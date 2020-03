Bilägare kan tvingas köra olagligt – verkstad slår larm: ”Vi gör allt vi kan”

Personal på bilverkstäder i hela landet tvingas stanna hemma på grund av smittorisken. Samtidigt vågar kunder inte besöka verkstäderna. Nu larmar Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, om att det kan få konsekvenser när bytet från vinter- till sommardäck närmar sig.

Vianor i Borlänge är en av verkstäderna som kräver att datumet för däckbyte skjuts upp – eller slopas helt på obestämd tid, skriver Dalarnas Tidningar.

– Det är en riktig frustration, helt klart. Det är helt utan tvivel att man behöver ändra datumet, säger Daniel Persson, platschef.

”Jag vill göra gott” – Souad tvekade inte att ställa upp för Södertälje sjukhus

När Södertälje sjukhus efterlyste frivilliga för att hjälpa till när coronafallen väntas stiga tvekade Souad Yousif inte en sekund.

– Ser jag att någon annan lider vaknar mina känslor. Jag sitter här och bara tittar på, varför ska jag då inte ta chansen att hjälpa till? berättar hon för Länstidningen i Södertälje.

Än så länge har den 48-åriga undersköterskan från Östertälje inte fått svar. Men hon befinner sig just nu mellan jobb och har tid att hjälpa till.

Gävle Taxi går på knäna – och SGS-bussen har ställt in nästan alla turer: ”Katastrof för hela branschen”

Coronaviruset slår stenhårt mot resebranschen. Niclas Sandström, ombudsman på fackförbundet Transport i Gävle är förtvivlad. Han är fullkomligt nedringd av företag som behöver varsla och permittera personal.

– Det har tagit totalstopp, säger han.

VS & Perssons Bussar i Valbo är ett av de drabbade företagen. SGS-bussen som man kör mellan Sandviken, Gävle och Stockholm har tappat så många resenärer att alla avgångar utom en per dag i vardera riktning fått ställas in.

Gävle Taxi har förlorat minst 40-50 procent av sina kunder, skriver Arbetarbladet.

Ny satsning i coronatider – begravningar i Västerås kan sändas via nätet

Det blir allt mer besvärligt att arrangera allmänna sammankomster i coronatider. När många människor är samlade nära varandra så kan virus spridas. Det gäller också kyrkliga ceremonier.

Box Film studios, baserade i Skultuna, arbetade redan tidigare med idén att livesända filmade begravningsgudstjänster, men har nu tidigarelagt satsningen på grund av coronasituationen, skriver VLT.

– Äldre är en riskgrupp just nu. Nu kan de vara närvarande via streamingtjänsten, och slipper sitta och trängas i kyrkbänkar och kanske riskera smitta, säger Robert Reinholdsson, Box Film studios.

Östersund fylls med lokala musikanter – för att stötta lokala näringslivet: ”Jag hoppas det inte känns som ensemblen på Titanic”

För att stötta såväl det lokala näringslivet som musiker kommer Östersunds stadskärna på lördag fyllas av musik.

– Vi sprider ut musikerna längs stan. Det blir inga stora folksamlingar, säger Calle Hedman, centrumutvecklare, till Länstidningen i Östersund.

Flera Ica-butiker har börjat hålla öppet för riskgrupper tidigt på morgonen. Här en bild från extraöppet på Ica Nära i Årsta, Stockholm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Ica i Skinnskatteberg håller extraöppet för riskgrupper: ”Folk är rädda”

Ica Berghallen i Skinnskatteberg har börjat öppna butiken en timme tidigare på onsdagar, till följd av coronakrisen. Anledningen är att personer över 70 och andra riskgrupper ska kunna handla på ett säkrare sätt, när det är färre som besöker butiken på morgonen, skriver Fagersta-Posten.

– Men vi låter dem inte stå i kö. Vi separerade dem i kassan så de inte skulle behöva stå så nära varandra. De är här av en anledning, säger handlaren Jaana Runesson.

Småföretagarna slår larm i coronakrisen – vill ha hyresreducering: ”Vi kommer att gå under”

Norrtäljes små företag kämpar för sin överlevnad i spåren av det nya coronaviruset. Många efterlyser en hyresreducering – men än så länge har det varit knäpptyst från fastighetsägarna.

– När man har klarat vintern betyder det att allt du har sparat ihop är slut. Det är under våren vi fyller på vår kassa för att kunna betala löner och räkningar. Men helt plötsligt har folk slutat att komma hit. Vi kommer gå under annars, säger kaféägaren Mahdi Zarei till Norrtelje Tidning.

Norge lockar stafetter med extrem lön – sjuksköterskans besked: ”I kris ska man ställa upp för sitt eget land”

Stafettsjuksköterskan Solveig ”Solan” Eriksson upplever att massor av jobberbjudanden från Norge, med extremt höga löner, riskerar att dränera svensk sjukvård på personal under rådande corona-kris.

Nu uppmanar hon svenska sjuksköterskor att vara lojala och hjälpa sitt hemland, skriver Sundsvalls Tidning.

Örebrostudenten Isak Ledwon är ett av Örebros få konstaterade coronafall

Men trots det samlade Örebro universitet ihop hans klasskamrater i ett par klassrum på skolan under torsdagen, skriver Nerikes Allehanda.

Skälet: tenta i extern bokföring.

TV-sändning knyter ihop säsongen Köping Stars: ”Vi gör något trevligt för alla som sitter hemma”

Säsongen för slutade abrupt för ligalaget Köping Stars när Svenska basketbollförbundet beslutade att avsluta allt seriespel i landet. Nu filar klubben på en sista match – med virtuell publik.

– Det här är ett sätt för oss att få ett avslut på säsongen, en chans för fansen att kunna stötta oss, säger Tomas Bandh, vice ordförande till Bärgslagsbladet/Arboga Tidning.

Jan-Erik Berggren, reporter på Allt om bilar: ”Ett väntat besked”.

