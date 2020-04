Över 600 000 människor hade på tisdagen bekräftats smittade av coronaviruset i USA. Landet har stängt stora delar av sina verksamheter i kampen för att stoppa smittan.

Under dagliga presskonferenser har president Trump uppdaterat om coronaläget – och under tisdagen vände han blickarna mot WHO.

Det är deras fel att att spridningen blivit så stor globalt, säger han och meddelar att han tänker strypa USA:s stöd till organisationen.

– WHO har misslyckats med sin uppgift och måste hållas ansvariga.

LÄS MER: Hit kan du vända dig med frågor om corona

Kritiserar inställningen till Kina

Stödet kommer att vara indraget under tiden som man utreder organisationens agerande under pandemin.

Donald Trump menar vidare att WHO har undanhållit information i ett tidigt stadium av pandemin och tagit Kinas uppgifter för sanning – utan att ha granskat dem.

Vita husets pressträff har flyttat ut i trädgården. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

– Att de förlitat sig på Kinas uppgifter har inneburit en tjugofaldig ökning av bekräftade fall världen över och det kan vara mycket mer än så, säger Trump.

Samtidigt menar Trump att läget i USA håller på att förbättras på vissa håll och att restriktionerna i vissa delstater sakta skulle kunna börja lyftas redan innan maj.

Medan man stoppar stödet till WHO kommer man att vända sig direkt till länder som behöver hjälp med sjukhusutrustning och hjälpa dem i stället, meddelar Trump.

– De behöver verkligen vår hjälp, säger Trump.

Donald Trump får kritik efter beslutet

Trump får kritik för att han stoppar pengarna till WHO.

– Det är ett farligt steg i fel riktning under den värsta hälsokrisen på ett århundrade. Det kräver internationellt samarbete att bekämpa en pandemi. Att stoppa utbetalningarna till WHO istället för att fokusera på lösningar är en farlig åtgärd i denna osäkra tid som världen befinner sig i, säger läkarsamfundet American Medical Associations president Patrice A. Harris.

– Att göra så här är lika vettigt som att dra tillbaka ammunitionen till en allierad när fienden närmar sig, säger Vermont-senatorn Patrick Leahy enligt The Hill.

Adam Schiff, ordförande för representanthusets underrättelseutskott, skriver på Twitter att det ur hälsosynpunkt aldrig har varit viktigare med internationellt samarbete:

”Att stoppa pengarna till WHO kommer bara att göra allt sämre”, skriver Schiff.

FN:s generalsekreterare António Guterres har kommenterat Trump-administrationens beslut i ett pressmeddelande.

”Det här är inte rätta tillfället att minska resurserna för WHO i kampen mot viruset. Det krävs enighet och internationellt samarbete för att stoppa viruset och dess förödande konsekvenser”, säger António Guterres.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.

LÄS MER: Donald Trump varnades för en kris redan i november