Därför sjunker smittan i Norge – men inte här

”Vi är absolut på rätt väg” konstaterar Espen Rostrup Nakstad, som är vice hälsodirektör i Norge. Under det senaste dygnet registrerades blott 222 nya coronasmittade i Norge, att jämföra med de senaste sju dygnen, där snittet legat på 435 – även det en minskning från 555 smittade per dygn under veckan före.

– Det är en imponerande prestation, sett till att vi är omgivna av muterade och mer smittsamma varianter, säger Rostrup Nakstad till norska nyhetsbyrån NTB, enligt Dagbladet.

Han berättar att eftersom R-talet fortsatt ligger under 1 planeras nu för hur det norska samhället ska kunna öppna upp igen.

– Samtidigt måste vi ha lite is i magen, så att lättnaderna går att genomföra utan att smittan skjuter i väg igen, säger Rostrup Nakstad.

Hög smittspridning bland yngre

I Sverige däremot framgår av statistiken att smittspridningen har lagt sig på en mycket hög platå. Samtidigt som antalet personer som är i behov av intensivvård ökar. Under vecka 15 passerade antalet nyinläggningar på iva den högsta noteringen för året, och ligger på nivå med hur det såg ut i december.

– Vi har ropat hej för tidigt om vaccineringen, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet om varför smittan inte sjunker som i Norge.

Saknar underlag för rätt beslut

Han menar vidare att en viktig skillnad mellan länderna är att Sverige saknar ordentligt statistiskt underlag för att ta rätt beslut avseende smittskyddsåtgärder.

– Vi saknar en systematisk sammanställning av data från smittspårningen. Där man skulle kunna se vad som är viktigast för att sprida smitta i Sverige vid varje givet tillfälle, säger Dillner.

– Det gör att epidemin rasar på just nu, fortsätter han.

Restriktioner: överflödiga

Dillner anser att det inte kommer gå att begränsa smittspridningen på norskt vis, med skarpa regionala restriktioner. Detta eftersom den svenska smittspridningen redan är för utbredd.

– När det är som i Sverige så blir det en övermäktig uppgift. Att reformera infektionskontrollen efter 15 månader med epidemi som vi inte lyckats få bukt med det kommer vi inte lyckas med, säger han.

– Det viktigaste är att se till att vaccinationerna når ut så fort som möjligt.

