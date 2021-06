C:s partistyrelse samlas – ”rebellen” kan göra Kristersson till statsminister

Stefan Löfvens (S) besked om att avgå – och därmed lämna över bollen till talmannen – sätter nu extra press på riksdagsledamoten som kan avgöra vem som blir Sveriges näste statsminister: centerpartisten Helena Lindahl.

Under den 134 dagar långa regeringsbildningen efter valet 2018 röstade hon – till skillnad från övriga centerpartister i riksdagen – nej till den avgörande omröstningen om Stefan Löfven som statsminister.

– Folk tar för givet att staten levererar tillbaka när man betalar skatt. Och det gör den inte längre på många håll i norra Sverige. Det finns en fundamental orättvisa. Av den anledningen kunde jag bara inte stå och titta på när Stefan Löfven släpptes fram, sa Helena Lindahl i en intervju med Expressen ett par veckor efter voteringen.

Eftersom Liberalerna denna gång ”bytt sida” och därmed planerar att rösta till Ulf Kristerssons (M) fördel skulle det innebära att han kan bli statsminister om hon röstar likadant som hon gjorde i januari 2019 alternativt avstår att rösta emot M-ledaren.

”Politiska partier har blivit mer som PR-byråer”

Än så länge har Helena Lindahl inte lämnat något konkret besked i frågan, men utifrån vad hon skrev i ett inlägg på Facebook i slutet på förra veckan är det inte självklart att hon följer partilinjen (att rösta för Stefan Löfven) denna gång heller:

”I dag ser jag inte att den senaste mandatperioden har gett mig skäl att ompröva min uppfattning runt samarbetet med Stefan Löfven. Han har fått sin chans och utfallet har inte varit bra”, skrev hon bland annat.

I intervjun som Expressen gjorde med Helena Lindahl 2019 sa hon samtidigt att det inte var lätt att gå emot strömmen, eftersom människan rent psykologiskt vill tillhöra en grupp.

– Politiska partier har blivit lite mer som PR-byråer jämfört med förut. Då var det mer folkrörelse, på gott och ont. Nu blir maktkoncentrationen bara till en allt snävare skara. Det är tråkigt. Mer taktiskt, vilket jag också tror är en av förklaringarna till att färre och färre engagerar sig politiskt.

Distriktsordföranden: ”Stöttar partiledningens position”

När Centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuades i SVT:s ”Agenda” i söndags fick hon just frågan om hur hon ser på Helena Lindahls eventuellt avgörande mandat, men duckade i princip frågan.

– Vi har högt i tak i vårt parti och vi diskuterar på olika sätt hur Sverige ska få en stabil regering och är det något vi är överens om, även Helena Lindahl, så är det att vi vill ha en bred mittenlösning där varken Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet får ett inflytande och där vi genomför vår politik.

Även på regional nivå är det förhållandevis tyst från partiets håll:

”Vi har partistyrelse i dag. Så det kommer nog kommentarer efter det. Jag stöttar partiledningens position”, skriver Centerpartiet i Västerbottens distriktsordförande Mattias Larsson (C), som själv sitter i partistyrelsen, i ett sms.

Regionens gruppledare Ewa-May Karlsson (C) vill inte heller kommentera saken närmare.

– Det är ingen diskussion vi haft i distriktet på det sättet utan vi avvaktar och ser vad vi får för besked från partiledningen. Förra gången Helena gjorde det här hade hon förankrat det med partiledningen, så det var liksom ingenting som partiledningen inte kände till.

Starkt stöd i Västerbotten

När Helena Lindahl kandiderade till riksdagen i valet 2018 gjorde hon det med en slogan som inspirerats av Donald Trump: ”Gör Norrland starkt igen”. Och efter valet stod det inte bara klart att hon fått en plats i riksdagen, utan även att hon blivit den mest personkryssade kandidaten efter partiledaren Annie Lööf.

Sett till de över 500 kommentarer hon hittills fått på sitt Facebook-inlägg från förra veckan är stödet för henne i hemtrakterna fortfarande massivt:

”En riktig, rejäl centerpartist är Du! Vänder inte kappan efter vinden eller hukar under partipiskan”, skriver en person.

”Helena, du är ljuset i tunneln. Du är vårt hopp på landsbygden. Du är motvikten mot Lööf som du snart kommer att ersätta och måste ersätta snarast innan det barkar fullständigt i avgrunden”, skriver en annan.

Ytterligare en skriver:

”Du är klok och den vettigaste centerpartisten, om övriga C skulle styra in helt på din linje, med äganderätten och resursutnyttjande i fokus (skog och vattenkraft) då kan jag tänka mig rösta på C i framtiden igen. Du är rakryggad och har förstått att största hotet mot landsbygd och hållbarhet är om MP har/får inflytande”

