Dan Eliassons ånger som rikspolischef

Du ser solbränd ut, har du haft semester och hunnit njuta av sommaren?

– Nej men vi har väl haft fint väder i Sverige och jag har försökt sitta utomhus och läsa papper i stället för inomhus. Då ska till och med jag kunna få lite färg på kinderna.

Ett halvår har gått sedan du avgick som rikspolischef, hur trivs du på ditt nya jobb på MSB?

– Jag trivs alldeles utmärkt. Det är ett jätteviktigt uppdrag för att bygga Sverige starkt, att hantera kriser och sårbarhet och i yttersta förlängningen att förbereda Sverige för krig. Det är ett helt annat medialt landskap man jobbar i.

Sett i efterhand, finns det något som du ligger vaken om nätterna och tänker att du borde gjort annorlunda i jobbet på polisen?

– Jag är inte typen som ligger vaken om nätterna. Jag sover tungt. Men en sak jag känner att vi i efterhand borde ha gjort bättre är rekryteringen av gruppchefer, ungefär 2500 personer. Det tog kanske ett år för lång tid.

Kände du någon gång under tiden som rikspolischef när du vaknade på morgonen att "nu skiter jag i det här"?

– Det fanns stunder när jag tyckte att det var väldigt jobbigt, men man känner sig lojal mot uppdraget när man har fått ett förtroende av regeringen. Det är svåra frågor, då ger man inte upp utan knyter näven hårdare i fickan och går till jobbet och kämpar på.

Men hade nu någon pysventil i vardagen där du kunde få avlastning?

– Ja det är klart att man har det. Jag är ute i skärgården när jag är ledig, där blir jag lugn och harmonisk. Jag spelar lite gitarr och piano, då försvinner man från jobbet. Jag sportar en hel del också, så jag har mina ventiler.

Vad spelar du när du spelar piano?

– Det blir mest klassiskt. Jag har spelat piano i 20 år till och från.

Du har en bakgrund inom punken, vilken är den bästa punklåten?

– Jag undrar om det inte är "When Johnny comes marching home again" med the Clash. Den är jävligt bra. Det finns en kraft, energi och vrede mot rasism i den som är stark.

Tror du att det man brukar kalla för "punk mentalitet" är en bra egenskap att ha om man är myndighetschef?

– Punken stod för att inte vara rädd och våga ifrågasätta, det har man nytta av som myndighetschef. Du kan spela säkert och försiktigt, men om du ska åstadkomma något så måste du ta risker. Om det är en punkmentalitet eller en viss upproriskhet, så måste du ha det i dig för att få utveckling.

Du har kritiserats för dina tidigare uttalanden om SD. Vill du tona ner den politiska bilden av dig själv nu?

– Jag har tydliggjort var jag står i den här frågan, jag behöver inte påminna omvärlden om detta vid varje givet tillfälle för då blir det väldigt mycket fokus på just det.

