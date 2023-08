Under våren pekade prognosen på en svensk sommar med gassande sol och många varma dagar – flera experter menade till och med att vi kunde vara på väg mot rekordåret 2018.

I södra Europa har värmeböljor dragit med sig extremt höga temperaturer – både Italien och Grekland har tampats med omfattande skogsbränder – men i Sverige har det varit desto kallare.

Olika väderinstitut menade i sina långtidsprognoser att förutsättningarna såg ut att vara desamma som inför sommaren 2018. Maj och juni var till stora delar soliga, men i juli vände det tvärt.

– Det har varit en väldigt blöt sommar, konstaterar meteorologen Per Holmberg vid Stormgeo.

Lågtryck ligger bakom regnet

Regnet går att förklara med ett kallt skandinaviskt klimat som stött ihop med varm och fuktig luft som svept in från Ryssland och Baltikum.

– När den här riktigt varma och fuktiga luften stöter på den kalla luften i Skandinavien, då bildades ett lågtryck som orsakade de stora regnmängderna, säger, Per Holmberg.

– Om man tänker efter så hade vi i juni inga större högtryck runtomkring oss, vilket har gjort att lågtrycken har kunnat vara aktiva i Skandinavien. Sen här i augusti har det varit ett högtryck på kontinenten som styrt in lågtrycket hos oss.

”Långtidsprognoser är osäkra”

Trots att det fanns indikationer på en het sommar i prognosen är det viktigt att komma ihåg att de inte är någon exakt vetenskap. Det är därför inte konstigt att resultatet blev något annat, menar Per Holmberg.

– Långtidsprognoser är osäkra. Man har ju sett att långtidsprognoser har stämt hyfsat runt tropikerna, mer träffsäkert än på våra breddgrader. Långtidsprognoser är något ganska nytt. Finns olika samband som man kan titta på, säger han.

Sen kom ovädret Hans

Hoppet fanns fortfarande kvar för ett härligt augusti – då drog regnovädret Hans in. Den enorma nederbörden har orsakat översvämningar på flera håll, bland annat i Göteborgsområdet och i Åre där Susabäcken svämmade över på tisdagen.

Men det är inte bara regnet som är anmärkningsvärt – i landets norra delar har det också varit ovanligt varmt.

– Det har varit väldigt mycket action de senaste dagarna med översvämningar. Det har också varit tropiska dygn längs med norrlandskusten. Under natten till tisdag gick det aldrig under 20 grader längs med norrlandskusten och sen på dagen var det rekordvarmt där uppe, säger Per Holmberg.

”Mer än en månads nederbörd”