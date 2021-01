Inrikesminister Mikael Damberg (S) ryter nu ifrån mot kommunchefer runtom i landet som lägger vantarna på vaccindoser som ska gå till prioriterade grupper – och ger dessa till sig själva, kolleger och närstående.

Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnar för protektionistisk inställning till vaccin – en ”vaccinnationalism” som gör alla till förlorare.

Om ett par månader väntar sig vaccinsamordnare Richard Bergström att vaccinleveranserna till Sverige kommer att ha ökat till mellan 500 000 och 1 miljon doser i veckan.

– Keep it up, säger han till regionerna inför de väntande ”jättevolymerna”.