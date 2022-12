Danska analysen: Putin kommer att hota Sverige med kärnvapen

Det danska försvarets underrättelsetjänst, Forsvarets Efterretningstjeneste, har i dagarna släppt en ny rapport om säkerhetsläget och kriget i Ukraina.

Analysen är tydlig: Rysslands långsiktiga mål är att hålla Natos styrkor och infrastruktur borta från områden nära Rysslands gränser. Att Sverige och Finland – med en 134 mil lång gräns mot Ryssland – ansökt om att gå med i Nato förändrar inte det målet.

”Ett svenskt och finskt Nato-medlemskap kommer troligtvis betyda att Ryssland kommer att stärka sin permanenta militära närvaro i Östersjöregionen”, går det att läsa i rapporten.

Norska experten: Absolut möjligt

Även den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, gör en liknande analys och menar att Kreml redan har börjat skärpa retoriken gällande vilket hot en Nato-expansion skulle innebära för Ryssland.

Förutom att stärka sin militära närvaro menar den danska underrättelsetjänsten att Putin sannolikt kommer öka sin hotfulla retorik – inklusive hot om att rikta kärnvapen mot mål i Sverige och Finland.

Tom Røseth, docent i underrättelsetjänst vid Norges Försvarshögskola säger till Dagbladet att han har stor tilltro till den danska underrättelsetjänsten.

– Det är absolut möjligt att Ryssland kommer att uttrycka sådana hot när Sverige och Finland är i ansökningsprocessen, säger han.

Vill förbättra ryska arméns vapenkapacitet.

