Varningen till unga: ”Ni är inte odödliga”

Under torsdagen spreds bilder från den amerikanska delstaten Florida, där unga människor festade i stora folkmassor – tvärtemot landets rekommendationer som säger att folksamlingar med över tio personer ska undvikas.

Under fredagen kom en tydlig uppmaning från WHO:s ordförande, som höll ett virtuellt anförande utan några fysiska människor närvarande.

– Jag har ett meddelande till unga människor: ni är inte odödliga. Det här viruset kan sätta er på sjukhus i veckor – eller till och med döda er, sa WHO.s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Detta mot bakgrund av att en av åtta personer som befinner sig på intensivvårdsavdelningen i Italien är under 50 år.

– Även om inte ni blir sjuka, så kan de val ni gör vara skillnaden mellan liv och död för någon annan, sa han.

Stranden stänger i Sydney

I Sydney har den populära Bondi Beach stängts från och med i dag, lördag, för att förhindra smittspridningen.

Detta efter att tusentals människor flockades på stranden under fredagen i 30-graders solsken – trots strängare regler om folksamlingar för att förhindra smitta.

Sedan i går, fredag, får inte fler än 500 personer samlas utomhus i Australien, och inomhus gäller en gräns på 100 personer – så länge var person har ett eget utrymme på minst två gånger två meter.

”Andra våg” i Kina

För tredje dagen i rad har Kina inte rapporterat ett enda inhemskt fall av smitta, enligt officiella siffror.

Däremot har 41 fall av importerad smitta konstaterats, och experter varnar nu för en ”andra våg” av covid-19 i Kina och andra asiatiska länder som drabbades tidigt i pandemin.

Endast en procent av befolkningen har hittills fått covid-19, vilket betyder att Kina fortfarande är känsligt för inhemsk smitta om bekräftade fall fortsätter att komma in i landet.

– Vi förväntar oss att viruset kommer läcka tillbaka in [i Kina] från resten av världen, säger Michael Osterholm, chef för The Center for Infectious Disease Research and Policy på University of Minnesota, till Bloomberg News.

Stränderna packade med lediga elever.

