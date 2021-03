Cuomo om anklagelserna: Missförstånd – var lekfull

Under de senaste 24 timmarna har New Yorks guvernör Andrew Cuomos administration lagt fram tre förslag för hur anklagelserna om sexuella trakasserier som riktas mot honom ska utredas. Samtidigt vill såväl toppdemokrater som republikaner i New York se en oberoende utredning. Vilket inte ingått i Cuomos förslag.

Cuomo: Är bara skämt

Nu har Cuomo lämnat ett längre uttalande om de sexanklagelser han själv säger ”feltolkats som ovälkommet flörtande”.

”Jag är lekfull och drar skämt som jag tycker är roliga. Vilket jag gör både publikt och privat”, skriver han i uttalandet.

”Men jag förstår att mitt agerande kan ha varit för intensivt eller personligt. Och att det fått andra att känna sig obekväma.”

Människorättsadvokaten: Agerandet ”är vidrigt”

Erica Vladimer, människorättsadvokat, som företräder en grupp som jobbar mot sexuella trakasserier i New York ger inte mycket för guvernörens ord.

”Han står inte upp för sitt agerande utan skyller på att hans ”lekfullhet feltolkats””, skriver hon i en tweet.

”Det är vidrigt”

Men Cuomo understryker i uttalandet att det är upp till utredningen att kolla på anklagelserna, men att det bara varit ord och inga handlingar.

”För att tala klarspråk, jag har inte rört någon”, skriver han.