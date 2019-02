Lagen om terrorresor trädde i kraft den 1 april 2016, ett år och drygt fyra månader efter att regeringen gett Åklagarmyndighetens rättschef Lars Werkström i uppdrag att utreda möjligheten. I samband med att han fick uppdraget skrev justitieminister Morgan Johansson (S) en debattartikel i DN:

”IS terror måste få ett slut och jag är övertygad om att organisationen kommer att besegras. Frågan är hur lång tid det kommer ta och hur många människor som kommer att drabbas innan dess”.

Det skulle dröja till 2019, skulle det visa sig. Och när lagen väl var på plats 2016 uppskattades hela 300 svenskar redan ha rest för att ansluta sig till olika våldsbejakande grupper i Syrien och Irak.

– Hade vi haft den här lagen på plats tidigare hade vi nog kunnat förebygga och förhindra en del av de brotten som begåtts, sade justitieminister Morgan Johansson (S) till SVT då.

Men början av 2019 hade fortfarande ingen dömts för att ha gjort en terrorresa, visar en genomgång från SVT. Detta trots att Säpo uppskattat att omkring 150 personer återvänt från konfliktzonerna. Orsaken avges vara att de flesta reste innan lagen trädde i kraft och därför inte kan lagföras enligt den.

Så varför dröjde det så länge?

Expressen har gått igenom de motioner som lämnats in av riksdagsledamöter i frågan och hittat flera som mer eller mindre är helt i linje med den lag som infördes 2016.

Söker man på ”terrorresa” eller ”terrorresor” dyker en motion från 2013/14 upp, fyra från 2014/15, nio från 2015/16 och tio från 2016/17. Ingen av dessa riksdagsmotioner kommer från Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. I stället är det främst SD, följt av L, C, KD och sist M som är avsändare.

Staffan Danielsson (C) lämnade in en av de tidigaste motionerna om att förbjuda terrorresor. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Staffan Danielsson: ”Livsfarligt”

En av de tidigaste motionerna i frågan lämnades in av den dåvarande C-riksdagsledamoten Staffan Danielsson i september 2013, ett år och tre månader innan en regering gav utredaren i uppdrag att se över möjligheterna för en sådan lag.

I motionen skriver Danielsson att en översyn snarast bör göras kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter – även om de inte innebär aktivt deltagande i terrorhandling.

”Tidigare i år har Säpo rapporterat att minst ett 40-tal svenskar deltar i strider i Syrien genom al-Qaidainspirerade, eller formellt anslutna organisationer. Antalet förväntas stiga, och om de radikaliserade militanta överlever striderna så är ett återvändande hem till Sverige sannolikt”, står det bland annat.

Motionen avslogs i enlighet med betänkandet från justitieutskottet, där Morgan Johansson (S) vid tillfället var ordförande.

Staffan Danielsson förvånades inte över att motionen röstades ner i riksdagen.

– Det var livsfarligt att lägga fram ett sådant förslag på den tiden. Jag minns att det var många som avrådde mig, säger han.

– Det här var ingen motion man gjorde vågen för. Det var snarare ”vad håller du på med?” Men jag vill nog minnas att jag ändå banade väg här, för det här var ju en icke-fråga då.

Richard Jomshof: ”Har lyft det här i flera år”

Sverigedemokraternas partisekreterare och riksdagsledamot Richard Jomshof lämnade in en motion om terrorresor i januari 2014.

Motionen, som röstades ner, innehöll förslag både om utvisning av personer som anslutit sig till terrororganisationer samt indragna medborgarskap för IS-återvändare – en fråga som nu även drivs av Moderaterna.

– Det är bra att frågan har kommit upp och att det här äntligen lyfts, säger Richard Jomshof.

– Vi har ju lyft det här i flera år och försökt få till en vettig debatt, men det har inte funnit något intresse.

Han menar att det fanns tydliga varningstecken redan då, men att det saknades politisk vilja för att hitta en lösning på problemet.

– Säpo gick ju ut och varnade för det här på ett tidigt stadium, att det här kunde skapa problem längre fram, så då lade vi den här motionen. Hade vi börjat prata om det här då så kanske vi hade kunnat skapa något sorts lösning, i stället för att man står här nu och säger ”jaha, vad gör vi?”, säger Jomshof.

Richard Jomshof (SD) lämnade in en motion om terrorresor i januari 2014 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

KD-ledamoten lämnade motion 2014

I november 2014 lämnade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Oscarsson in en motion om att kriminalisera terrorresorna. Även den, som lämnades en månad innan regeringen tillsatte en utredning, avslogs.

– Man skulle ha behövt lyssna på mig redan då, det är beklagansvärt att det har tagit så lång tid att agera, säger Mikael Oscarsson.

– Jag tyckte det var väldigt viktigt att vi skulle agera snabbt på detta, det var ju mycket väl dokumenterat att IS-krigare kom från Sverige. Det jag ville påvisa var ju att här krävs att vi vidtar åtgärder, annars skulle det här bara bli värre.

Expressen har sökt justitieminister Morgan Johansson, som via sin pressekreterare meddelat att han inte har möjlighet att lämna någon kommentar under dagen. Expressen har också sökt Beatrice Ask (M), som var justitieminister fram till 2014.