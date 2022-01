WHO: Finns bevis – blir mildare symtom

I dag träffas de brittiska ministrarna för att staka ut kursen för hanteringen av den redan påtagliga omikronvågen i landet. Premiärminister Boris Johnson väntas föreslå att landet fortsätter på redan inslagen väg, något han meddelade om under en pressträff på tisdagen.

I praktiken innebär det att Storbritannien inte kommer stänga ned, då Johnson har höga förhoppningar om att kunna ”rida ut” vågen.

– Vi kan hålla våra skolor och verksamheter öppna. Vi kan lära oss att leva med viruset, sa Johnson på pressträffen.

Han medgav dock att det ökade antalet fall, som under gårdagen låg på över 200 000 under det då senaste dygnet, ”tillfälligt kommer överbelasta sjukvården” – något han planerar lösa med att sätta in militären, rapporterar BBC.

WHO:s besked om mildare symptom

Samtidigt kommer också nya besked från WHO om omikron-varianten. Världshälsoorganisationen menar att de ser allt fler tecken, och studier, på att varianten är mildare än tidigare kända varianter.

– Vi ser allt fler studier som tyder på att dess påverkan ligger högre upp i kroppen. Till skillnad från tidigare varianter som vi sett påverka lungorna och ger allvarlig lunginflammation, sa Abdi Mahamud vid WHO, på en pressträff, enligt Reuters.

Mahamud menade det var ”goda nyheter”, men att fler studier behövs för att men säkerhet kunna slå fast att så är fallet.

Omikron kan bli slutet på nya mutationer

Omikronvarianten har på kort tid kommit att ta över smittspridningen i flera länder världen över, däribland Danmark, där experter redan före nyår menade att det fanns något positivt med att varianten smittade så snabbt.

– Det kan vara så att viruset framöver inte kan skapa nya varianter som kan konkurrera med omikron, sa Jens Lundgren, professor i infektionssjukdomar vid Rigshospitalet i Köpenhamn, till danska TV2 då.

– Det må vara riktigt illa just nu, men det kan vara en fördel i det långa loppet.

En slutsats som också Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell uttryckt.