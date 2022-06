Riksdagsledamoten Maria Gardfjell har insjuknat i covid med bara en dag kvar till onsdagens budgetomröstning i riksdagen.

”Jag har insjuknat i covid hemska tanke. Just nu är jag inte så förmögen att göra just något. Det är onekligen ett dilemma att det är kvittningsförbud och att jag nu på min höjd masar mig fram mellan sängen, köket och toan i rejäl feber”, skriver hon i sms till Altinget under måndagen.

Moderaternas drag inför omröstningen – kvittningsförbud

När riksdagsledamöter blir sjuka eller inte kan närvara vid omröstningar i riksdagen så kan det fungera att kvitta deras röster. Det innebär att partier som ska rösta olika kan komma överens om att den frånvarande ledamotens röst ska ”kvittas” mot att en ledamot från ett annat parti, som ska rösta annorlunda, helt enkelt lägger ner sin röst.

Men om något parti senast åtta dagar innan en omröstning begär kvittningsförbud så är det vad som gäller och alla ledamöter måste dyka upp fysiskt för att lägga sin röst.

Och inför onsdagens budgetomröstning har Moderaterna begärt kvittningsförbud.

”Huvudregeln vid voteringar är att ledamöternas skall vara närvarande. Detta gäller särskilt vid viktiga voteringar och då utgången är oviss såsom den förestående om den extra ändringsbudgeten inklusive pensionsfrågorna. Därför har Moderaterna begärt kvittningsförbud”, skriver Moderaternas gruppledare Tobias Billström, till Altinget.

Maria Gardfjell: ”Hoppas verkligen att jag slipper”

Miljöpartiet jobbar nu för att försöka komma runt förbudet och hoppas ändå kunna göra en kvittning, uppger partiets gruppledare Rasmus Ling för Altinget.

Maria Gardfjell känner inte för att bege sig till riksdagshuset under onsdagen.

– Jag hoppas verkligen att jag slipper för jag vill inte smitta andra, säger hon under tisdagseftermiddagen till Altinget.

Under tisdagskvällen blev det dock klart att Kristdemokraterna kommer hjälpa Maria Gardfjell att kvitta ut sig i omröstningen, rapporterar Omni med hänvisning till partiets presstjänst.