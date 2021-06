WHO efter bilderna från EM: ”Oroande”

Fotbolls-EM pågår för fullt i elva länder. Pandemin har grumlat fotbollsglädjen något, eller åtminstone satt logistiska bekymmer i huvudet på arrangörerna, utöver oron för att spelare och publik smittas.

Värdstäderna pressades under vintern av Uefa att leverera planer där åtminstone en del av läktarplatserna skulle gå till publik, vilket Dublin och Bilbao misslyckades med. De planerade matcherna där har i stället flyttats till S:t Petersburg respektive Sevilla.

Nu gör värdstäderna på olika sätt. I Budapest spelas för fulla läktare, i Danmark spelades premiärmatchen för knappt 16 000 åskådare på en arena som normalt tar 38 000 åskådare och under tisdagen meddelades att de kommer tillåta 60 000 personer i finalen på Wembley Stadium under semifinaler och på finalen.

WHO varnar

Lättade restriktioner runt fotbolls-EM har fått Världshälsoorganisationen att reagera med oro, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Redan för drygt två veckor sedan påpekade WHO:s Europachef Hans Kluge att ”pandemin är långt ifrån över” och manade människor till fortsatt försiktighet för att undvika en fjärde våg i höst.

– Med ett ökande antal sociala tillställningar, större rörlighet bland befolkningen och festivaler samt sportevenemang under de kommande veckorna, så manar WHO till fortsatt försiktighet, sa han under en presskonferens.

Han sa också att vaccinationstäckningen i Europa inte är tillräckligt hög för att folk ska kunna släppa på avstånd.

– Trots att vi kommit långt, så är det inte tillräckligt långt, sa han.

