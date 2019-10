De är vinnarna och förlorarna i Syrien

USA inför sanktioner mot Turkiet. Detta som straff för den turkiska militära intåget i de kurdkontrollerade områdena i nordöstra Syrien.

Det vill säga exakt den invasion som president Recep Tayyip Erdogan berättade om för president Donald Trump i ett telefonsamtal den 6 oktober.

Men vid det samtalet hotade inte Trump med sanktioner. I stället lät han meddela att USA skulle dra tillbaka de soldater som fanns i området, något Turkiet föga förvånande uppfattade som ett grönt ljus.

Sedan dess har saker och ting skett med svindlande hastighet. Verkligheten och maktpositionerna har rejält förändrats. Så vilka är aktörerna och har de nu tjänat eller förlorat på det som sker.

Kurderna

Förlorare

De stora förlorarna. Igen. Svikna av omvärlden. Igen. I cirka fem år har kurderna i praktiken haft självstyre i nordöstra Syrien, de kallar sin republik Rojova. De besegrade IS med amerikanskt understöd och räknade med att det skulle betyda något. Men Turkiet såg dem som ett hot och har nu gått till militär aktion för att krossa självstyret. Kurderna såg sig tvungna att vända sig till Bashar al-Assads regim i Damaskus om hjälp. Tro inte att de ville det egentligen. Men det ses som det minst onda alternativet.

Nu gäller det för al-Assad att undvika att komma i direkt krig med Turkiet. Foto: SANA HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Syrien

Vinnare

En stor vinnare. Syriska regeringsstyrkor har inte funnits - med några få undantag - i de kurdkontrollerade områden på fem år. Det är ett stort territorium av Syrien vi talar om, öster om floden Eufrat. Nu är Bashar al-Assads soldater tillbaka, denna gång inbjudna av kurderna. Al-Assad var redan tidigare på väg att stå som slutsegrare i det åtta år långa inbördeskriget. Nu gäller det bara för al-Assad att undvika att komma i direkt krig med Turkiet.

Turkiet

Både vinnare och förlorare

Målet är att få bort det kurdiska självstyret och det kommer Turkiet antagligen att lyckas med. Kanske de lyckas upprätta en säkerhetszon och stanna kvar. Det kan också sluta med att Bashar al-Assad kan ta tillbaka kontrollen över gränsen till Turkiet, även det är något som president Erdogan föredrar framför kurdisk kontroll. Kurderna har i Erdogans ögon alltid varit det stora problemet. Turkiet kan dock samtidigt få betala ett ekonomiskt pris och ökad isolering från väst. Erdogan vill också skicka hem upp emot två miljoner syriska flyktingar till Syrien, Det blir svårt om inte Turkiet i slutänden kontrollerar säkerhetszonen.

Trump säger att USA inte kan delta i oändliga krig, och många amerikanska väljare tycket det ligger något i det. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

USA

Förlorare

Det var aldrig några stora mängder amerikanska soldater på plats i Syrien. Men de fungerade som en viktig spärr mot framflyttade positioner för Bashar al-Assad, Ryssland och Iran. Nu överger Washington allt detta. De sista 1 000 soldaterna är på väg ut. Trump säger att USA inte kan delta i oändliga krig, och många amerikanska väljare tycket det ligger något i det. Men USA lämnar nu fältet öppet i Syrien för rivalerna i regionen. Och Trumps snabba dumpning av kurderna är något som andra aktörer inte kommer att glömma i första laget.

Ryssland

Vinnare

Det var Vladimir Putin och Ryssland som förhandlade fram avtalet som ledde till att kurderna bjöd in Damaskus. Bashar al-Assad hängde på fallrepet hösten 2015 när Ryssland gick in på hans sida och började ge viktig militär hjälp. Det blev en vändpunkt. Ryssland har en viktig örlogsbas i Syrien och är en växande aktör i Mellanöstern (Putin besökte exempelvis Saudiarabien i måndags). Det finns inga militära lösningar i Syrien har det hetat. Putin höll aldrig med om det. Turkiet och Ryssland är formellt på olika sidor i Syrien-konflikten, men har ända närmat sig varandra. Putin har inget emot relationerna mellan USA och Turkiet nu försämras.

IS

Vinnare

IS har förlorat kontrollen över sitt territorium och kalifatet har fallit. Det sitter cirka 11 000 IS-krigare - varav cirka 1 000 från Europa - i fängelser som kurderna skött. Samtidigt finns cirka 70 000 andra IS-medlemmar i olika läger. Men kurderna är nu upptagna med annat och det finns risk att IS-krigare kan bryta sig ut. Och IS har aldrig helt försvunnit. De växte fram i det vakuum som uppstod i Irak när USA drog sig ut därifrån. Det kan ske igen i Syrien.

Iran

Vinnare

Iran har alltid stått bakom Bashar al-Assad och hans regim i Damaskus. USA är huvudfienden i regionen och de amerikanska soldaterna har just packat ihop. Det område i Syrien som USA haft kontroll över tillsammans med kurderna har just bytt sida till Irans allierade. Det passar förstås Iran utmärkt att amerikanska intressen i området minskar. Trump har dessutom blinkat ett par gånger i konfrontationer med Iran under 2019. Risken finns dock att de blir alltför självsäkra och går över en röd gräns som Trump inte kan acceptera.

Europa

Förlorare

Det har funnits små förband av brittiska och franska soldater i Syrien, men någon större militär roll har Europa inte spelat. Men många av IS-krigarna är från Europa och Trump uppmanade flera gånger de europeiska länderna att ta hem dem och ställa dem inför rätta. Just ingen lyssnade. Europeiska länder var alltid duktiga på att kritisera USA för fånglägret på Guantanamo, men har inte haft någon lösning på hur man skulle handskas med sina egna IS-medborgare. Det finns en risk nu att IS-krigarna från Europa nu kommer att vinna. I värsta fall möter vi dem på Paris, Berlins eller Stockholms gator i framtiden. Och det finns också risk att Erdogan gör allvar av sitt hot - efter kritik från EU - att åter släppa på flyktingströmmen via Turkiet till Europa. Ett mardrömsscenario för EU-politikerna.

