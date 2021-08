Countryartisten Nanci Griffith är död

Nanci Griffith kallade sin musikstil för ”folkabilly” och låg bakom flera kända låtar som ”Love at the Five and Dime” och ”Speed of the Sound of Loneliness”. Hon var även känd för att skriva låtar med politiska budskap, rapporterar New York Times.

År 1993 vann hon en Grammy för albumet ”Other Voices, Other Rooms”, skriver tidningen vidare. Albumet i fråga sålde över 500 000 exemplar.

Griffith samarbetade bland annat under sin karriär med artister som Emmylou Harris och Lyle Lovett.

Hon avled under fredagen enligt hennes managementbolag, Gold Mountain Entertainment.

”Det var Nancis önskan att inget ytterligare uttalande eller pressmeddelande skulle ske förens en vecka efter hennes bortgång, uppger bolaget i ett uttalande.