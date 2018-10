Då ska kungen ta ställning om de nya ledamöterna

Svenska Akademien har nått ett ”genombrott” och räknar med att kunna välja in nya ledamöter redan i veckan. Men först måste kungen, som är Akademiens överbeskyddare, godkänna det.

Efter Akademiens möte på torsdagen har kontakter mellan hovet och Akademien gjorts, och på fredagen ska kungen träffa tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson. Riksmarskalk Fredrik Wersäll säger:

– Jag har talat med den ständige sekreteraren. Målsättningen är att kungen träffar ständige sekreteraren sent i morgon förmiddag, så att ständiga sekreteraren får presentera namnen på de personer som Akademien har beslutat att välja in, under förutsättning av hans majestäts godkännande.

”Jag har pratat med kungen”

Wersäll har också varit i kontakt med kungen själv, för att stämma av fredagens möte med honom.

– Jag har pratat med kungen nu på kvällen för att skapa förutsättningar för ett möte mellan den ständige sekreteraren och hans majestät, någon gång under sen förmiddag i morgon. Vi tyckte båda att det var rimligt, med hänsyn till den mycket stora uppmärksamhet som varit kring den här frågan, att kungens ställningstagande kommer tämligen snabbt, säger Wersäll vidare.

Kungen kan nobba Akademiens förslag

Mötet kommer hållas på Stockholms slott, och kommer vara helt stängt.

Det finns på förhand inget som tyder på att kungen skulle gå emot Akademiens förslag, enligt Wersäll. Men:

– Eftersom jag inte vet vilka det är, är det svårt för mig att säga. Men det har normalt sätt varit så att kungen har godtagit de bedömningar som Svenska Akademien gjort. I det speciella läget som är i dag kanske situationen är annorlunda, men det vågar inte jag spekulera i.

– Jag hoppas att Svenska Akademien har gjort ett omsorgsfullt arbete och ingenting tyder på annat än att det varit en lång process som varit noga genomtänkt.

Dementerar ryktet om Akademien

Fredrik Wersäll är en av de som pekats ut som en tänkbar kandidat att välja in i Svenska Akademien. Men att det kommer göras dementerar riksmarskalken lättsamt.

– Den omständlighet att jag har det här samtalet med dig, leder till slutresultatet i den spekulationen, säger han.

Andra som pekats ut är författaren och professorn Aris Fioretos, konskritikern och författaren Therese Bohman och poeten Lotta Olsson.