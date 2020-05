WHO-chefens varning: Det kan dröja flera år

Allt fler länder börjar lätta på restriktioner.

Men kampen mot coronaviruset är långt ifrån över, har både politiker och WHO varnat för flera gånger.

Soumya Swaminathan, vetenskaplig chef vid världshälsoorganisationen WHO, säger i en intervju med Financial Times att det kan ta flera år innan corona-pandemin är under kontroll.

– Jag skulle sätta en tidsram på fyra till fem år som vi kan blicka fram emot att försöka kontrollera det här, säger hon.

WHO-chefens varning

I intervjun listar hon flera faktorer som avgör hur pass allvarlig krisen kommer vara framöver: ifall det muterar, vilka åtgärder som vidtas och ett eventuellt vaccin.

Mike Ryan, chef för WHO:s akutberedskap menar att ett vaccin inte innebär att coronaviruset är besegrat.

– Viruset kanske aldrig försvinner, säger han enligt Ekstrabladet.

– Det vi alla fruktar är en ond cirkel med katastrofala utvecklingar inom allmänna folkhälsan och ekonomiska bakslag om man lättar på restriktioner och ny smittspridning inte upptäcks.

Samtidigt menar Mike Ryan att coronaviruset kan vara under kontroll även om ett framgångsrikt vaccin inte tas fram. Han jämför med hiv-pandemin där man numera har effektiva behandlingsmetoder.