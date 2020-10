Därför dyrkar kvinnorna i ”Little Sweden” Trump

Mitt i USA, mellan Mississippifloden i öst och Klippiga bergen i väst, ligger Kansas. Det är i princip en veteåker som är ungefär lika stor som halva Sverige.

Några berg har man inte här. Det sägs att det finns några kullar, men mest är det platta åkrar. Där växer otroliga mängder vete (Kansas är USA:s största veteproducent) men också majs och sojabönor.

Mitt bland dessa åkrar ligger Lindsborg, ett samhälle bredvid Interstate 135 med runt 3 500 invånare.

Byn grundades av pastor Olof Olsson från Karlskoga 1869, och man behöver inte tvivla på var stan hämtar sin inspiration än i dag: Det är spritbutiken ”Swedes liquor” och ”Viking motel” vid infarten, ”Anderson butik”, baren ”Öl stuga” och hotellet ”Dröm sött inn” nere vid Main Street.

Och överallt – på hus, på gator och till och med på polisens uniformer – syns dalahästar.

I butiken ”Hemslöjd” är koncentrationen av dalahästar allra störst. Finvarianterna importerar de direkt från Grannas i Nusnäs i Dalarna, men de tillverkar också egna.

Julie Holk, 57, sitter och målar hästar i butiken, så som hon har gjort de senaste fem åren.

– Det kommer förmodligen bli det ett av de viktigaste valen under vår livstid. Jag är demokrat och det här är ju en röd stat, så jag är lite av en udda fågel här, säger hon.

För ja, Kansas är knallrött. Under de senaste 100 åren är det bara två demokratiska presidentkandidater som vunnit i Kansas: Franklin D Roosevelt (två gånger) och senast Lyndon Johnson. Det var 1964.

Pat Weibert: ”Vi tror inte på abort”

I McPherson county, där Lindsborg ligger, vann Trump med 67 procent av rösterna 2016.

Men vad är det som gör att man så helhjärtat ställer sig bakom Trump?

– Vi är konservativa, vi är kristna och det är så vi röstar. Vi tror inte på abort, vi tror inte på socialism, så därför går våra röster rakt till Trump, säger Pat Weibert, 78.

Hon, som hette Lundberg som ogift, har bott här hela livet, aldrig längre än fem mil från platsen hon föddes på. Hon gillar lutfisk och sitt svenska arv. Till kvällen när hon kommer hem blir det ”ostekaka”.

Patricia Weibert med sin 2020-tröja. Här är Trump en nolla (alltså den andra nollan i 2020!). Foto: Johan Eriksson

– Jag läser bibeln varje dag, jag tror på det som står i bibeln. Vi läser den från början till slut varje år. Det står ”du ska inte ta liv”. Jag kan inte förstå hur nån kan tycka att det är rätt att döda ett barn, som är fullgånget. Det är inte rätt. Men det vill Trumps motståndare.

Men vem säger att aborter fram till födseln ska tillåtas ?

– Det är inte vanligt. Men de finns.

När hon får frågan om hur Trump går ihop med de kristna värderingarna kallar hon Trump en ”baby Christian” – en nybörjarkristen.

– Man behöver inte vara perfekt för att tjäna Gud. Se bara på allt han gjort, säger hon och radar upp saker som låter som att de kommer direkt från presidentens Twitterkonto (som ”allt det här hemska med Kina”).

Hon tror stenhårt på Trump. Även i coronavirusfrågan – där många mittenrepublikaner tappat förtroende för presidenten. Inte Pat. Hon tror att viruset är ett politiskt attentat från Kina.

– Jag tror många liv hade räddats om läkarna hade skrivit ut hydroxiklorokin. Det är nog lösningen, tror jag.

Senare i samtalet blir teorierna ännu vildare (som att det är synd om Biden för att demokraterna kommer att ”ta väck” honom om han vinner, för att bereda plats för Kamala Harris) och det börjar bli dags att runda av.

Är det något som skulle få dig att inte rösta på Trump?

– Om han började tro att det är rätt med aborter. Och om han skulle bli för socialism.

Borgmästare Becky: ”Trötta på all Trumpskit!”

Becky Anderson framför stadshuset i Lindsborg.

Det går framåt här, säger borgmästaren Becky Anderson, 73, född Larson och med familjebakgrund i Linköping och Arvika:

– Det finns jobb, det är bostäder som saknas, säger hon.

Nu har man expanderat och bygger ”Stockholm estates” där gatorna heter ”Dala drive”, ”Olof avenue” och ”Lingonberry lane”.

– Vi försöker hålla det så svenskt vi kan, haha, säger Anderson och berättar om vänorten Munkfors.

Borgmästarrollen i Lindsborg är inte politisk i sig, men Anderson sticker inte under stol med att hon är demokrat. Lokalfrågorna är inte så ofta partiknutna, säger hon, så det är inga problem. Men hon suckar när de åsikterna från den yttre högerkanten kommer på tal.

– Vi är så trötta på all Trumpskit! Det han har gjort med vårt land är en styggelse. Jag hoppas verkligen han försvinner och att vi kan få en omstart. Biden kommer få en tuff uppgift.

Hon jobbar för att få till ett utrymme i mitten, även i Lindsborg.

– Man är ju borgmästare för hela staden, inte bara för demokraterna. Det är nåt jag tänker på. Du ser svenska skylten ”Välkommen” på flera ställen här i stan, och även folk som inte pratar svenska begriper det!

Darlene: ”Jag litar inte på undersökningarna”

Darlene, 74, är en trogen Trump-väljare. Darlene, 74, är en trogen Trump-väljare. Darlene, 74, är en trogen Trump-väljare. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Pensionerade sjuksköterskan Darlene Ryding Magnuson, 74, bor i utkanten av byn med maken John. De har en personlig skylt ute på gräsmattan: ”Familjen Magnuson stöttar Trump Pence”. Inunder står det: ”Make America great again”.

När hon växte upp på en bondgård fick familjen själv ordna så att pengarna räckte året runt, det var inte upp till någon annan att se till de klarade sig. Man hade inte mycket pengar – men var man försiktig med dem så räckte det. Det är den bakgrunden som gjort henne konservativ. Nu är det ett par andra saker som är viktigast när hon ser på politiker:

– Att de tror på Gud. Att det är viktigt i deras liv. Det och att de är emot abort. Det är det som gör oss till ett bra land, ett lyckligt folk. Det är de värderingar vi vill ha. Folk som inte har en grund i kristendomen, de är inte lyckliga människor. De bara ser saker negativt, säger pensionerade sjuksköterskan Darlene Ryding Magnuson, 74.

– Jag vet att en abort är något väldigt personligt. Men den kommer att följa de här kvinnorna upp i femtio- och sextio- och sjuttioårsåldern, då kommer den tillbaka och plågar dem. Det har jag hört. Jag har inte egen erfarenhet, men det är vad jag fått höra.

Tror du att Trump tror på Gud?

– Ja.

Trots allt han säger och hur han beter sig?

– Det är bara hans personlighet. Han blir säkert tokig av att jobba inom det statliga, för det är segt som kall sirap, och han vill få saker gjorda direkt. Det kan nog vara väldigt frustrerande.

Hans sätt gentemot kvinnor, det är inget som stör dig?

– Du kanske har pratat med yngre kvinnor som tycker det? Men nej, det är inget som påverkar mig.

Men du måste ha hört det här från förra valet, det här med ”grab them by the pussy?”

– Det har jag inte hört. Jag lyssnar inte på mycket riksnyheter. Jag känner inte igen det.

Darlene Ryding Magnuson reser sig efter kaffepannan och erbjuder – på svenska – påtår. Det svenska hänger i. Darlenes familj har rötterna i Småland.

Trump sa själv en gång att han skulle kunna gå ut och skjuta någon på femte avenyn och hans supportrar skulle ändå stötta honom. Vad skulle krävas för att du skulle ändra dig?

– Det där var ju ett talesätt, bara! Det var bara nåt som medierna gjorde… Men nej, i nuläget finns det inget sånt. Det skulle behövas nåt väldigt avgörandet för att jag inte skulle rösta på honom. Inget jag kan komma på. Det skulle vara om han gick ut och sköt nån, hehe.

Att Biden nu ligger före i opinionsmätningarna skakar hon på huvudet åt.

– Jag litar inte på opinionsundersökningarna. Var kommer de ifrån? Vilka tillfrågas? Det är då inte nåt genomsnitt av landet, i så fall är vi rätt körda!

– Jag tror vårt land skulle lida nåt väldigt ekonomiskt om Biden skulle vinna. Han kommer beskatta ihjäl oss så han kan erbjuda alla den här ”gratis” sjukvården och allt vad det är.

Amanda: ”Vi är ’pro life’, helt enkelt”

Amanda Peterson.

Det är inte bara seniorerna som håller på de konservativa värderingarna i Lindsborg.

Amanda Peterson, 37, har stannat till för att hämta upp kvällsmat på byns kinesiska restaurang. Hon jobbar med försäkringar och på lantbruket som hennes make driver. För henne var Trump ett enkelt val, av ett par anledningar.

– Lättnader för småföretagare. Vi är lantbrukare, och han har hjälpt bönderna här mycket, säger Peterson och radar upp flera program som varit till stöd för familjen.

Sen hämtar hon andan och fortsätter:

– Och abortmotståndet! Vi är ”pro life”, helt enkelt. Som det står i Bibeln.

Johan Eriksson på plats i USA.

LÄS MER: Svensken i Trumps inre sfär avslöjar bråken i Vita huset