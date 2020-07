På torsdag är det sex månader sedan Världshälsoorganisationen utlyste internationellt hälsonödläge.

Över 650 000 människor har avlidit och antalet bekräftade fall är över 16 miljoner, enligt Johns Hopkins University.

– Det är den sjätte gången som WHO utlyst ett globalt nödläge. Men denna gång är den allvarligaste hittills, sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under gårdagens presskonferens.

Den allvarligaste varningen

WHO meddelade också att coronafallen har fördubblats under de senaste sex veckorna samtidigt som pandemin fortsätter att accelerera, skriver The Guardian.

– När jag utlyste hälsonödläget den 30 januari – som är den allvarligaste varningen – var det mindre än 100 fall utanför Kina och inga dödsfall, berättade Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapporter kommer från flera länder om en ökad smittspridning. Kina rapporterar 68 nya coronafall det senaste dygnet och landet kämpar mot den mest aggressiva smittspridningen på flera månader, där viruset har spridit sig till flera regioner, skriver Reuters. Även i Hongkong uppger myndigheterna att regionen plågas av sin värsta smittvåg hittills.

Ökad smitta i flera länder

Länder i Nord- och Sydamerika har en kraftig ökning, bland annat Brasilien och Mexiko.

I USA har dödsfallen stigit för tredje veckan i rad. I den hårt drabbade delstaten Texas har över 1 000 människor dött under de senaste sju dagarna.

Även i länder i Europa fortsätter viruset att snabbt sprida sig. I Spanien har antalet coronafall tredubblats de senaste två veckorna. Landets utrikesminister Arancha González Laya säger dock att de nya utbrotten var väntade och hon menar att läget är under kontroll.

Rekordhög ökning av antalet smittade – 230 000 på en dag

