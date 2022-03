Därför har ryska jättekonvojen kört fast

Förra söndagen, krigets fjärde dag, visade satellitbilder att en fem kilometer lång rysk militärkonvoj var på väg mot Kiev från nordväst. Konvojen befann sig då i höjd med staden Ivankiv omkring sex mil från den ukrainska huvudstaden.

Dagen efter kom nya rapporter om hur konvojens längd växt till 27 kilometer – och senare hela 64 kilometer. Fronten uppgavs då befinna sig nära Antonovflygplatsen, cirka 30 kilometer nordväst om centrala Kiev.

Enligt ABC News kunde lastbilar med artilleripjäser, stridsfordon, stridsvagnar och underhållsfordon ses på bilderna. Enligt nyhetskanalen bedömdes 15 000 soldater ingå.

Men sedan stannade konvojen upp.

Motstånd, motorhaveri och trafikstockning

På torsdagen rapporterade det brittiska försvarsdepartementet att den milslånga fordonskolonnen hade gjort små märkbara framsteg de senaste tre dagarna och att fronten fortfarande var över 30 kilometer från huvudstadens kärna.

Orsakerna uppgavs vara ”starkt ukrainskt motstånd, mekaniskt haveri och trafikstockning”.

Enligt AP:s källor inom det amerikanska försvarsdepartementet har ukrainarna angripit konvojen med pansarvärnsrobotar och kunnat slå ut fordon i fronten, med följden att vägen har blockerats för bakomvarande fordon.

Ilmari Käihkö, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, säger till DN att han tror att planen för konvojen var att omringa Kiev. En orealistisk plan, menar han.

”Putins ogenomtänkta plan”

– Då skulle omkretsen vara nio mil lång. Även om man samlar allt manskap man har i landet kommer man att misslyckas med det, det är helt omöjligt, säger han.

Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, anser att Rysslands misslyckanden tyder på att krigsplanen är politiskt styrd.

– Det är Putins ogenomtänkta plan som har lett till att man får stora problem på taktisk nivå. På själva krigsskådeplatsen har de kört fast. Vi vet inte förlusttalen, men de är betydande vilket har stukat styrkan rejält, säger han.

Att Ukraina skulle kunna slå ut hela konvojen från luften anser militära bedömare vara osannolikt, även om landet har genomfört framgångsrika drönarattacker, rapporterar BBC.

Mason Clark, Rysslandsanalytiker på Institute for the Study of War, säger till AP att konvojens svårigheter kan vara talande för ett större problem hos den ryska krigsmakten med att samordna storskaliga militära operationer men han tror inte att det kommer att hindra Ryssland från att i slutändan inta Kiev.

– Så småningom kommer ryssarna att helt enkelt kunna nöta ner de ukrainska styrkorna, säger han.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

LÄS MER: Premium Putins plan för att ta kontroll över Kiev

LÄS MER: Premium Detta händer om Putin vinner

”Den ryska konvojen är ett jätteproblem”