Enligt officiella siffror har 2 535 personer dött i covid-19 i den kinesiska staden Wuhan där utbrottet började.

Dock har flera rapporter under de senaste veckorna indikerat att det inte går att lita på att Kinas siffror stämmer, vilket Expressen tidigare skrivit om.

Nu rapporterar bland annat Bloomberg och Radio Free Asia, att alla urnorna som har skickats till och från kapellen i Wuhan, kan visa på att tusentals fler kan ha dött av viruset, något som väcker frågor hos de boende. Uppgifterna har citerats av både Newsweek och MailOnline.

3 500 urnor per dag

Wuhan har sju större begravningskapell där runt 500 urnor per kapell, per dag, har lämnats ut till sörjande familjer – alltså sammanlagt 3 500 per dag – enligt Radio Free Asia som talat med boende i Wuhan.

Newsweek citerar den kinesiska nyhetssajten Caixin som talat med boende som bevittnat leveranser på 2 500 urnor per dag i flera dagar i sträck till ett av stadens stora begravningskapell.

Anhöriga har fått veta att kapellen jobbar för fullt för att kunna genomföra samtliga kremeringar innan den kinesiska högtiden Qingmingfesten, då man hedrar de döda och tar hand om familjens gravar – inte olikt Allhelgonadagen i Sverige.

Verkliga antalet kan vara över 25 000

Om antalet urnor per dag fortsätter att ligga på flera tusen fram till Qingmingfesten den 5 april, kan det verkliga antalet ligga på över 25 000 enligt Newsweek.

– Den officiella dödssiffran är 2 500 personer... men innan epidemin brukade stadens krematorium kremera runt 220 personer per dag, säger Chen Yaohui, boende i Wuhan, till Radio Free Asia.

– Men under epidemin skickade de krematoriearbetare från runtom i Kina till Wuhan för att kunna kremera kroppar dygnet runt.

Ryker ihop efter fråga om skyddsutrustning: ”Var snäll”.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.

LÄS MER: Kina inkluderar inte fall från Wuhan

LÄS MER: 5 experter svarar: Då kan coronakaoset vara över

LÄS MER: Länderna som vinner kampen mot smittan