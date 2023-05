Därför maldes Putins styrkor ner i Bachmut

Efter nio månaders hårda strider lyckades Ryssland till slut erövra Bachmut i östra Ukraina.

Men var det en pyrrhusseger?

– Staden Bachmut har aldrig setts som strategiskt viktig, och det har nog varit åtskilliga som sedan ett tag tillbaka rått Zelenskyj att låta sina styrkor dra sig tillbaka till de positioner lite längre bak som är avsevärt lättare att försvara. Men tanken har nog varit att mala ner så stora ryska stridskrafter som möjligt i denna operation. Så har också skett – men till priset av omfattande ukrainska förluster. Och de ukrainska operationerna längs stadens flanker fortsätter ju nu, säger tidigare utrikesministern Carl Bildt.

Peter Lidén, överstelöjtnant och lärare i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, säger att Ukraina kunde utnyttja det faktum att ryssarna hade stark politisk press att ta Bachmut.

– Genom att se till att då göra det oerhört kostsamt för dem att göra detta. De 20 000 stupade som Ryssland offrade, enligt Prigozhin, slipper nu Ukraina möta i strider då rollerna ”försvarande” och ”anfallande” är de omvända.

”Kriget avgörs i våra huvuden”

Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk expert och senior fellow vid tankesmedjan Frivärld, medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien är inte övertygad om att Ryssland verkligen vunnit slaget om Bachmut.

– Jag skulle vara försiktig att utropa en färdig segrare just nu. Ryssland har inte råd med så många dyrköpta segrar för strategiskt obetydliga mål. Bachmut har blivit mer av en symbol än något annat, Kreml förstår att kriget delvis avgörs i våra huvuden.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia och Rysslandsexpert vid Lunds universitet, säger att ”pyrrhussegrar kan bara avläsas i efterhand.”

– Skulle det bli början på en framgångsrik ukrainsk motoffensiv skulle det framstå som ”ett steg bakåt, två steg framåt”. Då skulle den ryska segern få Pyrrhusdrag.

Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet i Sundsvall:

– Att ta Bachmut har aldrig haft ett egenvärde. Nu befinner sig Ryssland i ett läge där de avvaktar en kommande ukrainsk offensiv. Därför är det inte läge att förstärka Bachmut, ett område som kan komma att ringas in i en större ukrainsk operation. Denna ryska ovilja att förstärka kan utnyttjas av Ukraina som då kan återta områden i närheten relativt lätt.

Storoffensiv med nytt stridsförlopp

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, konstaterar att det länge rått enighet bland västliga bedömare att Bachmut i sig saknar större strategisk betydelse.

– Det handlar i stället om ett slag i propagandakriget, där det för ryssarna gäller att inhösta något som kan beskrivas som en seger, även om det egentligen inte är det. Mycket är dock beroende av de fortsatta operationerna, framför allt den väntade ukrainska motoffensiven som snabbt kan placera Bachmut i ett bakvatten, säger han och fortsätter:

– En rimlig bedömning är att den ukrainska armén kommer att sätta in sina nya förband i en storoffensiv på ett eller flera frontavsnitt och att stridsförloppet kommer att bli ett helt annat än de senaste månadernas långsamma malande från rysk sida.

Per Ekman, expert på ukrainsk och rysk utrikespolitik vid Uppsala universitet:

– Ryssland har satsat stora resurser och många månader på att försöka inta Bachmut vilket gjort att den ryska offensiven tappat mycket kraft. Staden är i stort sett förstörd och av liten strategisk betydelse jämfört med städer som Kramatorsk och Slovjansk som den ryska ledningen sannolikt hade hoppats ha intagit vid det här laget. I ryska medier kommer Bachmut presenteras som en framgång, men i realiteten kan utvecklingen det senaste halvåret knappast ses som en framgång för den ryska militären.

Kristian Gerner, författare och professor i historia vid Lunds universitet:

– Bachmut var inget stort slag, men hela kriget är redan hur det än slutar en Pyrrhusseger för Ryssland. Varje ”seger” mot Ukraina trycker Ryssland allt djupare in i famnen på Kina. Kriget kommer att gå till historien som Rysslands slutliga avsked till sin sovjetiska storhetstid. Perioden, som inleddes 1991, kommer att få heta ”The Decline and fall of the Russian federation”.

