Dan Eliasson försvarar beslutet att åka till Las Palmas: ”Nödvändig”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har haft en tydlig roll under många pressträffar tillsammans med regeringen och Folkhälsomyndigheten.

På sin hemsida har de samlat information om den pågående pandemin – samtidigt som Folkhälsomyndigheten har avrått från att göra icke-nödvändiga resor. Anders Tegnell har flera gånger påpekat att resor görs på egen risk då regler i olika länder kan ändras med kort varsel.

Dagen före nyårsafton kunde Expressen avslöja att MSB:s generaldirektör Dan Eliasson reste till Las Palmas på Kanarieöarna innan jul. Avslöjandet kom i samma veva som Expressens avslöjande om att statsministern Stefan Löfven besökt Gallerian i Stockholm.

Dan Eliasson flög till Las Palmas före jul

Dan Eliassons flyg gick den 19 december med destination Las Palmas, har flera källor uppgett för Expressen.

Dan Eliasson har tidigare uttalat sig om pandemin och hanteringen av den i såväl Sverige som i andra länder. Till DN har han tidigare sagt:

– Jag tror att alla länder överraskades av magnituden och konsekvenserna och ser inget land som kan peka finger åt något annat. Vi hade ett helt annorlunda resemönster än exempelvis Norge, och exponerades mot smittan på ett helt annat sätt.

Bilder på Instagram har visat hur Dan Eliasson firade nyår på en balkong i Las Palmas tillsammans med bland andra SVT-reportern Erik Galli. Journalisten har också delat bilder på medieprofilen Fredrik Söderholm – som i sin tur passat på att driva om nyheten kring Dan Eliassons julresa.

På sin Instagram la han upp en bild på en man, inte Dan Eliasson, med badbyxor och som intervjuades av ett tv-team vid strandkanten.

”Inte säkert att nån har utstrålat jättemycket mer zero fucks to give än Dan Eliasson under sin intervju med aktuellt”, skrev Fredrik Söderholm i skämtet.

Dan Eliasson: ”Gjort bedömningen att resan är nödvändig”

MSB har tidigare inte velat kommentera Dan Eliassons resa med hänvisning till säkerhetsskäl.

Nu kommenterar Dan Eliasson resan till Las Palmas.

– Jag har gjort bedömningen att resan är nödvändig. Jag har en dotter som vistas här och som jobbar här. Och jag firade jul med henne och min familj.

Folkhälsomyndigheten införde hårdare nationella råd den 14 december. Då uppmanade man samtliga att ”resa säkert”, och begränsa sitt kollektiva resande. Och att även tänka igenom i fall planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra.

Mot bakgrunden av de råden får Dan Eliasson frågan om resan verkligen var nödvändig.

– Som jag sa, jag har firat jul med min familj. Min dotter vistas här och jobbar, och jag ville fira jul med familjen, svarar han.

Dan Eliasson säger att han bokade resan 10-14 dagar före avresedatumet 19 december. Han valde dock inte att avboka resan, när de nya riktlinjerna presenterades.

– Vi ska alltid undvika onödiga resor. Jag har ställt in väldigt många resor. Men den här gången kände vi att vi ville fira jul tillsammans.

Vad har du gjort här nere under de här två veckorna?

– Jag har naturligtvis varit ledig över julhelgerna och jag har jobbat en del på distans. Och jag har tränat en del.

Vad säger du till alla svenskar som avstått sina semesterresor och tagit sitt ansvar under pandemin, men du gör det inte?

– Jag har avstått väldigt många resor under den här pandemin, men den här tyckte jag var nödvändig.

Hur ser du på risken att du skulle kunna ha blivit kvar här, om reserestriktioner utökats?

– Jag har planerat väldigt nogsamt för hur jag ska kunna ta mig hem under olika omständigheter.

Dan Eliasson: ”Tar det här på väldigt stort allvar”

Dan Eliasson får också frågan om detta riskerar att skicka dubbla signaler när chefen för MSB reser i väg, trots regeringens budskap om att ta pandemin på allvar. Han svarar:

– Jag tar det här på väldigt stort allvar. Det här är ju dessutom ett av de allra säkraste ställena i Europa. Och jag behöver vara tillsammans med min familj över jul och nyårshelgerna.

Anser du att din resa är berättigad?

– Absolut.

Om att MSB har en central roll under pandemin och att han som generaldirektör har en offentlig roll, säger Dan Eliasson:

– Jag har varit i kontakt med jobbet varje dag under min frånvaro. Och jag har lett möten, både interna och externa härifrån. Jag är fullt uppdaterad.

Inrikesministern Mikael Damberg fick under en pressträff den 30 december frågor om resan, och sa att han inte kan bedöma om det är en nödvändig resa.

– Jag noterar att han är på semester och att har valt att åka utomlands. Jag tror att det är han som måste redogöra för bevekelsegrunderna och argumenten för den utlandsresan, sa han då.

Mikael Damberg: ”Finns ett ansvar på var och en av oss”