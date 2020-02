De 30 viktigaste sakerna som Donald Trump gjort

Donald Trump förespråkade redan i sin bok ”The Art of the deal” från 1987 det han där kallade för ”sanningshaltiga överdrifter”. Vi har sett en hel del av det under hans år i Vita huset. Och ett antal rena lögner också.

Överdrifterna är skrattretande ibland. FN:s generalförsamling skrattade just ut den amerikanska presidenten vid ett tal 2018 där Trump påstod att han gjort mer än någon av sina företrädare under sin första tid vid makten.

Och nej, hans skattesänkning är inte den största i USA:s historia, som han gärna påstår. Ekonomin har inte utvecklats bättre under honom än någonsin tidigare.

Men ja, ekonomin går onekligen bra. Börsen har slagit rekord på rekord, arbetslösheten är den lägsta på 50 år.

Demokraterna utmålar honom gärna som ett hot mot nationen, en serielögnare som inte är värd att få bo i Vita huset. Men de kommer att behöva fler argument om de vill besegra honom i höst.

Så vad har då Trump egentligen åstadkommit? Vad har han fått igenom? Här är en lista på de viktigaste reformerna, besluten, aktionerna. Det är många av dessa punkter han går till val på.

Största skattesänkningen sedan Ronald Reagan:

Trump kallar det för den största skattesänkningen i USA:s historia. Det stämmer inte, men den är omfattande nog. Den största sedan 1980-talet, bland annat sänkt företagsskatt. Har gett en redan god ekonomi ytterligare en injektion. Börsen slår rekord. 61 procent av amerikanerna säger att de har det bättre ekonomiskt nu än för tre år sedan.

HD-domaren Neil Gorsuch och Donald Trump. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

HD-domare nummer 1:

HD:s domare sitter på livstid så detta är beslut som påverkar USA för lång tid framåt. Barack Obama blev blockerad med sin sista nominering. Trump fick som väntat igenom sin, eftersom senaten kontrolleras av republikanerna. Neil Gorsuch ersatte Antonin Scalia, en annan konservativ domare, så domstolens politiska sammansättning ändrades inte.

En rättsreform med demokraterna:

Jo, Trump kan göra upp med demokraterna. Ett exempel är den rättsreform som röstades igenom i december 2018 och som bland annat lett till att cirka 2 500 personer som avtjänat extremt långa straff för narkotikabrott kunnat friges. Reformen kallas ”First step act” och Vita huset gjorde reklam för den under Super Bowl finalen. Trump lär tala mer om den.

Brett Kavanugh i utskottsutfrågningar. Men godkänd som HD-domare blev han. Foto: WIN MCNAMEE / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

HD-domare nummer 2:

Brett Kavanaugh anklagades för att ha begått sexuella övergrepp mot en skolkamrat, men Trump vacklade aldrig i sitt stöd till honom. Kavanaugh blev godkänd och ersatte Anthony Kennedy, som setts som en domare i mittfältet. HD har med Kavanaugh nu definitivt en konservativ majoritet, 5-4. Mycket viktigt för konservativa väljare förstås.

Bort med miljöregleringar:

Miljövänner gillar det inte, en det har gjort det enklare för många företag att agera. Trump har plockat bort många regleringar som infördes bland annat under Obama för att skydda miljön. Lett till för mycket bromsklossar och byråkrati enligt kritikerna. Trump har enligt New York Times plockat bort minst 53 större regleringar och arbetar på att ta bort ytterligare 32.

Donald Trump skriver på det nya frihandelsavtalet USMCA. Foto: INSTAGRAM / SPLASH NEWS / INSTAGRAM SIPA USA

Ett nytt amerikanskt frihandelsavtal:

Det är mycket med utrikeshandeln som Donald Trump varit missnöjd med. Som frihandelsavtalet Nafta med Mexiko och Kanada. Han lovade riva upp det, och gjorde det också. Ett nytt avtal är nu framförhandlat. Det är i sanningens namn rätt likt Nafta, men har gett bland annat amerikanska biltillverkare större fördelar.

Mängder av nya federala domare:

Trump påstår att de 187 nya domare han fått godkända för federala domstolar är ett rekord. Det stämmer inte. Jimmy Carter hade fått igenom fler vid samma tidpunkt när han var president, men Trump är på god andra plats. Han har med sina utnämningar vridit domstolarna högerut. Ronald Reagan har dock rekordet efter åtta år vid makten, 383 domare.

Basaren i Teheran. Irans ekonomi är under stark press på grund av USA:s nya sanktioner. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / TT

Sa upp kärnenergiavtalet med Iran:

Ännu ett vallöfte som Donald Trump hållit. Han kallade avtalet – som var en Obamas stora utrikesframgångar – det värsta någonsin. Iran hade inte brutit mot villkoren, men Trump sa upp det ändå 2018. Har lett till ökade spänningar med Iran. Trump har kraftigt ökat pressen på Teheran med nya sanktioner. Mullorna är rejält pressade.

Jobb, jobb, jobb:

Ett ämne vi kommer att få höra mycket om i valkampanjen. USA har den lägsta arbetslösheten på 50 år (inte någonsin som Trump tycker om att påstå). Men förstås ett tecken på en stark ekonomi. Allt detta är nu inte presidentens förtjänst, men precis som varje president så tar den nuvarande invånaren i Vita huset åt sig så mycket av äran han kan.

Låt oljan och gasen flöda:

Trump är en stor vän till olje- och gasindustrin. Även här har många regleringar plockats bort och industrin har fått tillstånd att borra där de inte fått göra det tidigare. USA är i dag världens största oljeproducent, passerade Saudiarabien och Ryssland 2018. USA exporterar nu även naturgas. Har också bidragit till plussiffrorna i ekonomin.

Ni är inte välkomna:

Ett av Trumps första beslut var att införa inreseförbud för medborgare från sju muslimska länder. Det körde sedan fast i domstolarna men HD gav till slut presidenten rätt. Listan har förändrat något över tid men sex av åtta är muslimska länder, exempelvis Syrien, Iran, Libyen. Vita huset har precis utökat den till att omfatta främst fler afrikanska länder, som Tanzania, Nigeria och Eritrea.

Amerikaner demonstrerar till stöd för Greta Thunberg och mot Trumps beslut att lämna Parisavtalet. Foto: DAVID MCNEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Lämnade Paris-avtalet:

Det får naturligtvis klimatoroliga att gråta, men detta är ännu ett område där Trump prioriterar sitt eget lands ekonomi på kort sikt mot globala hänsyn på lång sikt. Han gick till val 2016 på bland annat detta. USA kommer formellt att lämna Paris-avtalet om klimatet dagen efter att USA går till presidentval i höst. Om en demokrat vinner valet så hinner beslutet stoppas.

Flyttade USA:s ambassad till Jerusalem:

Åtskilliga presidenter har lovat att göra det, i alla fall under sina valkampanjer. Sen har inget hänt. Trump gjorde det också, men höll sitt löfte. Beslutet skulle utlösa svåra kravaller och oroligheter, varnade kritikerna. De uteblev i stort sett. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu jublade. Liksom många, många andra israeler.

Logotypen för USA:s nya vapengren: United States Space Force. Foto: INSTAGRAM / SPLASH NEWS / INSTAGRAM SIPA USA

Skapat en ny vapengren:

Symbolen påminner lite om Star Trek, men så handlar det också om rymden. USA:s militär har nu en separat vapengren som ägnar sig åt rymdkrigföring, United States Space Force. Trump har också lovat att satsa resurser på att flyga amerikanska astronauter tillbaka till månen och även till Mars.

Donald Trump möter Kinas president Xi Jinping. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Synat handelskorten med Kina:

Många amerikanska presidenter har knorrat över hur Kina spelar med falska kort i sin utrikeshandel med USA. Trump är den första som på allvar försökt vrida armen om Peking genom att införa skyddstullar på en mängd varor. För tillfället råder en slags vapenstillstånd och detta är inte över än. Men Kina har retirerat på en del områden. Det har kostat på, både för USA och Kina.

Lämnade INF-avtalet med Ryssland:

Redan Barack Obama var missnöjd med att Ryssland utvecklade robotar som ansågs stå i strid med det nedrustningsavtal som slöts mellan Ronald Reagan och Michail Gorbatjov. Trump gick längre och hotade lämna avtalet om inte ryssarna ändrade sig. Det gjorde de inte, och bägge parter har nu lämnat avtalet som förbjöd medeldistansrobotar.

Donald Trump på Nato-toppmötet i London. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Nato-länderna öppnar sina plånböcker:

Natos medlemsländer lovade redan 2006 att höja sina försvarsanslag till minst två procent av BNP. Siffrorna börja peka uppåt redan tidigare, men har accelererat under Donald Trump. Han har satt hård press och betonat frågan vid varje Nato-möte. Men han har också fått omvärlden att tvivla på om han egentligen värdesätter försvarsalliansen.

Abu Bakr al-Baghdadi. IS-ledaren dödades i en amerikansk räd i Syrien i oktober 2019. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

IS-ledaren är död, IS kontrollerar inget kalifat längre:

Ett av Barack Obamas stora ögonblick var när han tillkännagav att Usama bin Ladin var död. Trump fick sitt ögonblick också, med IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis död. Det är även under Trump som IS slutligen pressades tillbaka, förlorade kontrollen över Raqqa och till slut allt sitt territorium. Men Trump fick sedan hård kritik när han övergav sina allierade, de syriska kurderna.

Skärpta regler för matkuponger:

Ett tecken på den starka ekonomin är att antalet amerikaner som får hjälp med maktkuponger har minskat. Trump bröstade sig om det under sitt State of the Union tal. Sedan början av Trumps tid i Vita huset så har sex miljoner färre fått matkuponger. Men Trump har också skärpt reglerna för vilka som är berättigade till hjälpen. Främst drabbat vuxna utan barn.

Gränsen mellan USA och Mexiko. Men denna har inte byggts av Trump, den fanns redan när han valdes 2016. Foto: CHRISTIAN TORRES / AP TT NYHETSBYRÅN

Murbygget är slutligen i gång

Ett av Trumps mest upprepade vallöften. När Trump inte fick pengar av kongressen proklamerade han nödläge. Vita huset påstår nu att 700 km ska vara färdigbyggd under 2020. Långa sträckor har dock redan sedan tidigare mur eller stängsel. Trump har prioriterat frågan om invandringen över den södra gränsen och satt press även på Mexiko att göra mer för att stoppa illegal invandring. Även blivit svårare att söka asyl i USA.

Större frihet till militären

Trump har – liksom många republikanska presidenter – satsat på militären och höjt anslagen. Han har också gett befälhavarna större frihet att fatta egna operativa beslut i exempelvis kriget mot IS. Obama funderade länge, länge innan han agerade mot bin Ladin, Trump tenderar att vara snabbare i sina beslut.

En rubrik han gillade: Trump frikänd. Foto: OLIVER CONTRERAS / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Utredd, utredd, utredd – och frikänd:

President Donald Trump har onekligen utretts. En del demokrater har talat om riksrätt från början. Demokraterna hoppades på Mueller-utredningen om eventuellt samröre mellan Trump-kampanjen och Ryssland. Det blev bara en tumme. Sedan kom Ukraina-affären och Trump blev den tredje presidenten som ställts inför riksrätt. Det slutade med frikännande. Själv kallar han allt för den största häxjakten någonsin.

Kolindustrin lever än:

Hillary Clinton sa att hon inte hade något emot om arbetena inom kolgruveindustrin försvann. Kol är en av de allvarligare bovarna i klimatkampen. Trump sa att han var på kolarbetarnas sida. Någon boom ser vi inte i kolgruveindustrin, men utvecklingen har vänt under Trump och anställningarna ökar något.

En amerikansk kryssningsrobot avfyras mot Syrien. Foto: MATTHEW DANIELS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Nervgas möttes med kryssningsrobotar i Syrien:

Barack Obama kallade nervgas en röd linje, som Syriens Bashar al-Assad inte fick överträda. Det gjorde den syriske presidenten, men Obama straffade inte med militära medel. Det gjorde Trump. Två gånger. Bägge gångerna efter att syriska regeringsstyrkor uppgavs ha gått till angrepp med kemgas.

Ny fredsplan för Mellanöstern:

Många har försökt, få har lyckats. Trump - som ser sig som avtalets stora mästare - presenterade slutligen sin plan för fred mellan israelerna och palestinierna. Nytänkande fanns där, men främst genom att tydligt ta parti för Israel och Benjamin Netanyahus önskemål. Palestinierna vill inte ens lyfta på telefonen. Inget tyder på att Trump löser den gordiska knuten.

Den iranske generalen Qassem Soleimani dödades i en amerikansk drönarattack i januari i år. Foto: UNCREDITED / AP TT NYHETSBYRÅN

Drönarattack dödade Qassem Soleimani:

USA och Iran har varit ärkefiender sedan 1979 och den iranska revolutionen. Men parterna har sällan direkt dödat varandra. Det ändrades den 3 januari i år när USA i en drönarattack dödade en av Iran mäktigaste personer, befälhavaren Qassem Soleimani. Iran svarade med ett robotanfall, där ingen amerikan dödades. Vi har förmodligen inte sett slutet på denna historia än.

Hejdå TPP:

En av Trump första åtgärder var att lämna frihandelsavtalet TPP som USA ingått med en rad länder kring Stilla havet. Han ansåg - som han så ofta gör - att detta internationella avtal inte gynnade USA.

Nordkoreas Kim Jong-Un möter Donald Trump i Singapore i juni 2018. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Skakade hand med Nordkorea:

President Trump är den första amerikanska president som träffat en ledare för Nordkorea. Trump har träffat Kim Jong-Un hela tre gånger. 2017 var ett mycket spänt år, 2018 gick mer i avspänningens tecken, men inte mycket konkret har hänt. Kritikerna menar att Kim Jong-Un fått PR till ett billigt pris, som ingen annan amerikansk president varit villig att ge.

Bättre ordning för veteranerna:

Det hade varit flera skandaler kring hur amerikanska krigsveteraner behandlades, exempelvis inom sjukvården. Trump lovade hårdare tag och skrev på en lag som gjorde det lättare att sparka personal som misskött sig. Trump är själv ingen veteran från det militära. Han slapp undan Vietnam eftersom han led av hälsporre.

Gina Haspel, USA:s första kvinnliga CIA-chef. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

Första kvinnliga chefen för CIA:

Det finns många topposter i den amerikanska administrationen som aldrig innehafts av kvinnor. Donald Trump gjorde listan lite kortare när han utsåg Gina Haspel till ny chef för CIA, den första i organisationens historia. Han utsåg även Elizabeth Kimber att leda CIA:s hemliga operationer.

