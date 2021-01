Damberg ska uttala sig om Eliassons Las Palmas-resa

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson återvände till Sverige på lördagen efter att ha tillbringat drygt två veckor i Las Palmas mitt under den brinnande coronapandemin.

På Arlanda blev han eskorterad från flygplanet till en väntande bil.

Resan, som Expressen var först med att avslöja, har blivit hårt kritiserad från flera håll med tanke på att Folkhälsomyndigheten avrått från alla icke-nödvändiga resor.

Den socialdemokratiske debattören Göran Greider krävde under lördagen Eliassons avgång.

Försvaret: Resan var ”nödvändig”

Detta efter att Eliasson själv i en uppmärksammad intervju med Expressen menade att resan till Las Palmas var ”nödvändig” och att han avstått ”många andra resor under året”.

– Vi ska alltid undvika onödiga resor. Jag har ställt in väldigt många resor. Men den här gången kände vi att vi ville fira jul tillsammans, sa han till Expressen på lördagen.

Aftonbladet uppgav under gårdagen att regeringen ser över Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör.

Mats Knutson: Inga planer på att sparka honom nu

Men under söndagskvällen uppgav SVT:s politiske expert Mats Knutson att regeringen ”i dagsläget” inte har några planer på att sparka Eliasson.

Under måndagsförmiddagen meddelar inrikesministern Mikael Dambergs pressekreterare, Per Strängberg, att ett uttalande angående Eliasson kommer under dagen:

– Det kommer ett uttalande från inrikesministern under dagen, säger Strängberg.

Dan Eliasson har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket, generaldirektör för Försäkringskassan och rikspolischef. Sedan mars 2018 är han generaldirektör för MSB.

Greider till Eliasson: ”Ta upp ditt gamla punkband”

S-debattören skarpt kritisk till Dan Eliassons resa.

LÄS MER: Expressens avslöjande om Dan Eliassons Las Palmas-resa

LÄS MER: Expressens intervju med Dan Eliasson