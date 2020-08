Vändningen efter kritiken – bilden av Sverige förändras

I kampen mot coronavirusets smittspridning valde Sverige tidigt en annan väg än övriga länder. Valet av coronastrategin har väckt stort intresse globalt med både hyllningar och svidande kritik.

Flera internationella medier har starkt ifrågasatt strategin i sin bevakning. Bland annat har New York Times beskrivit Sverige som en ”pariastat”. Financial Times frågade Anders Tegnell under en tidigare presskonferens om Sverige varit en slagpåse i debatten?

– Haha ja, ibland känner jag mig personligen som en slagpåse, men är jag okej med det, svarade Tegnell.

Högst antal döda per capita

Men i takt med att Sveriges kurva över både smittofall och dödsfall sjunker förmedlas en positivare bild internationellt.

Journalisten Ian Birrell, som besökt Fjäderholmarna i Stockholm och pratat med svenskar om strategin, skriver i Daily Mail ”Varför Sverige, hånade av hela världen för att vägra nedstängning – med skolor öppna och inga regler kring munskydd – kanske får det sista skrattet”.

Sverige har i skrivande stund 5 763 dödsfall och 82 323 bekräftade coronafall och ligger på en betydligt högre nivå i antal fall och dödsfall än till exempel sina grannländer. I maj blev Sverige ett av länderna med högst antal döda i covid-19 per capita, och trots att kurvan sjunker så ligger Sverige fortfarande högre än många andra länder, skriver Business Insider som däremot påpekar att strategin sticker ut allt mindre.

Allt fler länder börjar nu öppna upp sina samhällen och släppa på sina regler. Samtidigt har Sverige fortfarande kvar sina restriktioner kring folksamlingar och social distansering Det visar sig nu att Sverige har hårdare restriktioner än till exempel Frankrike och Österrike och enligt Financial Times står vi inte längre ut bland övriga.

Buisness Insider går också igenom att Sverige inte ser den typ av ökning av smittoantal som i andra europeiska länder just nu, men påpekar att Sverige inte är unikt i det.

”Norge, Finland, Irland, Storbritannien, Italien, Portugal ser inte heller några stora toppar. Länderna ovan följer mer konventionella strategier – vilket tyder på att Sveriges brist på ny ökning kan bero på andra faktorer”, skriver de.

”Nedstängningar är ohållbara”

I mars publicerades den omtalade brittiska studien från Imperial College i London. Studien handlade om vad olika strategier får för utfall, och man gick igenom två olika sätt. Att försöka stoppa spridningen respektive att jämna ut smittkurvan. Enligt studien riskerade Storbritannien att få 250 000 dödsfall om man fortsatte med den strategi som landet då hade, vilket ledde till att de vände tvärt och stängde ner landet.

Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, intervjuas av Daily Mail och han påpekar att enligt den brittiska studien skulle Sverige ha mellan 42 000 och 85 000 dödsfall. Hittills har Sverige 5 763 dödsfall. Franks menar vidare att nedstängningar är ett ”väldigt trubbigt verktyg” att använda sig av.

Även Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, uttalar sig om nedstängningarna. Hon säger till tidningen att immunitetsnivån i Sverige har vuxit och att stänga ner samhällen är ohållbart under en längre period.

– Vi har ett mer acceptabelt tillvägagångssätt som kan hålla i sig länge då det tillåter att människor rör sig, så deras psykiska och fysiska hälsa lider mindre – även om de måste hålla sig till socialdistansering, säger Ekström till Daily Mail.

Sveriges ekonomiska läge

Hur bra länders ekonomi har klarat sig under coronapandemin har även det diskuterats. Enligt en rapport från den brittiska analysfirman Capital Economics har den svenska ekonomin klarat sig bäst i Europa, men den har inte heller stått helt immun mot krisen.

– Det ser dystert ut jämfört med normala standarder men jämfört med andra delar av Europa så har de (Sverige, reds. anm) gjort det bra, säger David Oxley, analytiker på Capital Economics.

Esbjörn Lundevall, analytiker på SEB, säger till Daily Mail att Sveriges val om att låta skolorna hålla öppet gav ett betydande ekonomiskt uppsving.

Men samtidigt ser vi att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, backar. Nu senast med 8,6 procent andra kvartalet 2020 och enligt finansminister Magdalena Andersson är läget på arbetsmarknaden fortsatt allvarlig och ”risken finns att botten ännu inte är nådd.”

