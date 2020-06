Därför nobbar nordiska grannarna svenskar

Gotland lever upp till Norges krav

Under måndagen lättar flera nordiska länder på sina gränsrestriktioner, men svenskar är med vissa undantag fortsatt inte tillåtna att besöka Danmark, Norge och Finland.

Frode Forland, smittskyddsdirektör på Folkhelseinstituttet i Norge, säger till TT att man tittar på ett antal parametrar när man ger råd till regeringen om att godkänna resor till ett land eller en region. Den enda delen av Sverige som lever upp till kraven i nuläget är Gotland. Dit får norrmän resa och gotlänningar tillåts också att komma in i Norge.

– Vi har kommit fram till vad som är en realistisk nivå för att skydda vårt eget land mot för mycket ny smitta, säger Forland till TT.

Dels ska antalet nya smittofall vara färre än 20 per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka de senaste 14 dagarna. Dels måste det vara högst en person per 200 000 invånare som vårdas på intensivvårdsavdelningarna i genomsnitt under samma period. Av alla som testas för sjukdomen ska dessutom färre än fem procent ha testats positivt under de senaste två veckorna.

”Tråkigt”

För att få grönt ljus krävs även att man har ett system för att smittspåra alla misstänkta fall.

– Man testar ju mer i Sverige nu, vilket är bra. Vi får hoppas att smittspridningen går ner nu med tuffare åtgärder. Det är en olycklig situation vi hamnat i och många både på svenska och norska sidan tycker att det här är tråkigt, säger Forland.

Det senaste beskedet från Danmark är fortsatt stängda gränser för svenskar.

– Precis som med allt med coronaviruset är det en helhet som ska tas i beaktning, sade den danska statsministern Mette Frederiksen på en presskonferens under förra veckan.

Man diskuterar dock fortfarande någon form av regional överenskommelse för Öresundsregionen.

Kan ändras

Finland tillåter från och med nu medborgare från Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen att komma in i landet. Svenskar är fortfarande inte välkomna, men situationen kan ändras snabbt och beslutet ska omprövas i slutet av juni.

Finlands inrikesminister Maria Ohisalo säger till Hufvudstadsbladet att myndigheterna i Finland inte har några gränsvärden för när man anser att situationen i Sverige är under kontroll. Utrikesminister Pekka Haavisto uppger att nya bedömningar kommer göras om läget förändras snabbt.

– Smittläget kan förändras fort. Vi lyckades få bukt med situationen och jag tror att så också kommer att ske i Sverige. Min bedömning är att vi talar om några veckor, säger Haavisto till Hufvudstadsbladet.