Vaccinationer redan i gång i flera länder

Storbritannien var först ut i västvärlden med att godkänna ett vaccin, flera veckor före andra länder.

Hur kommer det sig att det tar så olika lång tid? Och går något förlorat i den uppsnabbade processen?

Storbritannien - snabbare för att man lämnat EU?

Storbritannien kunde godkänna ett vaccin från läkemedelsbolaget Pfizer sedan den oberoende myndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) sade ja den 2 december.

Den snabba processen berodde på att myndigheten använde sig av en så kallad löpande granskning, så kallad rolling review. Redan i juni inleddes processen att granska vaccinet, en ”dygnet-runt-insats” enligt chefen June Raine som konstaterar att frågor och problem hela tiden granskades parallellt, rapporterar AFP.

Hälsominister Matt Hancock påpekar gärna att den snabba processen delvis beror på att Storbritannien lämnar EU. Han får medhåll av forskare.

– Man kan ställa frågor när de dyker upp och få snabbare svar då det handlar om endast en myndighet, säger Penny Ward på King's College London.

EU - första godkännande i slutet av december?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Amsterdam är den övergripande EU-myndigheten som utvärderar och övervakar läkemedel i de 27 EU-länderna.

Även EMA (formellt European Medicines Agency) har utnyttjat en löpande granskning av vaccinforskningen, både när det gäller säkerheten och effektiviteten. Vanligtvis överlämnas forskningsmaterial först när en godkännandeprocess inleds, men inte denna gång.

Myndighetens beslut om Pfizer-Biontechs vaccin väntas senast den 29 december, medan beslut om Modernas version kan komma den 12 januari. Sedan är det upp till EU-kommissionen i Bryssel att ge klartecken.

USA - mer öppen och långsammare process

En begäran om så kallad nödanvändning av ett vaccin har kommit in från både Pfizer-Biontech och Moderna till USA:s reglerande läkemedelsverk US Food and Drug Adminstration (FDA).

Den amerikanska processen är långsammare än den brittiska, och kanske mer omständlig jämfört med EU:s godkännandeprocess. I USA ingår även en för allmänheten öppen utfrågning om läkemedel.

FDA genomför en egen analys av vaccinet, och hänvisar även till en oberoende, rådgivande kommitté.

– FDA:s process är helt öppen och transparent, med oberoende experter som kommenterar och ställer frågor, för att sedan ge råd eller rekommendationer till myndigheter, säger Moncef Slaoui, rådgivare till USA:s coronainsats Operation Warp Speed (Insatsen enorm hastighet), till AFP.

Den rådgivande kommittén planerar att sammanträda den 10 och 17 december. FDA:s beslut väntas komma tämligen snabbt efteråt. Vaccinering skulle kunna inledas i slutet av december i USA.

Ryssland - började vaccinera frivilliga i augusti

En enhet inom hälsodepartement granskar vaccinen. President Vladimir Putin har beordrat regeringen att förenkla proceduren för statlig registrering av vissa mediciner, för att skynda på ett godkännande.

Enligt den officiella hemsidan för enheten Vetenskapligt center för utveckling av mediciner har Ryssland ”till skillnad från många andra länder ett system av statlig testning, utnyttjande av jämförbara mediciner, dubbla blindstudier och andra kontrolltester som är fristående och oberoende från dem som är forskare och utvecklare”.

Tester av vaccinet Sputnik V inleddes redan i mitt av februari, och i augusti var både den första och andra fasen av kliniska prövningar slutförd.

Myndigheter tillät användande av Sputnik V den 11 augusti, innan fas 3 inletts. En studie med 40 000 frivilliga är nu klar och forskningsresultat börjar långsamt offentliggöras.

Massvaccineringar inleds under veckan, enligt president Putin. Nyligen öppnade Moskva center för gratis vaccinering. Innan året är slut ska ytterligare 80 000 soldater ha vaccinerats.

Kina - en miljon uppges ha vaccinerats

Även Kina använder sig av fas-system när det gäller testning av vaccin, men med ett rasande tempo och enorm omfattning.

– Forskare och utvecklare måste verifiera effektiviteten hos ett vaccin genom fas 3, sade det statliga reglerande organets chef Wang Tao i oktober.

Han underströk att vaccinen måste ”uppfylla de krav på effektivitet som vi ställer”. Bolagen måste även bevisa att produktionen av vaccin klarar av ställda normer. Om dessa kriterier uppfylls kan vaccinet börja användas.

I början av december har Kina fyra vaccin som genomgår fas tre-försök. Landet har godkänt nödanvändande av vissa av dessa; bland dem som vaccinerats sedan i juli finns statligt anställda och internationella studenter, enligt AFP.

Omkring en miljon har redan fått ett vaccin som tagits fram av Sinopharm, uppgav bolaget i november. Ytterligare en firma, Sinovac biotech, hävdar att nästan samtliga anställda och deras familjer har tagit företagets vaccin frivilligt.

Indien - 30 vaccin under utveckling

Indien har ett av världens mest omfattande vaccinationsprogram, landet tillverkar 60 procent av världens vaccin och hoppas ha 500 miljoner doser vaccin mot corona i juli nästa år, skriver BBC.

Men utmaningen är ändå total. Centralstyrd vaccinering sker genom statliga kliniker, vilket inte når hela befolkningen. Dessutom finns problem som tillgång på kanyler, den största indiska tillverkaren ska försöka tillverka en miljard kanyler det närmaste året.

Fem av de 30 vaccinen som utvecklas i Indien genomgår kliniska studier. Men målet är att bli oberoende:

– Vår högsta prioritet är att ha ett eget, inhemskt vaccin, säger Renu Swarup på Indiens departement för bioteknologi.