Cuomo anklagas för sexuella trakasserier

I december förra året publicerade Lindsey Boylan en serie Twitter-inlägg där hon anklagade Andrew Cuomo för trakasserier. Under onsdagen publicerade sajten Medium en lång artikel där hon nu detaljerade händelserna.

I artikelns inledning beskriver hon hur guvernören under en flygning 2017 frågat om hon ville spela klädpoker och vidare radar hon upp flera tillfällen där hon trakasserats – bland annat uppger hon att han kysste henne på munnen mot hennes vilja.

”I takt med att jag reste mig upp för att gå ut genom dörren, steg han framför mig och kysste mig på läpparna. Jag fick en chock men fortsatte att gå”, skriver Lindsey Bolylan.

Enligt Lindesy Boylan ska Cuomo även trakasserat andra kvinnliga medarbetare, bland annat genom nedsättande kommentarer om deras vikt.

Anklagas ha mörkat dödsfall

Andrew Cuomo, som är bror till den kända CNN-journalisten Chris Cuomo, har ständigt nekat till anklagelserna.

– Som vi sagt tidigare så är Boylans påståenden om opassande beteende helt enkelt falska, säger Cuomos pressekreterare Caitlin Girouard till CBS News.

Vid sidan av de påstådda trakasserierna anklagas Cuomo även för att ha mörkat New Yorks coronadödsfall. Enligt hans assistent ska staben ”frusit till is” när de fick reda på hur många äldre som dött på delstatens äldreboenden – då de fruktade att det korrekta dödstalet kunde användas av Donald Trump i hans återvalskampanj.

Uppgifterna har dock tillbakavisats av guvernören som ”skitsnack”.

– Alla dödsfall på äldreboenden och sjukhus har rapporterats in i sin helhet, offentligt och exakt, sa han under en presskonferens 15 februari, enligt New York Post.

