har paret youtubat och instagrammat under namnet ”The Way Overland”.

”Vår största motivation är att förhoppnings inspirera alla som vill resa, och också att försöka bryta stigmatiseringen kring att resa till länder som framställs dåligt i media”, har King och Firkin bland annat skrivit.

De senaste inläggen publicerades den 26 juni. Då hade Jolie King och Mark Firkin nått Kirgizistan.

Australiska bloggarna Mark Firkin och Jolie King gripna

Därefter tog bloggandet slut. Först för två veckor sen dök deras namn upp igen – tillsammans med uppgifter om att de hade gripits i Iran. Enligt BBC greps paret i början av juli, och sen dess har Australien jobbat i tysthet för att försöka få sina medborgare frisläppta.

Men förrförra veckan blev namnen offentliga, och landets utrikesminister Marise Payne kallade gripandet ”djupt oroande”.

Enligt BBC är få detaljer kända, men det finns uppgifter om att Mark Firkin och Jolie King greps för att de flög en drönare utan tillstånd. Tittar man på parets bilder på Instagram och Youtube ser man att flera av dem är tagna med just drönare.

Tre australier åtalas för spioneri i Iran

Enligt AFP åtalas nu också paret.

En juridisk talesperson i Iran säger enligt nyhetsbyrån att totalt tre australiska medborgare åtalas för spioneri i två olika fall. Det är första gången Iran officiellt bekräftar att australierna sitter gripna.

Jolie King och Mark Firkin åtalas för att ha använt en drönare för att ta bilder av militära områden. Kylie Moore-Gilbert, som har både australiskt och brittiskt medborgarskap, åtalas, i ett separat fall, för att ha spionerat åt ett annat land.

Moore-Gilbert är en akademiker som föreläser om islam vid Melbourne university, och som enligt The Guardian greps i Iran i september i fjol. Tidningen skriver att hon redan har gått igenom en rättegång, och dömts till fängelse i tio år.

Vännerna om Kylie Moore-Gilbert

Anklagelserna om spioneri har chockat hennes närmaste, som säger till The Guardian att Kylie Moore-Gilbert är en ödmjuk kvinna och absolut inte spion. Men hennes forskning har tagit henne till områden som tidningen skriver kan uppfattas som ”känsliga” av den iranska regimen.

Alla tre australierna uppges sitta i Evinfängelset i Teheran. Det är oklart hur de själva ställer sig till anklagelserna.

LÄS MER: Nu vågar Irans kvinnor kräva ayatollah Khameneis avgång