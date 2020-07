Varningen inför firandet – när virussmittan skenar

40 av 50 delstater har visat stigande nivåer av smitta de senaste två veckorna och nära hälften har stoppat sina planerade lättnader av restriktionerna. Samtidigt inleds helgens stora nationaldagsfirande.

Hälsomyndigheterna i landet har varnat för att nationaldagsfirandet kan skapa nya smittohärdar då stora folkmassor samlas, rapporterar CNN.

”USA går inte åt rätt håll”

USA har 2,7 miljoner smittofall och mer än 128 000 döda och nu närmar sig landet 50 000 nya smittofall per dag. Enbart i de nu hårdast drabbade delstaterna Arizona, Kalifornien, Florida och Texas rapporterades 25 000 nya fall av smitta in under torsdagen, enligt AP.

Under ett möte med det amerikanska läkarförbundet summerade Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci den senaste veckan som oroande och höjer ett varningens finger: ”Om människor inte börjar lyda kommer vi att hamna i stora svårigheter”.

– Jag tror det är ganska uppenbart att vi inte går i rätt riktning, säger Fauci till medicinska tidskriften JAMA.

Delar ut 300 000 munskydd

President Trump och USA:s första dam Melania Trump kommer att livesända sitt firande från Vita huset, men trots det förväntas människor samlas för att se på det stora fyrverkeriet och flyguppvisningarna som planerats över grönområdet National mall.

Inrikesdepartementet uppmanar alla att hålla distansen och använda ansiktsmask, tvätta händerna och nysa i armvecket. Mer än 300 000 munskydd kommer delas ut men myndigheterna uppmanar människor att ta med egna masker.

Faucis oro om spridningen:

Hör smittskyddsexperten Anthony Faucis ord om utve

