Under tjugo år trängde Nathan Wolfe in i det lerigaste, kvavaste och farligaste urskogarna på jorden. Den som någon gång har försökt tränga in i urskogen i, till exempel, den Demokratiska Republiken i Kongo vet vad amerikanen talar om: långa timmar på motorcykel med tung packning, när de inte måste lastas på rangliga kanoter då broarna har rasat. Ryggkotor som värker, gummistövlar som sjunker ned i gyttjan eller halkar på stenar när man försöker gena över en stig. Olika rebellrörelser med magiska amuletter hängande över bröstet vid sidan av maskingevär och som iakttar främlingarna…

Gränsen mellan Nord- och Sydkivu i Kongo-DRC. En av jordens största reserver av biologisk mångfald - och av okända virus. Foto: Magnus Falkehed Det här är en av de bättre vägarna i östra Kongo DRC. De används ofta av de som för ut tropiskt timmer, sällsynta metaller... och ”nya” virus. Foto: Magnus Falkehed Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Eller i bästa fall: rykande Toyotajeepar som inte kan komma någonstans så länge det inte finns åtminstone en rostig såg för att kunna skyffla under trädstammar över nedrasade vägar.

Men vid slutmålet finns det som kan avgöra mänsklighetens framtid på jorden: mikroskopiska virus i miljoner. En helt outforskad värld för vetenskapen.

– Det här är den mest spännande perioden någonsin för att upptäcka okända livsformer på jorden. Det är den dominerande livsformen som finns och vi vet nästan ingenting om den, hävdar Nathan Wolfe.

Världen står bättre rustad än någonsin

Under ett par årtionden arbetade han med att hitta och utforska de okända livsformerna. De nätverk av forskare med namn som Predict och i dag Global Virome Project som han ingick i lyckades upptäcka runt 1 500 nya virus.

Många, men bokstavligen en droppe i havet.

Idag arbetar Nathan Wolfe på Metabiota, ett amerikanskt företag som använder sig av kunskapen om virus för att hjälpa företag och institutioner med att förbereda sig för konsekvenserna av farliga infektioner.

– Inom en snar framtid kommer alla större myndigheter och firmor att ha en virusansvarig, på samma sätt som de har en ansvarig för IT-säkerhet eller något annat, slår han fast.

Viruset covid-19 är bara ”toppen av ett isberg”, enligt många forskare. Fler, och värre, virus finns i tropikerna. Foto: ALISSA ECKERT / CDC USA BILDBYRÅN

Nathan Wolfe menar att världen – trots att vi är mitt i en pandemi – står bättre rustad än någonsin. I hans röst finns det nästan ett litet, litet spår av upphetsning när han talar om covid-19-pandemin:

– Det här är på sätt och vis en sådan händelse som hela mitt yrkesliv var gjort för att mynna ut i. Vi har gjort modeller för Coronaspridning i åratal, säger han över en videokoppling med hemmakontoret i San Francisco.

Nathan Wolfe var också teknisk rådgivare åt produktionen av Steven Soderberghs film Contagion från 2011.

Filmen som kom skrämmande nära verkligheten. Virusjägaren Wolfe var teknisk rådgivare år produktionen.

Trots det lägger han till, utan minsta bitterhet:

– Men jag måste säga att till för inte länge sedan alls, så var det inte många som intresserade för den här typen av arbete, säger han.

För att förstå virusjägarens optimism får man gå tillbaka ungefär hundra år i tiden, till runt året 1908 (eller i alla fall tiden mellan 1884 och 1924). Redan då fanns det enligt en studie av ett forskarlag kring Michael Worobey, från universitet i Arizona, människor som var smittade av hiv någonstans på Kongos landsbygd. Viruset hade hoppat från slaktade schimpanser till människa. Ändå tog det fram till 1984 innan forskare i USA och i Europa lyckades isolera hiv-viruset, efter att det skapat oändligt mycket tragedi över hela världen.

Virus är en lika okänd som outforskad värld. Gigantiska vita fläckar återstår att upptäcka. Foto: LENNART NILSSON PHOTOGRAPHY SCANPIX SWEDEN

Vad hade hänt med hiv ifall det redan på 1950-talet hade funnits ett nätverk av forskningsstationer i utposter i Afrika som samarbetade tätt med både lokalbefolkningen och internationella varningssystem?

Och framför allt ifall forskarvärlden hade haft en djup kännedom av (nästan) alla de farligaste virusfamiljerna som råttor, apor, vildsvin och fladdermöss kan bära med sig?

Den heliga graalen

Kartläggningen av alla dessa virus i sina okända livsformer är en helig graal, men inget ouppnåeligt, menar virusjägaren:

– Titta på kartläggningen av det mänskliga genomet! När det forskningsprojektet sattes i gång på 1980-talet betraktades det nästan som en omöjlighet. Men efter bara en femton år så hade de i princip lyckats och det gav otroliga genombrott för all möjlig genteknik, säger Nathan Wolfe.

Nathan Wolfe hoppas att virusjägare ska kunna kartlägga virus på samma sätt som forskare kartlagt det mänskliga genomet. Foto: Pressbild

Jämförelsen är ambitiös. När det så kallade Human Genom Project genomfördes mellan slutet på 1980-talet och början på 2000-talet så handlade det om det mest omfattande forskningssamarbetet i mänsklighetens historia. Resultaten öppnade bland annat för skräddarsydda behandlingar av olika cancerformer och tumörer. På något årtionde - och några tiotals miljarder dollar - hade en hel rad med milstolpar passerats i rasande fart.

För tid är något som mänskligheten lider brist på.

– Covid-19 kommer inte att vara det sista utbrottet och det kommer heller inte att vara det värsta, säger Nathan Wolfe.

”Handeln med vilda djur måste förbjudas”

I ljuset av vad codiv-19 just nu kostar mänskligheten kan budgeten för att utforska världens farligaste virusfamiljer te sig som kaffepengar.

Att bekämpa livsfarliga virus i Afrika och Asien handlar inte bara om laboratorium och forskare. Det är ofta hela samhällen som måste tänkas om. För att inte säga en världsordning.

Skövling av urskog – illegal eller laglig – gör att vissa djurarter får mindre yta att leva på.

– Handeln med vilda djur måste också förbjudas. Jag kan förstå att det finns kulturella aspekter på det här, men när det utgör ett hot mot mänsklighetens hälsa så får man kanske anpassa sig, säger Nathan Wolfe.

– Jag menar om fransmännen en dag får höra att vin och ost utgör ett hot mot mänskligheten, ja, vad gör man då…?

Yaa Kyerewaa väntar på kunder på marknaden i Accra i Ghana. Hon säljer ”bush meat” som är populärt i hela Västafrika. Forskare pekar ut köttmarknaderna som en plats där virus i framtiden kan sprida sig från djur till människor. Foto: Christian Thompson / AP

Djurmarknaden i Lagos – en atombomb

Likväl som marknaden med vilda djur i kinesiska Wuhan nu befinner sig i världens blickfång så finns det andra, liknande oroshärdar över hela planeten. Mat- och djurmarknader i Nigerias huvudstad Lagos, i Afrikas folkrikaste land, är en sådan. Eller som Kate Jones, professor i ekologi och biologisk mångfald vid universitet UCL i London uttrycker det i en artikel i Scientific American:

– Matmarknaden är ökänd. Den är som en tickande atombomb! Samtidigt vore det inte rättvist att ondgöra sig över ställen där det inte finns kylskåp. De traditionella marknaderna förser en stor del av Asien och Afrika med mat, säger hon.

Matmarknaderna i Lagos i Nigeria beskrivs av forskare som en möjlig, kommande härd av nya virus från djurvärlden. Eller ”en tickande atombomb”. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP TT NYHETSBYRÅN När Nigeria begränsar transporterna för att skydda sig mot Covid-19 slår märks det direkt i priserna på matmarknaderna i huvudstaden Lagos. Att bekämpa virushärdar handlar om att säkra hälsosam mat till befolkningen. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Tillsammans med ett forskarlag publicerade hon för tio år sedan en lista i Nature med 335 nya infektionssjukdomar (mellan 1960 och 2004). 60 procent av dem hade spillt över från djurvärlden till människan. Den utvecklingen riskerar nu förstärkas.

Det innebär inte att undergången är nära. Bara att nya system måste till – och du helst så nära problemen som möjligt.

Afrikanska Unionen arbetar till exempel med en sorts försäkringssystem, African Risk Capacity. Tanken är att belöna förebyggande arbete och att ha gemensamma muskler ifall katastrofen slår till - som en form av överstatligt försäkringssystem.

Det skulle mycket väl kunna vidareutvecklas till att gälla virusbekämpning i större skala, menar Nathan Wolfe. Ingen ska behöva ställa sig frågan om det är en liten eller stor katastrof som är i antågande.

– Tanken är att ingen regering ska behöva ta ur den egna statsbudgeten när fyra, fem virusfall dyker upp. Ifall de har fullgjort vissa åtaganden – som till exempel förbud mot handel med vilda djur och en viss övervakning – så ska resurser regna över dem redan vid de allra första tecken på ett virusutbrott. Inte när det är för sent, säger han.

– Alla är vinnare i ett sådant system.

Se Dagens Industris dokumentär om ekonomin efter corona

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.